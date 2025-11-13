تم تعيين شركة الوساطة العقارية الرائدة، متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، كشريك مبيعات حصري لهذا المشروع

دبي: في خطوة تسلط الضوء على تطور مشهد السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة، تم الإعلان عن مشروع "إنتا مينا"، وهو أول مشروع تطويري متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في قلب منطقة المينا بالإمارة، يضم 119 وحدة سكنية مصممة لتقديم مفهوم المعيشة المتكاملة.

ويقف وراء هذا المشروع الرائد فريق عمل شركة HIVE، المسؤول عن تطوير أحد أكثر مفاهيم المعيشة الإبداعية شهرة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة رأس الخيمة العقارية، القوة الدافعة وراء تطوير أكثر من 3100 وحدة سكنية تم تسليمها حتى الآن وأرقى المجتمعات رفيعة المستوى في إمارة رأس الخيمة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمنطقة المينا، التي تعد وجهة التطوير الرئيسية لشركة رأس الخيمة العقارية على ساحل الإمارة، على بُعد 45 دقيقة فقط من دبي. وتعد منطقة المينا موئلاً طبيعياً لأشجار الغاف وطيور الفلامنجو والسلاحف البحرية، كما تضم مجموعة مختارة من المجمعات السكنية والمنتجعات الفاخرة، وشاطئ بطول 5 كيلومترات، تُعيد جميعها تعريف مفهوم الحياة على الواجهة البحرية. كما أصبحت منطقة المينا وجهةً رائدةً لعلامات تجارية فاخرة، مثل جورجيو أرماني، وفور سيزونز، ونيكي بيتش، وأنانتارا، وإنتركونتيننتال، انطلاقاً من إدراكها لحجم الفرص الواعدة على المدى الطويل في هذه المنطقة المميزة.

جدير بالذكر أن تطوير مشروع "إنتا مينا" يستند إلى مبدأ "العيش والعمل والشعور بالانتماء"، وهو مُصمَّم لجيل جديد من مُلّاك المنازل، من الأفراد المتحمسين لخوض تجربة معيشة فريدة من نوعها، والذين يهتمون بالمجتمع، ويدركون أهمية التصميم، ويرغبون بنمط حياة مُتكامل تحت سقف واحد. ويعد هذا المشروع أكثر من مجرد مكان للعيش، بل منظومة نابضة بالحياة تجمع بين المنزل ومكان العمل ومساحة الترفيه. ويجمع "إنتا مينا" الذي يضم 119 وحدة سكنية مُختارة بعناية، منها استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بين أسلوب الحياة العصرية على الواجهة البحرية، ومرافق اجتماعية وصحية، وأكبر مُجتمع للعمل المُشترك في المنطقة، وكل ذلك تحت سقف واحد. وتبدأ أسعار الوحدات في هذا المشروع من 896,000 درهم إماراتي للاستوديو، ما يُمثل نقطة دخول مُغرية إلى سوق رأس الخيمة العقاري المُزدهر.

وفي معرض تعليقه على المشروع، قال باس أكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة HIVE: "انطلقت فكرة مشروع (إنتا مينا) من إيماننا بأن المنازل يجب أن تكون مصدر إلهام لقاطنيها، وليست مجرد مأوى وملاذ لهم. ونحن نهدف من خلال هذا المشروع الرائد إلى افتتاح عصر جديد من أسلوب المعيشة في رأس الخيمة، يجمع بين روح المجتمع والإبداع والراحة ضمن حيّ سكني مُدار بالكامل ومتصل. ويمثل هذا المشروع أكثر من مجرد عقار سكني، بل نموذج مثالي لأسلوب الحياة للجيل القادم".

