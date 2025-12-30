المبادرة تأتي ضمن جهود "مصرف أبوظبي الإسلامي" الأوسع، لرفع كفاءة الفرق وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات

أبوظبي:- استضاف "مصرف أبوظبي الإسلامي" (ADIB)، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، فعالية "مايكروسوفت كوبايلوت برومبتاثون"، بالتعاون مع مركز الابتكار من مايكروسوفت، في خطوة تعكس التزام المصرف بتعزيز دمج قدرات الذكاء الاصطناعي العملية ضمن مختلف عملياته التشغيلية.

وشهدت المبادرة مشاركة موظفين من عدة وحدات أعمال ووظائف داعمة، حيث أتاحت للفرق استكشاف سبل توظيف هندسة الأوامر المتقدمة لمعالجة تحديات واقعية في العمل. وقدّم المشاركون حالات استخدام عملية، أظهرت كيف يمكن لصياغة الأوامر بشكل مدروس، أن تسهم في تحسين دقة ومخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى فائدتها.

وصُمّمت فعالية "برومبتاثون" كتجربة تعليمية تفاعلية، تركز على بناء مهارات عملية في هندسة الأوامر، وهي عملية تطوير وتحسين التعليمات الموجهة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى استجابات أكثر فاعلية. واستعرضت الفرق، عبر ورش عمل تفاعلية وعروض تطبيقية مباشرة، كيف يمكن لأدوات مثل "مايكروسوفت كوبايلوت" دعم اتخاذ القرار، وتبسيط سير العمل، وتعزيز الإنتاجية على مستوى المصرف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود "مصرف أبوظبي الإسلامي" المستمرة لتمكين كوادره بمهارات رقمية متقدمة تلبي متطلبات المستقبل، ما يضمن جاهزية الموظفين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال، انسجاماً مع أجندة الابتكار واستراتيجية التحول الرقمي طويلة الأمد للمصرف.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في "مصرف أبوظبي الإسلامي": "لا يحقق الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية إلا عندما يمتلك الأفراد المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدامه بفاعلية. ومن خلال مبادرات مثل "مايكروسوفت كوبايلوت برومبتاثون"، نعمل على تزويد فرقنا بمهارات عملية، تسهم في تحويل التقنيات الناشئة إلى نتائج ملموسة للأعمال. ويعزز هذا النهج التطبيقي اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ورفع الكفاءة التشغيلية، واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على مستوى المصرف، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي طويلة الأمد لمصرف أبوظبي الإسلامي".

وتعكس فعالية " برومبتاثون "، عبر تشجيع ثقافة التجربة والتعاون بين مختلف الإدارات، نهج مصرف أبوظبي الإسلامي في تبني الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على بناء القدرات، والاستخدام المسؤول، وتحقيق أثر قابل للقياس، مع الالتزام بمبادئ الصيرفة الإسلامية والقيم الأخلاقية.

