البستكي: نسعى لتمكين الشركات العائلية ومساعدتها على إعداد واعتماد استراتيجيات تحافظ على قيم العائلات وتضمن استمرارية أعمالها في المستقبل.

تنص المذكرة على تطوير إطار عمل متكامل لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها ونقل إرثها وقيمها للأجيال القادمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز جهود دعم الشركات العائلية في دبي وتحفيز نموها المستدام على المدى الطويل.

وبموجب المذكرة، سيتعاون مركز دبي للشركات العائلية مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تطوير إطار عمل متكامل لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها ونقل إرثها وقيمها للأجيال القادمة، بما يشمل حوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي.

كما سيقدم المركز لعملاء البنك من الشركات العائلية خدمات استشارية متخصصة في مجال الحوكمة، تشمل تطوير ميثاق العائلة وإعداد خطط عمل مصممة خصيصاً لضمان سلاسة انتقال الإدارة عبر الأجيال.

وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عملائه للمشاركة في برامج تطوير المهارات القيادية التي ينظمها مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال

وتنص مذكرة التفاهم على قيام مركز دبي للشركات العائلية بتنظيم ورش عمل مخصصة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني لاستعراض سبل تطوير حوكمة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب القيادي، وهياكل المكاتب العائلية، وغيرها من المسائل ذات الصلة، كما سيشارك الخبراء والمختصون من بنك الإمارات دبي الوطني في فعاليات المركز.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ويعتبر استمرار نجاحها ركناً أساسياً في استدامة النمو. ويعكس التعاون بين مركز دبي للشركات العائلية وبنك الإمارات دبي الوطني التزامنا المشترك بتحفيز نمو الشركات العائلية عبر الأجيال وذلك من خلال تزويدها بالدعم اللازم لضمان ازدهار أعمالها على المدى الطويل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي."

وأضاف الجروان: "نحرص على دعم الشركات العائلية لتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي وتطوير مهارات الأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. ونلتزم بتطوير شراكات استراتيجية جديدة لتقديم حلول متكاملة تدعم استمرارية هذه الشركات، وتوسّعها انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال."

من جانبه قال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: " انطلاقاً من موقعنا كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يسعدنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في الإمارة، إذ يُعد هذا القطاع مساهماً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد شراكتنا الجديدة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية."

وأضاف البستكي: "تساهم التعديلات التنظيمية والتشريعية الأخيرة في الإمارات في تعزيز جاهزية الشركات العائلية لمرحلة التعاقب القيادي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط يديرها الجيل الثالث. ومن خلال جهودنا الدؤوبة لتقديم حلول فعّالة لحوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي، بما في ذلك برامجنا المخصصة لدعم الجيل القادم، يسعى قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني إلى تمكين الشركات العائلية ومساعدتها على إعداد واعتماد استراتيجيات تضمن استمرارية أعمالها وقيمها في المستقبل".

يشار إلى أن مركز دبي للشركات العائلية الذي تمّ إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 يعتبر الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

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