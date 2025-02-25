المنامة، مملكة البحرين: فاز مشروع "فونتانا إنفينيتي" السكني الذي تديره شركة "رويال أمباسادور" بكأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لأفضل حديقة صديقة للبيئة.

وأعلنت شركة "رويال أمباسادور" عن فخرها بحصول مشروع "فونتانا إنفينيتي" السكني على المركز الأول في فئة الحدائق الكبيرة بمسابقة الحدائق المتميزة على الأسطح، والتي أقيمت ضمن جائزة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة للحديقة البيئية التاسعة عشرة. وأقيم حفل توزيع الجوائز لدى افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق، يوم الاربعاء 19 فبراير الجاري، في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وخلال الحدث، تسلم السيد سلمان الكوهجي، المدير الإداري لشركة "رويال أمباسادور"، كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لأفضل حديقة صديقة للبيئة. وجمع الحفل قادة القطاع العقاري والحفاظ على البيئة والشخصيات الرئيسية في قطاعي العقارات والاستدامة في مملكة البحرين الذين شاركوا في الاحتفاء بهذا الإنجاز. ويسلط هذا الفوز والتكريم المرموق الضوء على التزام شركة "رويال أمباسادور" بتعزيز الحياة الحضرية المستدامة وتعزيز المناظر الطبيعية المبتكرة في مشاريعها العقارية والسكنية.

وتحتفي المسابقة، التي نظمها نادي البحرين للحدائق بالتعاون مع الجمعية الملكية للبستنة بالمملكة المتحدة (RHS)، بالجهود المتميزة في حدائق الأسطح الصديقة للبيئة والمتميزة جماليًا.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد سلمان الكوهجي، المدير الإداري لشركة "رويال أمباسادور"، بالقول: "نفخر بمشاركتنا في مسابقة الحدائق المتميزة على الأسطح، وهي مبادرة تبرز أهمية المناظر الطبيعية الحضرية المستدامة. ويعد هذا التقدير اعترافاً بالتزامنا بدمج المساحات الخضراء في بيئات المعيشة الحديثة وتعزيز رفاهية السكان."

وتابع: "يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة مملكة البحرين على جهودها المستمرة في تعزيز الاستدامة وتطوير المناظر الطبيعية، حيث ان التزامها بتعزيز المبادرات الصديقة للبيئة يلعب دوراً هاماً في تشكيل بيئة حضرية أكثر خضرة وحيوية. أن الفوز بالمركز الأول في فئة الحدائق الكبيرة لمشروع فونتانا إنفينيتي يُعد شرفاً كبيراً لشركة رويال أمباسادور، حيث يعزز رؤيتنا في خلق مساحات معيشية تمزج بين الفخامة والوعي البيئي بشكل متكامل."

وأضاف الكوهجي قائلاً: "نواصل التزامنا في رويال أمباسادور بالحفاظ على أعلى المعايير في إدارة العقارات والضيافة، حيث ينصب تركيزنا على تقديم تجربة عملاء استثنائية، مع ضمان أن يعيش مستأجرونا الكرام خدمةً لا مثيل لها وحياة مليئة بالرقي وأسلوب حياة يتجاوز التوقعات."

وقد تميزت حديقة مبنى "فونتانا إنفينيتي" الفائزة بالمركز الاول بالمسابقة، بتصميمها الرائع وتناغمها البيئي وميزاتها المستدامة. وتم تصميم الحديقة بعناية لتتضمن مجموعة متنوعة من النباتات بما يعزز التنوع البيولوجي مع ضمان الحفاظ على المياه من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والمتقدمة. كما تتميز الحديقة بوجود تكامل سلس بين أشجار الظل والحدائق العمودية والعناصر الصديقة للحياة البرية وهو ما أوجد مساحة معيشة هادئة وصديقة للبيئة.

ومع التركيز على النباتات المقاومة للجفاف، والتي تتطلب صيانة قليلة، فإن الحديقة لا تعمل على تعزيز رفاهية السكان فحسب، بل تتماشى أيضًا مع ممارسات الاستدامة الحديثة. وتؤكد صيانتها الدقيقة ومساحاتها الخضراء المدروسة على التزام شركة "رويال أمباسادور" في تحقيق الاستدامة البيئية الحضرية وتعزيز المساحات الخضراء الصحية.

كما يؤكد هذا الإنجاز على التزام شركة رويال أمباسادور بدمج الاستدامة في مشاريع التنمية الحضرية. من خلال نشر المناظر الطبيعية الصديقة للبيئة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتنفيذ المبادرات الخضراء المتقدمة، كما تواصل شركة "رويال أمباسادور" وضع معايير جديدة للعقارات المسؤولة بيئيًا.

نبذة عن شركة رويال أمباسادور

"رويال أمباسادور" هي شركة رائدة في إدارة العقارات الفاخرة والضيافة، وتتخصص في تقديم تجارب معيشية راقية في جميع أنحاء البحرين. مع مجموعة من الأبراج السكنية الشهيرة، بما في ذلك سلسلة فونتانا الشهيرة، وتلتزم رويال أمباسادور بتقديم خدمة استثنائية ووسائل راحة حديثة وأسلوب حياة لا مثيل له لسكان مشاريعها. ومع التركيز على الاستدامة والابتكار والتميز، تواصل رويال أمباسادور إعادة تعريف الحياة الفاخرة الحضرية مع تبني الممارسات المسؤولة بيئيًا.

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