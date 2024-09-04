الشارقة: حققت المرحلة الأولى من أجوان، المشروع السكني الفاخر والجديد في خورفكان من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واستقطبت اهتماماً واسعاً وإقبالاً متواصلاً من المستثمرين، بفضل ما توفره من نمط حياة راقٍ ومستوحىً من الطبيعة على الواجهة المائية، فضلاً عن حديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية لدولة الإمارات.

وتشكل المناظر الجبلية الخلابة والوحدات السكنية الفاخرة والمرافق، مثل مرافق الرياضات المائية والمسابح وغيرها من وسائل الراحة المتاحة لجميع السكان، عوامل جذب قوية للراغبين بالشراء والاستقرار في المشروع الأحدث على الواجهة البحرية في دولة الإمارات.

ويتألف المشروع من ستة مبانٍ سكنية، تتضمن و185 شقةً تتنوع بين غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وصولاً إلى شقق دوبلكس بثلاث وأربع غرف نوم، كما يضمّ المشروع فندق خمسة نجوم.

ويحظى أجوان في خورفكان بموقع استراتيجي بين جبال المنطقة ومياه خليج عُمان الصافية، ويجسد رؤية شروق الرائدة والطموحة، حيث حاز على اهتمام المستثمرين العقاريين من دولة الإمارات والمنطقة. وتوفر التجربة المميزة للحياة على واجهة مائية إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرفق مخصص للقوارب في المارينا يتيح الإبحار إلى تجارب جديدة في مياه الخليج بكل سهولة.

وتوفر المنازل في أجوان فرصاً مميزة للتأجير في العطلات، مما يجعلها خياراً جذاباً للاستثمار. ويتمتع أجوان بآفاق واعدة من حيث القيمة والعائد على الإيجار في العطلات، إذ تم تزويده ببوابات لتعزيز الأمان، كما يحتوي على تراسات كبيرة بإطلالات طبيعية خلابة.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يشكل أجوان مكوناً رئيسياً في استراتيجيتنا الشاملة والرامية إلى الاستفادة من إمكانات المدينة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتسليط الضوء على المجموعة المتنوعة من الفرص السياحية والثقافية والاستثمارية في الإمارة. وفيما نستعد لإطلاق المرحلة الثانية من أجوان، يسعدنا أن نشهد الإقبال القوي على المرحلة الأولى من المشروع، والتي أتاحت فرصاً جديدة للراغبين في الاستثمار في مشروعات عقارية عالمية الطراز ضمن المنطقة الشرقية للدولة، وأثق بأن هذا المشروع سيُرسي معايير جديدة للمجتمعات السكنية الفاخرة في المنطقة".

ويهدف أجوان إلى توفير بيئة مزدهرة للعائلات والمجتمعات والأنشطة التجارية والسياحية في مدينة خورفكان الساحلية والمتنوعة بطبيعتها، حيث يستوحي المشروع اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية.

ويشغل المجتمع المميز موقعاً قريباً من شاطئ خورفكان، ويبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط بيئة طبيعية وتجديد النشاط والحيوية.

ويوفر أجوان مجموعة متنوعة من تصاميم الشقق والأسعار، بما يلبي طيفاً واسعاً من الاحتياجات وأنماط الحياة، ولا سيما للعائلات. ويمكن لجميع السكان اختيار المنزل الذي يلائم تفضيلاتهم وميزانياتهم، بدءاً من الشقق الفاخرة ومحدودة المساحة، ووصولاً إلى الخيارات العائلية الفسيحة.

ويبلغ عدد الشقق في المرحلة الأولى من المشروع 79 وحدة. وتتراوح مساحات الشقق المزودة بغرفتي نوم بين 127 و231 متر مربع بأسعار تبدأ من 1,899,000 درهم إماراتي. فيما تتراوح مساحات الشقق المزودة بثلاث غرف نوم بين 168 و289 متر مربع بأسعار تبدأ من 2,099,000 درهم إماراتي.

أما شقق الدوبلكس المزودة بثلاث غرف نوم، فتتراوح مساحاتها بين 235 و275 متر مربع بأسعار تبدأ من 3,799,000 درهم إماراتي. في حين تتنوع مساحات الشقق المزودة بأربع غرف نوم بدءاً من 225 ووصولاً إلى 369 متر مربع، بأسعار تبدأ من 2,799,000 درهم إماراتي. وتتراوح مساحات شقق الدوبلكس المزودة بأربع غرف نوم بين 272 و312 متر مربع، بأسعار تبدأ من 4,199,000 درهم إماراتي.

وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع لاحقاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ajwan.ae.

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة، وتهدف "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم بيئة تنمو فيها الأعمال والأفكار وتزدهر، وتسعى "شروق" منذ تأسيسها في العام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.

نبذة عن أجوان

سيُرسي أجوان معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية وسط البيئة الخلابة لمدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويغطي المشروع السكني الرائد والطموح من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساحةً شاسعةً تبلغ 65,269 قدم مربع، حيث يسهم في تعزيز جاذبية خورفكان من خلال ستة مبانٍ تتضمن 185 شقة، وفندقاً من تصنيف خمسة نجوم، ومسبحَين للكبار وآخر للأطفال، وإطلالات مميزة على الواجهة المائية، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمطاعم ومساحات التجزئة. ويتضمن المشروع كذلك حديقةً مائيةً بمساحة 15,000 قدم مربع، تحتوي على مسبح بأمواج اصطناعية ومنزلقات وممرات مائية متعرجة، مما يضفي مزيداً من التميز على الحياة الساحلية في خورفكان.

ويستوحي أجوان اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية. كما يحظى المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ خورفكان، حيث يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط جمال البيئة الطبيعية.

ويوفر أجوان فرصةً استثماريةً استثنائية مع أسعار تنافسية للسكن على واجهة مائية، حيث يوفر إطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المهيبة في المنطقة، ويدمج جمال الطبيعة مع مساحات سكنية أنيقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على الرقم 25926 800 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ajwan.ae.

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