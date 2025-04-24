دبي: أعلنت شبكة الأعمال "بي إن آي الإمارات" BNI UAE، وهي شبكة عالمية متخصصة بتوطيد علاقات الأعمال، وواحدة من أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات، عن تنظيم "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" Expo BNI UAE 2025. ومن المتوقع أن يشكّل الحدث أكبر منصة للتواصل بين الأعمال تُنظَّم في دولة الإمارات على الإطلاق، حيث تُقام فعالياته على مدار يومين، في 9 و10 مايو 2025، في مركز مؤتمرات جافزا ون بدبي.

وسيجمع الحدث أكثر من 1,000 من روّاد الأعمال والمديرين التنفيذيين وكبار صنّاع القرار من داخل دولة الإمارات وخارجها، على مدار يومين من التواصل الفعّال، والتعاون البنّاء، وتبادل المعارف والخبرات.

وينعقد "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" تحت شعار "ما بعد العشرين" "Beyond’20"، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لشبكة الأعمال "بي إن آي الإمارات". ويجسّد هذا الشعار جوهر المعرض ومسيرة المؤسسة المتواصلة، التي تتجاوز حدود الأعمال، وشبكات العلاقات والمعرفة. كما يعكس إيمان المؤسسة بأن مستقبل الأعمال يعتمد على علاقات أعمق، ورؤى أكثر ثراءً، وشراكات طويلة الأمد تتخطى حدود التعاملات التقليدية.

وقال "بيجاي راجنيكانت"، المدير المحلي لشبكة «بي إن آي الإمارات": "هذا الحدث ليس مجرّد احتفاء بما أنجزناه، بل هو انطلاقة نحو ما نصبو إليه. إن "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" هو المكان الذي تتحوّل فيه العلاقات إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. إذ يجمع هذا الحدث نخبة من روّاد الأعمال الطموحين والجادّين، الذي يسعون إلى تنمية أعمالهم عبر نقاشات بنّاءة وفرص تعاون حقيقية. ومن خلال شعار "ما بعد العشرين"، نُجدد التزامنا ببناء علاقات أعمق، وأوسع نطاقاً، وأكثر تأثيراً عبر مختلف القطاعات".

ومن المتوقّع أن يشارك في "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" مشاركون من مناطق متعددة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وعدد من الدول الإفريقية، ما يعكس الطابع العالمي للفعالية واتساع شبكة علاقاتها.

وأسهمت "بي إن آي الإمارات" بدور ملموس أيضاً في دعم الاقتصاد المحلي في الدولة، حيث عقدت ما يزيد عن 12,000 اجتماع فصلي، استقطبت خلالها أكثر من50,000 زائر، ما أدى إلى تحقيق نحو 50 مليون درهم من الأعمال لقطاع الضيافة، وساهم في دفع عجلة نمو قطاعات الخدمات المحلية عبر مختلف إمارات الدولة. وكانت شبكة "بي إن آي الإمارات" الأولى في المنطقة التي أطلقت فروع البلاتينوم (50 عضواً فأكثر) والتيتانيوم (75 عضواً فأكثر)، ولا تزال تحصد الجوائز والتكريمات الدولية تقديراً لقوة فروعها، ونموها المتسارع، ومعدلات الاحتفاظ العالية بأعضائها، وذلك خلال المحافل العالمية.

ويمتد البرنامج على مدار يومين، ويشمل جلسات حوارية شيّقة، ونقاشات متخصصة يقودها خبراء، وكلمات رئيسية لنخبة من قادة الأعمال العالميين، إلى جانب تجربة تواصل سريعة مصمّمة بعناية لتعزيز فرص التشبيك الفعّال. وسيحظى كل مشارك مسجَّل بفرصة التواصل مع ما لا يقل عن 20 محترفاً، من خلال لقاءات فردية منظّمة تهدف إلى بناء علاقات مثمرة وفتح آفاق جديدة للنمو والتعاون في عالم الأعمال.

