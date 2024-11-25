أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، ومصرف عجمان، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، عن تجديد اتفاقيتهما الاستراتيجية لتقديم ضمانات التمويل المبتكرة وحلول التمويل المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطارٍ للتمويلات التفضيلية ومنتجات التمويل المخصصة، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة بين شبكتي الشركات الصغيرة والمتوسطة لكلا المصرفين.

كما تندرج الاتفاقية التي وقعها كل من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان؛ ضمن إطار الشراكة الموسعة التي تؤكد التزام المصرفين بدعم هذه الفئة من الشركات، وتعزيز شمولها المالي وتسهيل وصولها إلى الحلول التمويلية بما يسهم بدوره في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الشراكات الاستراتيجية تشكل فرصة مهمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: "يعكس تعاوننا المتجدد مع مصرف عجمان نهجنا القائم على الشراكة، لدعم هذه الشركات ومعالجة تحديات تمويلها بشكل فعال، وإطلاق العنان لإمكاناتها".

وأضاف النقبي: "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الرئيسة لتطور ونمو الاقتصادات الوطنية وتمكينها من تحقيق النمو المستدام، ومن هنا فإن هذه الشراكة تسهم في تعزيز منظومة النمو الشاملة التي نسعى من خلالها إلى توفير الحلول التمويلية المبتكرة والخطط المشتركة المصممة لتلبية احتياجات هذه الفئة، والشركات على اختلاف أحجامها بشكل عام".

من جانبه قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية بما يدعم نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ونؤمن بأن توفير الموارد والأدوات اللازمة، بما في ذلك حلول التمويل، هو الأساس لتمكين وحفز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا التعاون يُمهّد الطريق أمام روّاد وأصحاب الأعمال للحصول على الدعم المالي الذي يُساعدهم على الابتكار والتوسع، مما ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد الوطني، ويساهم كذلك في الرخاء الاقتصادي الشامل لإمارة عجمان".

برنامج ضمان التمويل

ومن خلال برنامج ضمان التمويل من مصرف الإمارات للتنمية، سيقوم المصرف بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها مصرف عجمان للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تمويل المشاريع ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية هي: الصناعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

ويُعتبر برنامج ضمان التمويل حلاً مبتكراً للحد من المخاطر، ويهدف إلى تشجيع المصارف التجارية على منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي قد يصعب عليها الحصول على التمويلات لولا ذلك. ومن خلال الشراكة مع عدد من المصارف التجارية الشريكة، يقدم مصرف الإمارات للتنمية ضمانات جزئية وحلول التمويل المشترك، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021.

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