أبرم مصرف عجمان أحد البنوك الإسلامية الرائدة محلياً اتفاقية شراكة مع شركة فولتس باي المتخصصة في مجال التقنيات المالية في الإمارات بهدف بناء وتطبيق حلول دفع مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف تشكل هذه الشراكة أساساً راسخاً للنمو في قطاعات الحلول والتقنيات المالية الرقمية في المنطقة كما ستساهم في إحداث تغيير جذري في طريقة إدارة العملاء لشؤونهم المالية من خلال ميزات ووظائف تقنية ذكية وسلسة.

وتعقيباً على الاتفاقية ، صرح السيد/ محمد أميري ، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان بقوله : " نحن سعيدون بإبرام هذه الشراكة مع شركة فولتس باي والتي تأتي في إطار سعينا والتزامنا الدائم بتعزيز وإثراء البنية التحتية لعمليات الدفع من خلال توظيف الحلول الرقمية الأكثر تطوراً وأماناً والأقل استخداماً للأوراق النقدية. إننا نهدف إلى تطوير نظام دفع إلكتروني قوي مدعوم بقاعدة من البيانات والرؤى المستقبلية لزيادة مستويات حماية وأمن المدفوعات الإلكترونية. وهذا يشكل تكملةً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائنا المتجددة وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المبتكرة الأحدث والأفضل".

ستمكّن هذه الشراكة الاستراتيجية مصرف عجمان من توسيع إمكاناته في مجال أعمال المدفوعات الحالية بالإضافة إلى تمكين كافة عملائه من الأفراد والشركات من الوصول الرقمي إلى وجهة متكاملة من الخدمات المالية الشاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالتعاون والعمل المشترك جنباً إلى جنب مع شركة فولتس باي.

ومن جانبه صرح السيد / أحمد بن بريك ، رئيس مجلس إدارة شركة فولتس باي بقوله : " نحن متحمسون للغاية لعقد هذه الشراكة مع مصرف عجمان ويسعدنا أن نقوم معاً بإطلاق منصة مضيفة فريدة من نوعها والتي من شأنها أن توفر بوابة دفع شاملة وتقدم خدمات إصدار البطاقات عبر منصة قائمة على التطبيقات الرقمية تتمتع بمعايير أمان عالية وتركز على اهتمامات العملاء وتفضيلاتهم."

تماشياً مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال نظام الدفع الوطني والتي تتمحور حول الانتقال بالمعاملات المالية إلى النمط الغير نقدي ، تأسست شركة فولتس باي في أبريل 2020 في الإمارات وحققت منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات الهامة واستحوذت على مكانة بارزة في السوق المحلية خلال فترة زمنية قصيرة جداً وتستمر في نموها تدريجياً ، كما تطمح إلى التوسع خارج حدود دولة الإمارات لتصبح الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما صرح السيد / عبد الله السويدي ، الرئيس التنفيذي لشركة فولتس باي، بقوله : " إن وجود مصرف عجمان كشريك مصرفي موثوق به سيوفر لشركة فواتس باي قاعدةً صلبةً لتقديم أول تطبيق SuperApp داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يشمل كافة أنواع المنتجات ويقدم تجربةً سلسة لكافة العملاء من الشركات والأفراد من خلال منصة دفع مبتكرة تضمن تقديم خدمات استثنائية. سيوفر هذا التعاون بين مصرف عجمان و فولتس باي أول وأهم منصة مضيفة في الإمارات تستحوذ على مكانة خاصة بين مقدمي خدمات الدفع الآخرين ".

لقد قامت شركة فولتس باي بتطوير منصة بوابة دفع فريدة من نوعها وهي عبارة عن منصة متخصصة تم تصميمها وبناؤها وإدارتها بواسطة فريق من المطورين الداخليين المعتمدين والمتمتعين بخبرات عالية في هذا المجال . يخضع النظام الأساسي سنوياً لتدقيق واعتماد المستوى الأول من PCI DSS . وقد نجحت فولتس باي أيضاً في إبرام شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية من الدرجة الأولى "emall.ae" والتي تتيح لمستخدمي المؤسسات عرض المنتجات وبيعها ، كما تتيح للأفراد و المؤسسات شراء المنتجات المختلفة.

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات حكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

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