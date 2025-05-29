ستتيح هذه الشراكة تنفيذ منصات رقمية متطورة وبنى تحتية من الجيل التالي في المطارات الجوية لـ"مطارات".

الرياض، المملكة العربية السعودية - وقّعت "مطارات القابضة" مذكرة تفاهم مع شركة تاليس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي وُقّعت خلال معرض ومؤتمر محطة المسافرين الدولي بمدريد، إسبانيا، إلى تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين من خلال الحلول الرقمية والتعاون في مجال التطورات التكنولوجية.

تتولى "مطارات القابضة" إدارة عمليات 27 مطارًا في المملكة العربية السعودية من خلال شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني)، وتؤسس مذكرة التفاهم إطارًا شاملاً للتعاون في مجالات استراتيجية متعددة لتطوير قطاع الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، ستوظف تاليس خبرتها في التقنيات الذكية لتحديث عمليات وإدارة المطارات، ودفع عجلة التحول الرقمي عبر الشركات التابعة لـ"مطارات". وسيركز التعاون على تبادل الابتكارات وأفضل الممارسات لتحسين جودة الخدمة، وتبسيط العمليات التشغيلية، وتبني حلول جاهزة للمستقبل تضع معاييراً جديدة للقطاع.

وتتمثل واحدة من الأولويات الرئيسية للاتفاقية في تحسين تجربة المسافر من خلال الاستفادة من قدرات تاليس المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والأتمتة، والأنظمة القائمة على البيانات، لتصميم رحلات سلسة وآمنة للركاب. علاوة على ذلك، ستسمح الشراكة بتنفيذ منصات رقمية متقدمة وبنية تحتية من الجيل التالي في المطارات الجوية لـ"مطارات".

أكد برنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في المملكة العربية السعودية وآسيا الوسطى، على أهمية الشراكة قائلاً: "يمثل هذا التعاون مع "مطارات القابضة" خطوةً ثوريةً في إعادة استشراف مستقبل قطاع الطيران السعودي. فمن خلال الجمع بين خبرة تاليس في التحول الرقمي والتميز التشغيلي لـ"مطارات القابضة"، فإننا لا نكتفي بتطبيق التقنيات فحسب، بل نخلق معاً منظومة طيران ذكية وآمنة. حلولنا المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة المتصلة ستضع معاييراً جديدة للكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة الركاب، وتعزيز الأمن الوطني، ما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لتصبح رائدةً عالميًا في قطاع الطيران الجوي."

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