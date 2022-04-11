ضمن خطة انشاءات الشركة بـإجمالي 2 مليار جنيه:

الاتفاق على تسريع معدلات التنفيذ والانجاز للوفاء بمتطلبات العملاء والالتزام بالجداول الزمنية

القاهرة: أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن اسناد أعمال الانشاءات لشركة أساس للإنشاءات كخطوة أولي ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية يتم من خلالها القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة ومباني المرحلة الأولى وفيلات المرحلة الثانية والثالثة من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، تأتي هذه الشراكة في إطار حرص مصر إيطاليا العقارية على الوفاء بوعودها تجاه العملاء برفع معدلات الإنجاز لتنفيذ المشروعين والتعاون مع شركاء موثوقين لضمان جودة مشروعاتها والتسريع من تنفيذها بشكل كبير.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع بحضور كلاً من المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية و المهندس زياد الحارس، الرئيس التنفيذي لشركة أساس للإنشاءات ، والمهندس اسلام انسي، المدير العام لشركة أساس للإنشاءات.

وفى ذلك الإطار، صرح المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الشراكة مع شركة أساس للإنشاءات تأتي في ظل اعتماد مصر إيطاليا العقارية على الكيانات الكبرى الموثوقة التي تستطيع جعل تصميمات مشروعاتها المختلفة واقع ملموس، مما يلبي رغبة العملاء وتطلعهم لاستلام وحداتهم بالشكل المناسب والمتعاقد عليه، بأعلى جودة وبمواصفات عالمية، وفى الوقت نفسه طبقا للجداول الزمنية المعلنة من الشركة، التي تحرص على رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

ومن جانبه، صرح المهندس اسلام انسي، المدير العام لشركة أساس للإنشاءات، ان الشراكة مع شركة مصر إيطاليا العقارية خطوة بمثابة نقطة انطلاق جديدة تضاف الي سابقة نجاحات شركة أساس في مجال الإنشاءات، لا سيما وان شركة مصر إيطاليا العقارية من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والتي دائما ما تسعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لعملائها في مختلف المشروعات، وأشار ان شركة مصر إيطاليا العقارية استطاعت ان تبرهن خلال السنوات السابقة علي ما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية ومالية قادرة علي احداث فارق داخل السوق العقاري المصري.

وقد قامت شركة مصر إيطاليا العقارية ببذل قصارى جهدها للانتهاء من 100% من فيلات المرحلة الأولى بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية قبل الموعد المتفق عليه، كما أتمت الشركة 80% من فيلات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى إتمام 77% من أعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى للمباني السكنية، وما يزيد عن 50% من أعمال الخرسانة فى المرحلة الثانية والثالثة للمباني السكنية بالمشروع نفسه والذى تم تصميمه من قبل CallisonRTKL و DMA لضمان أقصى درجات الراحة فى بيئة صحية مع الاهتمام بـالأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء.

وبدأت مصر إيطاليا العقارية فى معالجة التربة وتطوير أعمال الأساسات للمرحلة الأولى بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة والذي تستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه به هذا العام ،مما يعزز الوعد ببدء عمليات تسليم الوحدات في الوقت المحدد لها عام 2024. وتهدف الشركة إلى توفير نوعية حياة أفضل لعملائها فى ذلك المشروع، من خلال الاستعانة بكلاَ منCallisonRTKL و DMAلتنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع، والمهندس الإيطالي الشهير ستيفانو بويري لتصميم المناظر الطبيعية واستغلال المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة، إلى جانب مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة، والذى يلبي جميع الأبعاد الأساسية للحياة ويحسن بشكل عام جودتها من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية، وان تكون كافة المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد اقصى من سكان المشروع.

جدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية دائماً تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالها، من مقاولات أو إدارة مشروعات أو خدمات ذكية وتكنولوجية، وذلك بهدف تطوير مدن ذكية متكاملة.

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عن مصر إيطاليا العقارية:

شركة مصر ايطاليا العقارية هي أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، و المطور لعدة مشروعات سكنية والساحلية والتجارية والفنادق السياحية في جميع أنحاء مصر. تشمل المشاريع السكنية مثل البوسكو وفينشي في العاصمة الإدارية الجديدة ولانوفا فيستا وفينشي والبوسكو سيتي في القاهرة الجديدة؛ بالإضافة الى المشاريع التجارية جاردن 8 وفينشي ستريت والمجمعات الإدارية مجمع "كايرو بيزنس بارك" المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة. كما تضم المشاريع الساحلية مثل كاي سخنة وفنادق فندق كاي السخنة وهيلتون جاردن إن في كايرو بيزنس بارك.

عن أساس للإنشاءات:

تعتبر شركة أساس للإنشاءات ، من الشركات الكبرى التي تعمل بمعدلات انجاز مرتفعة، محققة اعلى جودة في جميع مراحل البناء والتنفيذ، بالمشروعات التي تتولى اقامتها، على مستوى القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، كما تحرص الشركة على تطور نظم العمل بها لتشمل المراحل التالية للبناء، والخاصة بالتشطيبات اعتمادا على مصادرها المختلفة لتوريد مواد البناء داخل مصر وخارجها، حيث تمتلك سجل حافل بالإنجازات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى خطة توسع واعدة في إفريقيا.