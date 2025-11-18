دبي، الإمارات العرية المتحدة: تقوم مطارات دبي وشركة فارنك الرائدة في إدارة المرافق الذكية والمستدامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، في إطار شراكة إدارة المرافق لمدة خمس سنوات، بنشر أكثر من 30 روبوت تنظيف مستقل في خمسة مواقع رئيسية بالمطار - المبنى 1، والمبنى 2، والكونكورس D، وقرية دبي للشحن، ومطار آل مكتوم الدولي.

وفي معرض حديثه عن الدافع الاستراتيجي وراء قرار إدخال الروبوتات في بيئة المطار، صرح عيسى الشامسي، نائب الرئيس الأول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي قائلاً: "انطلقنا من هدف بسيط، وهو جعل عملياتنا أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامة، إذ تساعدنا روبوتات التنظيف على تقديم مستوى خدمة متسق في جميع أنحاء المطار مع استخدام الموارد بكفاءة أكبر، وهذا جزء من جهودنا في تبني التكنولوجيا لتحسين تجربة الضيوف وبيئة عمل فرقنا بما يتماشى مع استراتيجية مطارات دبي الذكية وأهداف الاستدامة طويلة المدى".

وتضع الروبوتات، التي تم دمجها بسلاسة مع فرق التنظيف المادية في فارنك كجزء من نموذج وحدة فارنك الهجينة (FHU)الرائد، معايير متفوقة في التميز التشغيلي والابتكار من خلال دمج الروبوتات والرقمنة والاستدامة لإعادة تعريف كيفية تقديم خدمات التنظيف والنظافة في المطارات.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك: "يُعد هذا البرنامج أحد أكبر برامج التنظيف الآلي في قطاع الطيران بالشرق الأوسط، ويُرسخ مكانة مطارات دبي كمرجع عالمي في مجال التكامل الذكي لإدارة المرافق، حيث يجمع بين الأتمتة والمنصات الرقمية والاستدامة في نموذج تشغيلي واحد".

وأضاف أوبرلين قائلاً: يُمثّل تجديد العقد فصلاً جديداً مبنياً على شراكة راسخة، وعمليات أكثر ذكاءً، وجهود مشتركة للتحسين المستمر، إذ يعتبر ما حققناه معاً ليس مجرد أتمتة فحسب، بل هو نموذج لكيفية عمل إدارة المرافق الذكية على نطاق واسع".

وبعد نجاح هذا الإطلاق، ستستكشف مطارات دبي وفارنك نماذج روبوتية من الجيل التالي، وتحليلات ذكاء اصطناعي مُحسّنة، ومقاييس استدامة قائمة على الأداء، حيث يتمثل الهدف في بناء نظام تنظيف متكامل قائم على البيانات، ومتكيف ديناميكيًا مع حركة المسافرين والطلب التشغيلي.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

-انتهى-

#بياناتشركات

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

يرجى متابعة مجموعة شمال على:

A member of the ECCO Communications Network