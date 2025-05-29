المبادرة حازت على اعتماد مؤسسة "غولد ستاندرد" الرائدة للتحقق بمجال الاستدامة.

دبي، الامارات العربية المتحدة - تعاون "مصرف عجمان" مع "كانون الشرق الأوسط" لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الحبر والورق والكهرباء في عمليات الطباعة التي يقوم بها المصرف باستخدام طابعات كانون، وذلك من خلال المشاركة في برنامج المشاريع المناخية لدى شركة كانون. وتؤكد هذه المبادرة التزام الطرفين بحماية البيئة والحفاظ على مواردها، حيث تشمل أكثر من أربعة ملايين نسخة مطبوعة سنوياً، وستعوّض عن 25 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يعتمد البرنامج على أدوات برمجية متطورة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستخدام طابعات كانون وأجهزتها متعددة الوظائف في المؤسسات الشريكة، ثم يستثمر في مشاريع تُعوّض الكمية ذاتها من ثاني أكسيد الكربون في مواقع أخرى. علاوةً على ذلك، يمكن للمؤسسات الاستعانة بخدمات الطباعة المُدارة والمتقدمة من كانون إلى جانب حلول سير العمل الرقمية الذكية، مثل منصة "uniFLOW"، لتحسين عملياتها وخفض استهلاكها للطاقة، وتقليل أثرها البيئي بشكل كبير.

بهذه المناسبة، قال زهيب علي زاهد، رئيس إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصرف عجمان: "يحرص مصرف عجمان على تعزيز الاستدامة عبر جميع عملياته، وتُمثّل شراكتنا مع كانون لخفض أثرنا البيئي إحدى الخطوات المهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وتركز هذه المبادرة تحديداً على تقليل تأثير استهلاك الورق وأنشطة الطباعة عبر مختلف أقسام المصرف، إلى جانب حفز الممارسات والسلوكيات المستدامة على مستوى الأفراد".

وأضاف عبد العزيز العلي، رئيس الشؤون الإدارة في مصرف عجمان: "تندرج هذه المبادرة في إطار جهودنا العديدة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا الداخلية، وغيرها من الممارسات الأخرى لتوفير استهلاك الطاقة والموارد".

يُشكل برنامج المشاريع المناخية جزءاً من محفظة مبادرات كانون العالمية المعتمدة لتعويض الأثر المناخي، وتشمل هذه المشاريع عدة قارات، ويحقّق كل منها تأثيراً بيئياً ملموساً من خلال اعتماد حلول مبتكرة، مثل مشاريع طاقة الرياح في الهند وإندونيسيا، وبرامج مواقد الطهي في أوغندا لوقف إزالة الغابات، إضافةً إلى جهود إعادة التحريج.

من جانبه، قال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت في كانون الشرق الأوسط: "نلتزم في كانون بتعزيز اعتماد ممارسات الأعمال المستدامة، والتي تتوافق مع فلسفة ’كيوسي‘ الخاصة بنا والتي تعني العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة. وتبرهن شراكتنا مع مصرف عجمان أن المؤسسات قادرة على المساهمة في حماية البيئة عبر اتخاذ خطوات استباقية لتقليل بصمتها الكربونية الناتجة عن عمليات الطباعة، مع تسريع مسارها في التحول الرقمي. ومعاً، نهدف إلى إرساء نموذج يُحتذى به لعمليات الطباعة المسؤولة والمستدامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".

حازت المبادرة على اعتماد مؤسسة "غولد ستاندرد"، هيئة التحقق الرائدة عالمياً بمجال الاستدامة، كما نالت مصادقة مستقلة من قِبل شركة "كلايمت بارتنر". ويضمن هذا الاعتماد المزدوج مصداقية جهود المشاريع المناخية لتعويض الانبعاثات الكربونية، والالتزام بمعيار الآيزو 16759:2013 لقياس البصمة الكربونية.

يتماشى هذه البرنامج مع تنامي اهتمام الشركات والحكومات باعتماد ممارسات الشراء المسؤولة، ودعم أنشطة التوريد المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتواصل كانون العمل مع مختلف الجهات المعنية – بدءاً من الشركات الكبرى والكيانات الحكومية ووصولاً إلى المؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة– لضمان التزامهم بعمليات مسؤولة بيئياً.

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