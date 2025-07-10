سلطان الجابر يزور مقر شركة "سايتا" بمناسبة انضمامها إلى مجموعة الشركات التابعة لـ "مصدر" ويبحث مع إدارتها آفاق النمو المستقبلية

استضافت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمار فيها، منتدى أعمال رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لتوسع أنشطة الشركة في منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية الواقعة في جنوب غرب أوروبا وتضم إسبانيا والبرتغال.

ترأس الحدث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الذين يمثلون الجهات الحكومية في إسبانيا والبرتغال، والهيئات التنظيمية، وشركات المرافق والخدمات، والمستثمرين، والمشترين الرئيسيين، وشركات التكنولوجيا. وتركزت النقاشات حول ضرورة تسريع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتعزيز دور إسبانيا كمركز استراتيجي ضمن محفظة مشاريع "مصدر" الأوروبية.

وتأتي صفقة استحواذ "مصدر" على شركة "سايتا" بقيمة 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي، كجزء محوري من استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الأوروبية. وتُمثل "سايتا" منصة مهمة لتوسيع أنشطة "مصدر" في المنطقة حيث تعد من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال، وتساهم بدور فاعل في دعم أهداف تفادي الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وخلال زيارته إلى المقر الرئيسي لشركة "سايتا" في مدريد، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين، وهنأهم بانضمام "سايتا" إلى مجموعة الشركات التابعة لـ "مصدر"، كما تم استعراض الخطط المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى توسيع نطاق تأثير "سايتا" وتعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة.

وتستمر "مصدر" في تنويع استثماراتها في أوروبا من خلال عدة مشاريع بارزة. فإلى جانب صفقة "سايتا"، استحوذت "مصدر" على شركة "تيرنا إنرجي" في اليونان بقيمة12.62 مليار درهم (3.2 مليارات يورو)، وأبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "إنديسا" الإسبانية بقيمة 6.80 مليار درهم (1.7 مليار يورو)، والتي تضمنت استحواذ "مصدر" على حصة قدرها 49.99% في أصول مشاريع للطاقة متجددة بقدرة 2.5 جيجاواط، وهي من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسها في عام 2006، قامت "مصدر" بتطوير وإبرام شراكات في مشاريع في أكثر من 40 دولة، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

لمحة عن "مصدر":

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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