أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، في قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2025 بصفته راعيًا من الفئة "الماسية"، تأكيدًا لالتزامه بوضع تصوّر جديد للتمويل الأخلاقي والمسؤول من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وضمن فعاليات القمة، سيشارك "أبوظبي الإسلامي" في جلستين نقاشيتين استراتيجيتين تسلّطان الضوء على ريادته لمشهد الخدمات المصرفية الرقمية واستخدامات التكنولوجيا في الحلول العملية. وينضم ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى مجموعة من كبار القادة التنفيذيين من المنطقة لمناقشة تطوّر الخدمات المصرفية للأفراد التي تتمحور حول تلبية احتياجات المتعاملين. كما يشارك الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في المجموعة، في جلسة حوارية مع خبراء عالميين لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى مستويات متقدمة، وتوفير خدمات مالية مصممة خصيصًا لتلبي الاحتياجات الخاصة بكل متعامل.

ويستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي في جناحه الخاص في القمة مجموعة من الابتكارات الرقمية، تشمل منصة ADIB Ventures، إلى جانب التجارب المصرفية التفاعلية بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام جهاز Apple Vision Pro، والذراع الروبوتية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تركيز المصرف على تطوير حلول عملية وآمنة وشاملة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة والمؤثرة في هذه المنظومة.

وتساهم مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في ترسيخ مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي إطار رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، يستثمر المصرف في تقنيات قابلة للتوسع والتطوير مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، والحوسبة المكانية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجارب أكثر مواءمةً لاحتياجات المتعاملين، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المسؤولة والأخلاقية. ومن خلال شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية، يعمل المصرف على بناء نموذج مصرفي مستقبلي طموح يجمع بين الابتكار والثقة والامتثال.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 244 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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