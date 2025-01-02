مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية ("إعمار" أو "الشركة")، المطور الرئيس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ("المدينة")، اليوم عن موافقة مساهميها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 6,100,734,250 ريال سعودي، حيث يعتبر تخفيض رأس المال أحد الركائز الرئيسية لخطة إعادة هيكلة رأس المال التي تم الإعلان عنها مسبقاً في 8 سبتمبر 2024.

وسيُؤدي تخفيض رأس المال إلى خفض رأسمال الشركة البالغ 11,333,333,340 ريال سعودي بنسبة 53.83%، لإطفاء مبلغ 6,100,734,250 ريال سعودي من إجمالي رصيد الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 7 ريال سعودي. وسيتم تنفيذ التخفيض من خلال إلغاء 0.5383 سهم لكل سهم واحد، ليبلغ رأس مال الشركة بعد التخفيض 5,232,599,090 ريال سعودي، مما سيساهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية للشركة وتعزيز استقرار مركزها المالي دون التأثير على أدائها التشغيلي والمالي.

سيتم تعليق التداول على أسهم الشركة لمدة يومي تداول لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال، على أن يُستأنف التداول على الأسهم وفقاً للسعر المعدّل بدءاً من يوم التداول الثالث.

وعلّق الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية:

يعتبر تخفيض رأس المال من الركائز الأساسية التي ستمكن شركة إعمار من تنفيذ خطة إعادة هيكلة مركزها المالي، إذ سيسهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز المركز المالي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة دون التأثير على سير العمليات التشغيلية. كما ستتمكن الشركة من خلال تخفيض رأس المال وتنفيذ الركائز الأخرى لخطة إعادة هيكلة المركز المالي من تحقيق استراتيجيتها طويلة الأجل والتي تهدف إلى خلق وتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين وإعادة بناء ثقة جميع الجهات أصحاب المصالح فيها.

وعلى صعيد تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية، حققت شركة إعمار المدينة الاقتصادية تقدماً كبيراً خلال الأشهر الماضية، إذ أبرمت اتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات بقيمة 176 مليون ريال سعودي، واتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات بقيمة 88.68 مليون ريال سعودي، إضافة إلى اتفاقيات لتأجير مكاتب ووحدات سكنية مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون ريال سعودي. وستسهم هذه الاتفاقيات في نمو قاعدة المستأجرين في الوادي الصناعي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لا سيما في قطاع تصنيع السيارات الذي يُعتبر من القطاعات الرئيسية في المدينة.

دور خطة إعادة هيكلة رأس المال في تحول الأعمال

أعلنت الشركة في 8 سبتمبر 2024 عن خطتها التحوّلية لإعادة هيكلة رأس المال بقيمة 8.7 مليار ريال سعودي، وهي تشمل إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنوك بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي، وتحويل ديون بقيمة 4.0 مليار ريال سعودي تقريبًا مستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم في رأس مال الشركة، بالإضافة إلى الحصول على قرض مساهم جديد قابل للتحويل بقيمة 1.0 مليار ريال سعودي من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريع النمو. تتضمن الخطة أيضًا تخفيض رأس المال المذكور أعلاه، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة. وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستقرار المالي للشركة، وتعزيز هيكل رأسمالها لخلق منصة قوية لتحقيق استراتيجية الشركة للنمو طويل المدى.

وتأكيداً على تضافر الجهود لتحسين المركز المالي ودعم سير العمليات التشغيلية وتنفيذ الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، ستستمر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالعمل على تنفيذ محاور خطة إعادة هيكلة رأس المال الأخرى المعلن عنها مسبقاً والتي تتضمن مايلي:

الحصول على قرض المساهم الجديد بقيمة 1.0 مليار ريال سعودي من صندوق الاستثمارات العامة قابل للتحويل إلى أسهم، والذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الشركة من خلال تخفيف أعباء مصاريف التمويل المستقبلية لتمكين الشركة من تمويل مشاريع النمو الرئيسية وتعظيم العوائد الاستثمارية.

إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة بمبلغ 3.8 مليار ريال سعودي، مما سيعيد ترتيب جداول سداد ديون البنوك بصورة تتناسب مع خطط الشركة الاستثمارية، واستراتيجيتها التحولية، ووضعها الائتماني وسيخفض من تكلفة التمويل الحالية.

تحويل دين الشركة القائم لصالح صندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.0 مليار ريال سعودي تقريبًا إلى أسهم في رأس مال الشركة وذلك لتعزيز رأس مال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الدين خاضع لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، في حين أن الاتفاق على إعادة هيكلة وتوحيد التسهيلات الائتمانية الحالية وقرض المساهم من صندوق الاستثمارات العامة هي اتفاقيات غير ملزمة تمت مع الأطراف المعنية وتخضع لإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة مع تلك الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن المستجدات والتطورات في حينها.

نبذة عن شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي للمدينة وتعمل كمخطط رئيسي ومطور للبنية التحتية الأساسية وممكّن ومسير لأعمال لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وتأسّست عام 2006م.

نبذة عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) هي وجهة نامية تحتل موقعاً مركزياً بساحل يمتد على طول 42 كيلو متراً على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وتقع على بعد 110 كيلو متر شمال مدينة جدة وتغطي مساحة قدرها 185 كيلومتر مربع، ويحيط بالمدينة ميناء الملك عبد الله الذي تم تصنيفه مؤخراً من قبل البنك الدولي كأكثر الموانئ كفاءة في العالم، والوادي الصناعي بالمدينة إضافة إلى احتضانها لأكبر منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية التي تستهدف توطين صناعة السيارات واستقطاب الخدمات المساندة لنظامها الاقتصادي وقطاعات الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية.

وأسست أكثر من 120 شركة محلية وعالمية مقراً لها في المدينة وتقوم بممارسة الأنشطة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتطورة وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والتعبئة والتغليف ومواد البناء.

تتصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بصورة مباشرة بشبكة قطار الحرمين السريع، وشبكة الطرق الوطنية السعودية مما جعل من المدينة نقطة اتصال رئيسية على طول الممر الاقتصادي للبحر الأحمر.

بالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية المتنوعة، تعمل المدينة على ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متقدمة إذ تضم العديد من الفنادق وملاعب رويال جرينز لبطولات الجولف الدولية الحائزة على العديد من الجوائز. فضلاً عن المنتجعات السياحية رفيعة المستوى قيد الإنشاء. ولقد طوّرت المدينة عدداَ من المجمعات السكنية المتميزة بنمط الحياة العصري الفريد لتحقيق التناغم وتحسين جودة حياة سكانها المقيمين وملاك المنازل الذين يتزايد عددهم باستمرار.

ومن خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها التنظيمية الملائمة للمستثمرين، أصبحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منصّةً جاهزة لتمكين تنفيذ مبادرات رؤية السعودية 2030 و جسّدت نموذجاً بارزاً يعكس التزام المملكة بدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال مساهمتها بشكل فعال في تحقيق الأهداف الوطنية التي بنيت عليها رؤية السعودية 2030 بدءاً من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطوير القطاع السياحي والرياضي والترفيهي والفنون وخلق فرص العمل الجديدة وتنمية صادرات المملكة غير النفطية.

ترحّب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمبادرات الحكومية والمستثمرين الأجانب ومطوري ومشغّلي العقارات لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم داخل المدينة.

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