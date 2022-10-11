أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، إطلاق عرض "تمويل الأعمال التجارية الصغيرة"، والذي يستهدف تمويل المشاريع والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات. ويوفر هذا العرض الجديد حلولاً تمويلية تصل قيمتها إلى 1,5 مليون درهم لدعم تطوير وتنمية تلك الفئة من المشاريع والشركات على المديين القصير والطويل.

ويقدم عرض "تمويل الأعمال التجارية الصغيرة"، حلولاً تمويلية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات تطوير وتنمية أنشطتها التجارية. ويمكن لهذه الفئة من الأعمال التجارية تقديم طلبات الحصول على التمويل من خلال هذا العرض الجديد، وفق إجراءات سهلة وسريعة. ويشمل عرض "تمويل الأعمال التجارية الصغيرة"، مجموعة شاملة من المزايا التمويلية التي تتضمن، تمويل الأعمال بدون ضمانات وتمويل رأس المال العامل للمشتريات المحلية والدولية أو تمويل النفقات الرأسمالية للمعدات والآلات والمركبات والسداد على أقساط شهرية، فضلاً عن مرونة فترة السداد. كما ستتمكن الشركات المؤهلة للحصول على التمويل من الوصول إلى الاستشارات المتخصصة والمزيد من المزايا التي تمنح الشركات الصغيرة المتوسطة مقومات تحقيق النجاح.

وفي تعليقه على إطلاق عرض التمويل الجديد، قال محمد السالم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محركات تنموية أساسية لتطوير الاقتصادات على مستوى العالم. وبناء على ذلك، نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم الدعم التمويلي اللازم لتطوير وتنمية أعمالها وتمكينها من النهوض بدورها الفاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية. وقد كان مصرف أبوظبي الإسلامي، دائماً في طليعة المؤسسات المصرفية الوطنية، التي بادرت بتقديم خدمات ومنتجات تسهم في دعم هذه الفئة من المشاريع التجارية والشركات حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها وأهدافها التجارية. ومن هذا المنطلق، يتماشى منتجنا الجديد مع رؤية دولة الإمارات الرامية في دعم وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دورها المحوري في تعزيز قدرات ومقومات اقتصادنا الوطني، وبما يؤكد أيضاً على دورنا كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الدولة التي تقدم مجموعة من المنتجات المصرفية المخصصة لدعم وتنمية الأعمال التجارية."

ومن خلال التزامه بدعم نمو واستدامة الأنشطة التجارية، يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي حلول تمويلية كاملة لمساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهما، وبما يسهم في دعم الجهود المستمرة للدولة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

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