ويضم المشروع أكثر من 2000 متر مربع من مساحات العمل المشتركة موزعة على ثلاثة طوابق، تشمل مكاتب مشتركة، ومكاتب خاصة، وقاعات اجتماعات، وصالات اجتماعات منفصلة، مخصصة حصرياً للمقيمين. كما يركز المشروع على خلق بيئة مجتمعية نابضة بالحياة، يمكن فيها للسكان العيش والتواصل والتعاون بسهولة ويسر. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مجموعة متكاملة من وسائل الراحة العصرية، بما في ذلك أحواض سباحة باردة، وساونا بالأشعة تحت الحمراء، وسينما خارجية، ومنصات لممارسة اليوغا، ومركز لياقة بدنية، وقاعة لاستضافة فعاليات الطبخ، وممشى على الواجهة البحرية. كما سيضم المشروع منافذ متكاملة للمأكولات والمشروبات، ومتجرًا متخصصًا، ومناطق اجتماعية، وفعاليات مجتمعية، يشرف على تنظيمها وإدارتها جميعاً شركة HIVE.

وقال مهاب سمك، المدير التنفيذي ورئيس قسم خدمات الوكالة الرئيسية في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "نحن فخورون جداً باختيارنا كشريك مبيعات حصري لمشروع "إنتا مينا"، والذي يعد مشروعاً رائداً في سياق المشهد العقاري في المنطقة. ولا شك بأن المزايا التي يتمتع بها هذا المشروع، الذي يقف خلفه مطورون متميزون، وأسعاره المناسبة للمستثمرين، ومفهوم المعيشة المتكاملة الذي تقدمه شركة HIVE، يجعل من "إنتا مينا" فرصةً مثالية لكلٍّ من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق العقارات المزدهر في رأس الخيمة".

إلى ذلك، يتيح مشروع "إنتا مينا" خطط سداد مرنة وملائمة للمستثمرين، تتضمن خطة دفع رئيسية بمقدم 50% من قيمة الوحدة العقارية، و50% عند الاستلام (50/50)، إلى جانب خيار خاص بمقدم 35% و65% عند الاستلام (35/65) لمزيد من الراحة للمشترين.

ومع استمرار ازدهار سوق العقارات في رأس الخيمة، وارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 35% مع عائدات إيجارية تصل إلى 11%، فإن هذا المشروع يُقدم فرصة استثمارية واعدة. وقد تم تصميم مشروع "إنتا مينا" كعقار جاهز للسكن ومدار بالكامل، ليضمن تجربة ملكية سلسة ومريحة، مع باقة أثاث اختيارية تتيح التأجير الفوري أو الانتقال الفوري عند التسليم.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، وهي تُعد شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، تلتزم بتطوير وجهات استثنائية ومستدامة. تتخصص الشركة في بناء مجتمعات عصرية ومصممة بعناية فائقة، تجمع بين التميز والابتكار والطبيعة الخلابة لخلق أنماط حياة غنية تتماشى مع تطلعات سكان الغد.

تلعب شركة رأس الخيمة العقارية دورًا محوريًا في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، إذ تركز على تقديم قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية، تهدف إلى تحسين جودة الحياة والأماكن، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.

حول HIVE

HIVE شركة تطوير وتشغيل عقاري مقرها دبي، رائدة في مجال توفير جيل جديد من بيئات المعيشة والعمل العصرية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تنطلق HIVE من أن التصميم الرائع والمجتمعات القوية قادرة على تغيير نمط حياة الناس، لذا تُطوّر وتُدير وتُشغّل مبانٍ تجمع بين المساحات السكنية والعملية وأسلوب الحياة في بيئات متماسكة تُقدّم تجارب مُتميّزة.

رسّخت HIVE التي تتمتع بمحفظة متنامية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مكانتها كواحدة من أكثر شركات التطوير العقاري استشرافًا للمستقبل في المنطقة، تشتهر باهتمامها الدقيق بالتصميم، وعملياتها المُستوحاة من أسلوب الضيافة، والتزامها بإنشاء أماكن هادفة ذات طابع خاص.

بناءً على نجاح علامتها التجارية "HIVE" للعقارات السكنية المُؤجّرة، أطلقت الشركة "ENTA" (إنتا) وهي علامة تجارية سكنية تُركّز على أسلوب الحياة، مُخصّصة لملاك المنازل الذين يُقدّرون التصميم والأصالة والمجتمع. تُمثّل HIVE وENTA معًا وجهين لفلسفة واحدة: إنشاء مساحات مُلهمة ومترابطة تُعيد تعريف كيفية العيش والعمل والشعور بالانتماء.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

