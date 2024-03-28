المساهمون اعتمدوا توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم، بواقع 10.285 فلس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023، ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية لعام 2023 إلى 2.57 مليار درهم، بواقع 20.57 فلس للسهم

نجحت أدنوك للتوزيع في زيادة في العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 90% منذ اكتتابها العام الأولى في أواخر عام 2017

السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون درهم أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى

الشركة تستهدف فرص توسع محلية ودولية ذات قيمة عالية لاستكشاف أسواق جديدة

الشركة تؤكد التزامها بالنمو المعزز بالذكاء الاصطناعي والابتكار والتركيز على الارتقاء بخدمة العملاء والاستدامة، مع الاستمرار بالنمو والتطور لتصبح شركة رائدة في قطاع الطاقة المتعددة والتجزئة والتنقل

ساهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق معدل استقطاب الزبائن الى محلات التجزئة من محطات الوقود بلغ 24.7% الذي يعد أعلى مستوى له منذ أربع سنوات وأيضًا ساهم في خفض 10% من انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات شاحنات توصيل الوقود الخاصة بها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم: AEA006101017) و(الرمز: ADNOCDIST)، يوم أمس عن اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود الجمعية العمومية، والتي تضمنت السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة. كما أكدت الشركة على التزامها بالاستراتيجية الخمسية الجديدة للنمو المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة أدنوك للتوزيع: "نجحت ’أدنوك للتوزيع‘ في زيادة العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 90% منذ الاكتتاب العام الأولى في أواخر عام 2017، وذلك من خلال زيادة كل من القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح. وبذلك، تكون الشركة أوفت بأحد أهم التزاماتها تجاه المساهمين وحققت في عام 2023 أرباحاً قياسية تجاوزت المليار دولار قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. كما أرست الشركة أساساً راسخاً للمرحلة التالية من التطور عبر استراتيجيتها للنمو الذكي، وستواصل ’أدنوك للتوزيع‘ استهداف فرص التوسع المحلية والدولية ذات القيمة العالية، بما في ذلك أسواق عالمية جديدة ".

وأضاف: "كانت ’أدنوك للتوزيع‘ من أوائل الشركات التي ركزت على نشر وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياتها وتحسين تجربة العملاء. وسنواصل توظيف هذه الحلول وغيرها من التقنيات سريعة التطور لتعزيز أعمالنا وتحقيق مزيد من القيمة لكل من المساهمين والعملاء".

وقال: "استناداً إلى ثقتنا في الاستراتيجية الجديدة وآفاق النمو المستقبلية للشركة، أعلنّا عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، والتي تقدم رؤية واضحة للعائدات، وتتيح الفرصة لزيادة توزيعات الأرباح مع نمو الأرباح المستقبلية. كما تعكس هذه السياسة الجديدة مسار النمو المستدام للشركة وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وعائدات مجزية للمساهمين".

وتنص السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028 على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023، والتي من المتوقع أن يتم دفعها في شهر أبريل 2024. وبذلك يصل إجمالي الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 2.57 مليار درهم عن عام 2023، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم. وهذا يعني عائداً ربحياً على أساس سنوي للسهم بنسبة 5.6% لعام 2023، بناءً على سعر السهم البالغ 3.66 درهم كما في 27 مارس 2024.

وتؤكد استراتيجية النمو الخمسية الجديدة للشركة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات "يوم المستثمر" في فبراير 2024، على التزام الشركة بتحقيق النمو المحلي والتوسع الدولي، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل بهدف تحويل أدنوك للتوزيع إلى شركة رائدة في مجال الطاقة الذي يشهد تغيرات متواصلة ومتسارعة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى استكشاف فرص النمو التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة. ويشمل ذلك قطاعات إضافية مثل أعمال التشحيم وغاز البترول المسال، وحلول التنقل المستدامة الجديدة، واستكشاف فرص التوسع في أسواق عالمية جديدة .

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تعكس سياستنا الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح المجزية والشفافة قوة الشركة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها استناداً إلى توليد تدفقات نقدية وافرة ومواصلة استراتيجينا للنمو، بما في ذلك الخطط الطموحة لتوسعة شبكة المحطات لتصل إلى 1000 محطة خدمة بحلول 2028، وزيادة معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%. إضافة إلى ذلك، نستهدف توسيع البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية بشكل استراتيجي من خلال تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي سريعة وفائقة السرعة بحلول عام 2028، أي بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2023. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار، نهدف إلى تعزيز مكانة أدنوك للتوزيع كشركة رائدة في مختلف أنواع الطاقة في قطاع التنقل ومتاجر التجزئة".

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

استفادت الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء وتقديم مبادرات جديدة تعتمد على التكنولوجيا عبر شبكتها. يتضمن ذلك خدمة "فل آند جو"، وهو نظام للتعرف على لوحات المركبات مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر خدمة التزود بالوقود بسلاسة للعملاء المسجلين. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة أول نسخة تجريبية في العالم لذراع آلية للتزود بالوقود ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، تمت ترقية برنامج "مكافآت أدنوك"، الذي يعتبر أكبر برنامج ولاء لبيع الوقود بالتجزئة في الدولة وصل عدد المشتركين فيه إلى حوالي مليوني عضو، مما ساهم في زيادة عدد معاملات الوقود والتجزئة لغير الوقود في محطات الخدمة، وتحقيق معدل بلغ 24.7% في استقطاب الزبائن الى محلات التجزئة من محطات الوقود، وهو المعدل الأعلى منذ أربع سنوات.

كما تستخدم الشركة تقنيات التنبؤ والذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات توزيع الوقود بدلاً من الاعتماد فقط على إعادة التزود بالوقود المجدولة. حيث تتنبأ عملية إعادة التزود بالوقود بدقة بالطلب على الوقود في محطات الخدمة المختلفة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يقلل بشكل كبير من حالات نقص الوقود، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أنه يدعم جهود الشركة في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مبادئ الاستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10٪ من انبعاثات شاحنات توصيل الوقود.

وستعمل أدنوك للتوزيع في المستقبل على زيادة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها المتعلقة بالوقود وغير الوقود وخدمات العملاء.

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 37 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 840 محطة خدمة، منها 529 محطة خدمة في دولة الإمارات و68 محطة خدمة في السعودية و243 محطة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 359 متجر واحة أدنوك و34 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا