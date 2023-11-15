شارك بصفته راعياً بلاتينياً لمعرض "توظيف X زاهب"

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: شارك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بصفته راعياً بلاتينياً في معرض "توظيف X زاهب"، الذي عُقدت فعالياته في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري وحظيت هذه الفعالية باهتمامِ كبير نظراً لدورها في استقطاب العديد من الكوادر المحلية من الباحثين عن فرص التمكين الوظيفي.

وقد وفر معرض "توظيف X زاهب" منصة مثالية للكوادر المحلية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنهم من الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة والاستفادة منها. وتأتي رعاية "مصرف أبوظبي الإسلامي" للدورة الثانية على التوالي من فعاليات المعرض، تأكيداً على التزامه بدعم تطوير الكفاءات المحلية.

تعليقاً على المشاركة، صرحت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن نثق بكفاءة كوادرنا المحلية، ونفخر بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز دمج الكفاءات المحلية والاستفادة من امكانياتها بالشكل الأمثل. وعليه، جاءت مشاركتنا في معرض "توظيف Xزاهب" لتعكس هذا التوجه."

وأضافت الشحي: "تعد مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي في معارض التوظيف والمبادرات التي تركز على تنمية المواهب عنصراً رئيسياً في تحقيق استراتيجية المصرف للمساهمة في نمو واستدامة القوى العاملة بدولة الإمارات. وهو ما يعكس تفاني المصرف في أن يكون محفزاً للتغيير الإيجابي عبر تمكين المواهب المحلية وتطويرها في مجال الخدمات المالية".

وانطلاقاً من استراتيجية التوطين بمصرف أبوظبي الإسلامي، نفخر بتحقيق نسبة توطين تصل الى 44%، وهو ما يعكس تفاني المصرف في استقطاب وتطوير المواهب المحلية وتعزيز انخراطها في القطاع المالي، كما يقدم المصرف الدعم لموظفيه من مواطني الدولة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة توفر لهم فرص اكتساب مهارات إدارية وعملية لدعم تطورهم الوظيفي.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 182 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".