من المتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من عام 2027؛ وتتنوع الوحدات المطلة على الواجهة البحرية بين تاون هاوس، ووحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من 1,799,000 درهم إماراتي.

دبي: أعلنت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، اليوم عن استعدادها لإطلاق أول مشروع سكني لها فلوريا بريز في جزر دبي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل ملاك المنازل العاشقون للحياة على الواجهات البحرية، والذي ساهم في ارتفاع الطلب على تلك الوحدات السكنية دخل مجتمع الجزر.

ووفقًا للبيان الصادر عن شركة مشرق إيليت خلال الحفل الحصري للمشروع، سيضم فلوريا بريز 52 وحدة سكنية ذات تصاميم عصرية وفريدة، حيث يتألف المشروع من وحدات تاون هاوس، ووحدات مكونة من غرفة نوم واحدة، واثنتين، وثلاث غرف نوم.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إليت للتطوير العقاري: "لقد رسّخت جزر دبي مكانتها كواجهة بحرية رائدة ذات حياة عصرية تناسب عشاق الواجهات البحرية، وذلك بفضل قربها من أبرز معالم المدينة، وهو ما يضمن توفير أفضل المزايا للمستثمرين. كما تتوافق جزر دبي مع خطة دبي الحضرية الشاملة 2040، التي تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة في ظلّ استمرار لنمو السكاني المتوقع للإمارة والذي سيصل إلى أكثر من 7 ملايين نسمة بحلول عام 2040".

يعد فلوريا بريز مشروع سكني مكون من طابق أرضي + طابق سفلي + 6 طوابق + طابق علوي، وسيُطوَّر على مساحة أرض تبلغ 26,975 قدمًا مربعًا، ويضم 12 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة، و24 وحدة سكنية ذات غرفتي نوم، و12 وحدة سكنية ذات ثلاث غرف نوم، و4 وحدات تاون هاوس. وتبدأ أسعار الشقق من 1,799,000 درهم إماراتي للوحدات ذات غرفة نوم واحدة.

سيتم طرح وحدات التاون هاوس السكنية بأربعة نماذج تتراوح مساحتها ما بين 1,847.73 إلى 1,895.20 قدمًا مربعًا، كما ستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة ما بين 878.01 إلى 1,049.05 قدمًا مربعًا. وستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من غرفتي نوم، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للدراسة وغرفة خادمة ما بين 1,316.32 إلى 1,711.14 قدمًا مربعًا، وستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم ما بين 1,474.33 إلى 1,697.58 قدمًا مربعًا.

ومن المتوقع اكتمال مشروع فلوريا بريز في الربع الثالث من عام 2027.

وأضاف كامران محمد: "بالإضافة إلى جاذبية نمط الحياة في الجزر بعيدًا عن صخب المدينة، يقع البر الرئيسي على بُعد خطوات من جزر دبي وذلك بفضل البنية التحتية الرائدة التي عززت من سهولة الوصول إليها. كما أشار: "يُعد المشروع الرئيسي الجديد لشركة نخيل، والذي يضم خمس جزر اصطناعية تمتد على مساحة 17 كيلومترًا مربعًا، وجهةً متعددة الاستخدامات ذات واجهة البحرية، تضم العديد من المرافق العصرية الراقية ".

ووفقًا لشركة نخيل، ستضيف جزر دبي أكثر من 20 كيلومتراً من الواجهة البحرية إلى المدينة، ومن المتوقع أن تضم أكثر من 80 فندقاً فاخراً، بالإضافة إلى ملاعب جولف ووجهات بيع بالتجزئة وعقارات حصرية.

الوفاء بالالتزامات

يُعد مشروع فلوريا بريز سادس مشروع سكني لشركة مشرق إيليت في دبي، وذلك بعد بدء أعمال الإنشاء في مشروع فلوريا سكايز بقرية جميرا الدائرية، والذي يضم 192 وحدة سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مشروع فلوريا أواسيس في مجمع دبي لاند السكني، والذي يضيف 257 وحدة سكنية ذات تصاميم فاخرة، والتي تعد إضافة فريدة إلى محفظتنا العقارية.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، سلمت الشركة وفقًا للجدول الزمني المحدد مشروع فلوريا ريزيدنس في أرجان ضمن مجمع دبي لاند الرئيسي، والذي يتكون من 206 وحدة سكنية.

لقد رسخت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري مكانتها كمطور عقاري يلبي التزاماته وفقًا للجدول الزمني المحدد للعملاء، وهو ما يتماشى مع خبرتها في قطاعي العقارات والاتصالات على مستوى العالم والتي تمتد إلى المملكة العربية السعودية وسنغافورة وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع الشركة المطورة بنظرة مستقبلية واعدة لاستثماراتها في قطاع العقارات بدبي، وتتطلع إلى إضافة أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة إلى السوق من خلال مشاريعها التي قيد التنفيذ ضمن مراحل العمل المختلفة والتي ما بين التخطيط والتنفيذ. وتشمل هذه المشاريع مشاريع قائمة بالفعل مثل مشروع فلوريا فيستا في منطقة ديسكفري جاردنز، ومشروع فلوريا جراند في أرجان، بالإضافة إلى مشاريع قيد التخطيط في ميدان ديستريكت-11 ومدينة دبي للإنتاج.

سيضم مشروع فلوريا بريز ردهة رئيسية وممرًا مزج بين التصميم العصري والسحر الخلاب، ووجهات زجاجية معززة، وأرضيات من البلاط الإيطالي ممتدة إلى الأسقف، وتشطيبات خشبية فاخرة لكل وحدة سكنية. كما يوفر المشروع نظام المنازل الذكية المزودة بالمساعد الصوتي من أليكسا، بالإضافة إلى ميزات ذكية مدمجة أخرى، مع وحدات تحكم متعددة وراحة عصرية فريدة.

عيش حياة الواجهة البحرية بالقرب من المعالم الرئيسية، ممر المصممين

يقع مشروع فلوريا بريز على بُعد 10 دقائق بالسيارة من معالم بارزة مثل برج خليفة، وبرواز دبي، ومتحف المستقبل، ووسط المدينة، ومطار دبي الدولي، وغيرها. كما يُمكن الوصول إلى مراكز التسوق مثل برجمان، وديرة سيتي سنتر، وسوق الذهب، ونادي خور دبي للجولف واليخوت في غضون 15 دقيقة.

-انتهى-

#بياناتشركات