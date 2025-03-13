الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن، عن المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بجائزة تحدي الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي والذين ام اختيارهم من بين أكثر من 150 مشاركة، مؤكداً التزامه بتعزيز التمويل الأخلاقي ودعم المبادرات الرائدة التي تعزز الشمول المالي والاستدامة والابتكار في التمويل الإسلامي.

وتتضمن قائمة المرشحين النهائيين كلاً من شركة كيسترل، الشركة المختصة بالتكنولوجيا المالية والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتساعد أكثر من 1.2 مليون مسلم حول العالم على إدارة ثرواتهم وتنميتها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى منصة ماد كاش، وهي مبادرة متعلقة بالتكنولوجيا المالية مقرها ماليزيا وتتخصص في تمكين رائدات الأعمال من الفئة غير المتعاملة مع المصارف أو التي يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية، وذلك من خلال تعزيز التمويل الصغير والثقافة المالية في جميع أنحاء ماليزيا وسنغافورة وطاجيكستان. كما تشمل القائمة شركة كيفيا للتكنولوجيا المالية، شركة إثيوبية مخصصة لتطوير المنصات الرقمية التي تسهل المعاملات الآمنة وبأسعار معقولة وسهلة الوصول إليها، بهدف ردم فجوة الشمول المالي في إثيوبيا.

ويعرض المرشحون الثلاثة أعمالهم في الدورة السابعة من حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في 24 أبريل 2025، ليتم اختيار الفائز بناءً على تصويت الجمهور في حفل التوزيعات. وسيتم منح الفائزين جوائز مالية.

وتم اختيار المرشحين النهائيين من قبل المجلس الاستشاري لجوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي خلال ورشة العمل التي عقدت في 26 فبراير في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي، واستند الاختيار على جودة وأهمية مقترحاتهم، وتم تقييم مشاريعهم على أسس التأثير وقابلية التوسع والتوافق مع المبادئ الأساسية لجوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أُسيد كيلاني، الرئيس العالمي للقطاع الشرعي في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نهدف من جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي إلى إنشاء منصة تعرض أفضل ما توصل إليه قطاع التمويل الإسلامي من المنظور الأخلاقي. كما نحرص على تقدير المبادرات الرائدة ودعمها بهدف تعزيز الابتكار الذي يترك آثاراً إيجابية على المجتمع. ويظهر المتأهلون للمراحل النهائية هذا العام الدور المهم الذي تؤديه التقنية وخدمات التمويل المستهدفة في احتواء الفجوات المالية، وتمكين المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية وتقديم نتائج مفيدة في جميع أنحاء العالم".

وشهدت جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي نموا كل عام وأصبحت تمثل الآن تاريخًا رئيسيًا في التقويم لمثل هذه المنظمات من جميع الأحجام. إذ أظهرت جودة المشاركات التي تم تلقيها في عام 2025، وخاصة مستوى المتأهلين للنهائيات، تقدم المجال والتأثير المتزايد الذي يحدثه التمويل الأخلاقي على حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن حفل جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي بدورته السابعة على توفير منصة عالمية تعالج التحديات المجتمعية والاقتصادية الملحة، عن طريق تقديم الحلول الاستشرافية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقدم المرشحون النهائيون هذا العام مناهج متنوعة للتمويل الأخلاقي، تشمل الشمول المالي الرقمي، ونماذج الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحلول التكنولوجيا المالية للمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، بالإضافة إلى الخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB)



و يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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