إلى جانب فرص التواصل، سيقدّم "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" محتوى معرفياً استراتيجياً يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها الابتكار، والتسويق، والتحول الرقمي، والقيادة، واستراتيجيات النمو، وذلك بهدف تمكين المشاركين من تطوير أعمالهم ومهاراتهم في بيئة تفاعلية وغنية بالتجارب.

ويُعد "إكسبو بي إن آي الإمارات 2025" علامة فارقة في مسيرة الشبكة. ومنذ انطلاقتها بتأسيس أول فروعها، فرع فالكون (BNI Falcon Chapter)، بتاريخ 14 سبتمبر 2005، شهدت شبكة الأعمال "بي إن آي الإمارات" نمواً استثنائياً لتُصبح اليوم المنصة الرائدة للتواصل والتشبيك في المنطقة. وقد أسهمت في تمكين روّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين من بناء شبكات علاقات فعّالة عبر نموذج التسويق بالإحالة المنظَّم الذي يُعزز التعاون ويولّد فرصاً مستدامة للنمو. وانطلقت شبكة "بي إن آي الإمارات" بعضوية لا تتجاوز 22 عضواً فقط، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى شبكة احترافية راسخة تضم اليوم أكثر من 40 فرعاً وما يزيد عن 1,500 عضو نشط. وتسعى الشبكة، في ظل رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، إلى تجاوز حاجز 2,025 عضواً في الإمارات مع نهاية عام 2025.

وتأسست شبكة "بي إن آي" في عام 1985، وتُعد اليوم أكبر منظمة للتواصل بين الأعمال في العالم، مع مسيرة امتدت على مدار أربعين عاماً من النمو المتواصل، رسّخت خلالها مكانتها كمنصة عالمية تجمع بين روّاد الأعمال والمهنيين في بيئة قائمة على الثقة والتعاون وتبادل الفرص. وعلى مرّ السنين، استطاع مئات الآلاف من الأعضاء تحقيق نموٍّ غير مسبوق في أعمالهم من خلال شبكة "بي إن آي"، والاستفادة من قوة التسويق بالإحالة كنموذج فعّال لتحقيق النجاح.

وتضم شبكة "بي إن آي" العالمية حالياً أكثر من340,000 عضو في 77 دولة حول العالم، وقد نجح أعضاؤها خلال الاثني عشر شهراً الماضية فقط في توليد أعمال تتجاوز قيمتها 25.3 مليار دولار أمريكي عبر الإحالات.

وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، نجح أعضاء شبكة "بي إن آي الإمارات" في توليد 3.68 مليار درهم إماراتي (ما يعادل مليار دولار أمريكي) من صفقات الأعمال المغلقة من خلال الإحالات المبنية على الثقة. وفي عام 2024 فقط، نجحت الشبكة في تحقيق أكثر من 700 مليون درهم إماراتي من صفقات الأعمال بين الأعضاء.

قالت "أنورادها ب شاه"، المدير المحلي المشارك لشبكة "بي إن آي الإمارات": "يُجسد هذا الإكسبو كل ما تمثله "بي إن آي" من قيم التعاون والنمو والثقة والنجاح المشترك. وتضم شبكتنا أعضاء من أكثر من 40 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم ما بين21 عاماً وأكثر من 75 عاماً، ما يعكس تنوعاً غنياً في الخلفيات والخبرات. كما أن نحو ثلث مجتمعنا من رائدات الأعمال. حيث تعكس شبكة "بي إن آي الإمارات" روح التنوّع، والشمولية، والطموح التي تُميّز مشهد الأعمال في دولة الإمارات".

تتولى شركة "سبوت لايت إنترتاينمنت"، المعروفة بتقديمها تجارب أعمال وترفيه عالمية المستوى، إدارة وتنظيم الحدث، بما يضمن تجربة استثنائية تجمع بين الاحترافية والإبداع.

الحدث مفتوح لأعضاء شبكة "بي إن آي" ومجتمع الأعمال الأوسع على حدّ سواء.

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