الإمارات العربية المتحدة: وقَّع مصرف عجمان أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة- اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة كيه ام ام ار سي إي باي لمنصة خدمات تحصيل رسوم الدفع. حيث ستزود هذه الشراكة مصرف عجمان بالتكنولوجيا اللازمة لتسريع تحوُّله الرقمي وإثراء عروضه المقدمة للعملاء من خلال إضافة خدمات دفع جديدة. كما يتيح هذا التعاون لشركة كيه ام ام ار سي إي باي العمل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من أُطر الامتثال والأطر التنظيمية لمصرف عجمان.

وحول هذه الشراكة، صرح السيد/ محمد أميري –الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان- قائلاً: " إننا نواصل سعينا المستمر لابتكار وتطوير إمكانيات جديدة تمكننا من تلبية توقعات عملائنا واحتياجاتهم. ستتيح لنا شراكتنا مع شركة كيه ام ام ار سي إي باي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع تقديم حلول دفع أفضل في سوق دائمة التغيُّر والتطور. وتأتي هذه الشراكة كخطوة جديدة ومهمة في سبيل تحسين خدمات الدفع لدينا من خلال حلول بسيطة، وآمنة، وموثوق بها لتقديم تجربة سلسة لعملائنا".

تقدم شركة كيه ام ام ار سي إي باي -بالإضافة إلى تعزيزها لخدمات مصرف عجمان- حلولاً رقمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى من خلال مجموعة تقنيات متكاملة للمنصة كخدمة وتشمل خدمات الإصدار، والتحصيل، والمعالجة المباشرة لمخططات الدفع. تشمل الإمكانيات التي توفرها الشركة خدمات التحصيل من نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وتحسين الإصدار، والحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات، وأكشاك الإصدار الفوري، وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات.

أصبح مصرف عجمان -من خلال تعزيز إمكاناته بوصفه مقدم خدمات متكاملة- في وضع يتيح له توسيع قاعدة حساباته من خلال العملاء من شركات التكنولوجيا المالية وزيادة نفوذه في سوق ديناميكي يشهد تنافساً قوياً.

ومن جهته ، قال جاستن هنري -المدير التنفيذي لشركة كيه ام ام ار سي إي اي باي- قائلاً: "تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية تعاوناً قوياً بين مصرف من الدرجة الأولى وأداة تمكين مبتكرة للمنصة كخدمة، مما يقود التغيير في القطاع بالكامل. يمكننا الآن من خلال العمل عن كثب مع مصرف عجمان تقديم عروض شاملة من أجل التضمين والتوجيه الرقمي لشركات تكنولوجيا الدفع المالية المعنية بإطلاق برنامج مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنها لحظة حاسمة نستعرض فيها تأثير نهج شركة كيه ام ام ار سي إي باي الفريد من خلال عقد منفرد وواجهة برمجة تطبيقات واحدة، يضمان جميع الخدمات تحت مظلة نظام واحد وشامل للدفع".

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