اجتازت مصفاة الدقم اختبار موثوقية المقرضين بنجاح، والتزمت بتاريخ الانتهاء الفعلي لتتمكن من الإفراج عن ضمانات المساهمين التي تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

يشكّل هذا الإنجاز محطة هامة في رحلة مصفاة الدقم من مرحلة بدء التشغيل إلى مرحلة العمليات الكاملة، مما يعزز استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو والنضج التشغيلي للشركة.

تواصل مصفاة الدقم، كونها المشروع المشترك بين أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية، دفع عجلة الابتكار والكفاءة، وتعزيز مكانة عمان في قطاع الطاقة العالمي.

مسقط: أعلنت مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية - المشروع المشترك بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية - اجتيازها لاختبار موثوقية المقرضين بنجاح، محققةً إنجازًا بارزًا في مسيرتها التشغيلية، ليقف هذا الإنجاز شاهدًا على استيفائها جميع متطلبات المقرضين والالتزام بتاريخ الإكمال الفعلي، وهو ما يفتح الطريق للإفراج عن ضمانات المساهمين المقدرة بحوالي 4 مليارات دولار.

يُعد اختبار موثوقية المقرضين تقييمًا صارمًا لأداء المصفاة تفرضه جهات التمويل للتأكد من قدرتها على العمل وفق القدرات والمعايير المتفق عليها من حيث الكفاءة والموثوقية لفترة مستدامة. وبالتزامها بتاريخ الإكمال الفعلي، تكون مصفاة الدقم قد أثبتت جاهزيتها التشغيلية وأتمّت جميع التزاماتها التعاقدية، لتنتقل بثقة إلى مرحلة العمليات التجارية المستقرة.

وفي هذا السياق، صرّح ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم، قائلًا: "يمثل نجاحنا في اجتياز اختبار موثوقية المقرضين محطةً فارقة في مسيرة مصفاة الدقم، حيث يؤكد هذا الإنجاز تميّز عملياتنا التشغيلية ويعكس قوة المشروع المشترك وثقة شركائنا. ومع دخولنا مرحلة جديدة، سنواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل، وتعزيز المبادرات الاستراتيجية، وترسيخ مكانة عُمان الريادية في قطاع الطاقة على مستوى العالم".

وقد حققت مصفاة الدقم خلال فترة قياسية نموًا سريعًا وتوسعًا كبيرًا في عملياتها التشغيلية، حيث تجاوزت 110% من طاقتها الإنتاجية، لتزيد إنتاجها من 230,000 إلى 255,000 برميل يوميًا، كما انتقلت المصفاة إلى العمليات الكاملة خلال 10 أشهر فقط من إتمام الأعمال الميكانيكية، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها العالية.

ومن جانبه، قال مبارك النعماني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتجارية في مصفاة الدقم: "سنواصل تعزيز أدائنا المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة القوية، ونحن نثمّن الثقة والدعم المستمرين من مقرضينا ومساهمينا وشركائنا الذين كان لهم دور محوري في نجاحنا".

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد قوة الشراكة بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، حيث يسهم في دفع مسيرة مصفاة الدقم لتصبح رائدًا إقليميًا في قطاع الطاقة. ومع تحقيق الاستقرار التشغيلي الكامل، باتت الشركة في موقع يمكّنها من توسيع نطاق عملياتها واستكشاف فرص جديدة تدعم التنمية الاقتصادية لعُمان، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وفي هذا الصدد، صرّح عزّان آل عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في أوكيو، قائلًا: "تعكس شراكتنا مع شركة البترول الكويتية العالمية قوة التعاون الإقليمي والدور الاستراتيجي المتنامي الذي تؤديه سلطنة عُمان كمركز عالمي للطاقة. ويؤكد اجتياز اختبار موثوقية المقرضين على الأهمية الاستراتيجية للمشروع على ساحة الطاقة الإقليمية، ويُجسّد التزام الشركة بدفع عجلة النمو الاستراتيجي وتحقيق نتائج مُبهرة".

ومن جانبه، أضاف المهندس شافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية: "إن الوفاء بتاريخ الإكمال الفعلي هو دليل واضح على جاهزيتنا التشغيلية وقدراتنا الفنية العالية، مما يجعل مصفاة الدقم واحدةً من أكثر المصافي تطورًا على مستوى العالم. ولا شك أن هذا الإنجاز يعزز ثقتنا في إمكانات نمو مصفاة الدقم، ويؤكد التزامنا بقيادة الابتكار في قطاع التكرير والبتروكيماويات".

باعتبارها أول مصفاة تجارية مستقلة في الشرق الأوسط، تتمتع مصفاة الدقم بمرونة تشغيلية استثنائية، حيث تقوم بمعالجة مجموعة متنوعة من أنواع النفط الخام والمواد الأولية، بما في ذلك خام البصرة الثقيل وخام غرب إفريقيا، مما يعزز خيارات التوريد ويزيد كفاءة الإنتاج. وقد حافظت المصفاة على معدل تشغيل بنسبة 100% طوال عام 2024، وصدّرت أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية، كما أسهمت استراتيجياتها المتقدمة للمواد الأولية في الحد من الاعتماد على النفط الخام للمساهمين، مما عزّز مرونتها التجارية وزاد ربحيتها.

إلى جانب التميز التشغيلي، تواصل مصفاة الدقم تعزيز استراتيجيات الاستدامة والابتكار، حيث تعتمد على أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي. وتضطلع المصفاة بدورٍ رئيسيٍ في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، إلى جانب مساهماتها البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان. فمنذ عام 2018، استثمرت الشركة أكثر من ملياري دولار في دعم الموردين المحليين، وخصصت 5.4 مليون دولار للمبادرات الاجتماعية، مما يعكس التزامها بالنمو الوطني المستدام وتحقيق الازدهار للبلاد على المدى الطويل.

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