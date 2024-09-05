(دبي) – أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة والأسرع نموا في دبي، اليوم عن إطلاق أول مشاريعها على الواجهة البحرية مع مشروعين جديدين بقيمة 660 مليون درهم. تم بيع مشروعي سمانا أوشن بيرل 1 وسمانا أوشن بيرل 2 في جزر دبي بالكامل في غضون ساعتين فقط.

كشفت سمانا للتطوير العقاري أنها قامت بشراء المزيد من الأراضي في جزر دبي وتخطط للكشف عن مشاريع جديدة في الأيام المقبلة لتلبية هذا الطلب المتزايد.

مع خلفية ساحرة للخليج العربي، تقدم مشاريع سمانا أوشن بيرل في جزر دبي تجربة جديدة للحياة على الواجهة البحرية. يمتد كل من المشروعين على مساحة 237,913.20 قدم مربع، وقد تم تصميمهما بعناية لتضم مجموعة من الشقق التي تتكون من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس بأربع غرف نوم. تتميز كل وحدة بوجود مسبح خاص لسكانها.

تؤكد شركة نخيل، المطور الرئيسي لجزر دبي، على ميزتها الفريدة بكونها قريبة من المدينة ولكن بعيدة بما يكفي للحفاظ على روح الجزيرة. حيث ان الجزيرة متصلة بسهولة بالبر الرئيسي عبر البر والبحر، مع جسر إنفينيتي الذي تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في عام 2022، مما يسهل الوصول إلى الجزيرة والعودة إلى البر الرئيسي. ومع شواطئها الخلابة، وفنادق ومنتجعات الخمس نجوم، والاتصال السلس بمركز المدينة، من المتوقع أن تصبح جزر دبي وجهة مميزة للسكان والسياح على حد سواء.

قال السيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "مشاريع سمانا أوشن بيرل هي أول مشاريعنا على الواجهة البحرية في جزر دبي. تمثل هذه المشاريع الجديدة مفاهيمنا المبتكرة في التصميم لنمط حياة يشبه المنتجعات، حيث نقدم الفخامة بأسعار معقولة مع قيمة مقابل المال وتجربة سكنية استثنائية للعائلة بأكملها. لدينا مشترين من جميع أنحاء العالم، وخاصة من أوروبا الذين يطلبون أكثر من وحدة واحدة، وهو ما يعكس الطلب القوي على أصولنا العقارية على الواجهة البحرية."

لإضافة المزيد من الفخامة، تم تجهيز كل شقة بتكنولوجيا المنزل الذكي الأحدث، مما يضمن للسكان تجربة أقصى درجات الراحة والأمان. من الإضاءة الآلية إلى كفاءة الطاقة، تم دمج الميزات الذكية بسلاسة لتعزيز أسلوب الحياة العصري.

فرصة ذهبية: تأشيرة الإمارات الذهبية للمستثمرين

يحظى المستثمرون بفرصة الحصول على تأشيرة الإمارات الذهبية. وقد أثارت هذه الإقامة طويلة الأمد اهتمام المشترين الدوليين، وخاصة من أوروبا. مع التأشيرة الذهبية، يحصل السكان على استقرار طويل الأمد وفرصة لجعل دبي موطنًا لهم.

تضم مشاريع سمانا أوشن بيرل مراكز لياقة بدنية متطورة، وحدائق مصممة بعناية، ومناطق لعب للأطفال، ومساحات مخصصة للتجمعات الاجتماعية. سيتمكن السكان أيضًا من الاستمتاع بمسارات للجري تطل على مناظر خلابة للواجهة البحرية، مما يجعل الأنشطة الخارجية متعة يومية لتعزيز الصحة والرفاهية. يمتزج التصميم المعماري الحديث بجمال الطبيعة ليقدم بيئة هادئة وأنيقة في الوقت نفسه.

خطة الدفع – 5 سنوات

يصبح الاستثمار في سمانا أوشن بيرل أكثر جاذبية مع خطة الدفع المرنة. يمكن للمشترين الاستفادة من جدول دفع لمدة خمس سنوات مع دفعات شهرية بنسبة 1% فقط، إلى جانب عائد استثماري مغرٍ بنسبة 8%. يمزج المشروع بين نمط الحياة الفاخر والموقع المتميز، مما يجعله الخيار الأول لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين.

من المتوقع أن يتم استكمال وتسليم مشروعي سمانا أوشن بيرل 1 وسمانا أوشن بيرل 2 في كانون الأول 2026 وآذار 2027 على التوالي، مما يسمح للمشترين بالتخطيط لاستثماراتهم وإقامتهم في واحدة من أكثر المجتمعات المنتظرة في دبي. المشاريع لا تقدم فقط منازل بل تعبر عن نمط حياة مميز، مصمم لأولئك الذين يسعون إلى أفضل ما في الحياة على الواجهة البحرية.

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