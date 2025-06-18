تتماشى الحملة مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات وتجسد التزام المصرف بمباديء الحوكمة البيئية الإجتماعية والمؤسسية ورفاهية العمال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالمشاركة في حملة "حظر العمل وقت الظهيرة"، في إطار التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وحرصه على تعزيز رفاهية المجتمع وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وتنص الحملة على حظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً خلال أشهر الصيف، وذلك بهدف حماية صحة وسلامة العمال خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وتعكس الحملة التزام المصرف المتواصل بتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتتماشى مع اللوائح الوطنية لدولة الإمارات والرسائل العامة لعام المجتمع.

في إطار هذه الحملة، قام المصرف بتوزيع هدايا ووجبات كعربون تقدير للعمال المشاركين. وستشمل الحملة مواقع إنشائية في إمارات مختلفة، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من 3,000 عامل.

وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية المصرف الأوسع لدفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال دمج المبادرات الاجتماعية وتعزيز التفاعل المجتمعي في عملياته. ومن خلال دعم المشاريع التي تحمي الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتشجع على العمل التطوعي، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ ثقافة الشمول والتأثير الإيجابي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 244 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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