· يمثل "ميرسر هاوس" في أبتاون دبي ثاني مشروع بالشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة وإلينغتون العقارية خلال العام الماضي، بعد النجاح الباهر لمشروع "يو ايتش من إلينغتون" في أبراج بحيرات جميرا

· يوفر المشروع مجموعة من الوحدات السكنية العائلية بمساحات مختلفة، بدءاً من الاستوديوهات الاقتصادية إلى الشقق الواسعة المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى أربع شقق بنتهاوس

· يضم المشروع نادياً شاطئياً على مساحة 45.000 قدم مربعة بالإضافة إلى 25.000 قدم مربعة من مساحات التجزئة في الطابقين الأرضي وساحة المنصة، ويمثل معلماً رئيسياً آخر في تطوير أبتاون دبي باعتبارها منطقة عالمية المستوى وواحدة من أكثر المجتمعات متعددة الاستخدامات المرغوبة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاون مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مع إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحائزة على العديد من الجوائز، لإطلاق مشروع ’ميرسر هاوس‘ السكني الجديد الذي سيرتقي بتجربة العيش الراقي في قلب منطقة أبتاون دبي التابعة للمركز.

يمثل ’ميرسر هاوس‘ أول مشروع فاخر لإلينغتون العقارية في أبتاون دبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعها الأول ’يو ايتش من إلينغتون‘ الذي أطلقته في أبراج بحيرات جميرا مطلع هذا العام وشهد إقبالاً قياسياً من المشترين.

ومن المزمع أن يكون مشروع ’ميرسر هاوس‘ من أطول الأبراج السكنية التي تنفّذها إلينغتون حتى اليوم، حيث سيضيف بعداً جديداً إلى أفق دبي الساحر المزين بناطحات السحاب من خلال برجين سكنيين شاهقين مرتبطين بمنصة أرضية. سيوفر المشروع الذي يقع في قلب منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الوحدات السكنية العائلية التي تتنوع بين الاستوديوهات الاقتصادية والشقق الواسعة المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وأربع شقق بنتهاوس.

سيضم المشروع نادياً شاطئياً على مساحة 45.000 قدم مربعة بالإضافة إلى 25.000 قدم مربعة تحتوي على مساحات تجزئة في الطابقين الأرضي وساحة المنصة. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بمجوعة كبيرة من المرافق مثل مسبح النادي الشاطئي ومسبح خاص للمقيمين وقاعة رياضية تحتوي على ملاعب متنوعة لمحبي الرياضة. كما سيتيح ميرسر هاوس مجموعة عالمية المستوى من تجارب المطاعم الفاخرة ووجهات التسوق المجتمعية وخيارات التجزئة الراقية التي ستضيف إلى جاذبية أبتاون دبي كوجهة مفضلة للعمل والعيش والاستمتاع بنمط الحياة العصري في دبي.

وأضاف أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لا تقتصر نجاحات مركز دبي للسلع المتعددة في عقدين فقط من الزمن على بناء وتوفير منطقة للتجارة والمشاريع عالمية المستوى وحائزة على العديد من الجوائز فحسب، بل إنه قام بتطوير منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي لتكونا من بين الوجهات الأكثر جاذبية في دبي. وتماشياً مع الطلب المتزايد لمجتمعنا على المزيد من المساكن الفاخرة واستمراراً لنمو مركز دبي للسلع المتعددة، سيوفر مشروع ميرسر هاوس من شركة إلينجتون العقارية برجين سكنيين مميزين يضمان وحدات متعددة الغرف إلى استوديوهات ووحدات بنتهاوس. وسيستفيد السكان من وجودهم في قلب مجتمع أبتاون دبي، على مسافة قريبة من كل من برج أبتاون تاور وبرج 2020 المرتقب، مع إمكانية الوصول أيضاً إلى حمام سباحة حصري للسكان، وقاعة رياضية، ونادي شاطئي، وخيارات واسعة من محلات البيع بالتجزئة."

من جانبه، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "بعد الإقبال القوي الذي شهده مشروع ’يو ايتش من إلينغتون‘، فإن إطلاق مشروعنا الثاني دليل على علاقتنا القوية مع مركز دبي للسلع المتعددة. سنواصل دعم رؤيته الطموحة للارتقاء بجاذبية منطقة أبتاون دبي نحو مستويات غير مسبوقة، متطلعين إلى أن تصبح الوجهة المفضلة بين أوساط المستثمرين الراغبين في أن تكون دبي موطنهم. نحن على ثقة بأن ميرسر هاوس سيكون تتويجاً لإنجازاتنا كشركة تطوير رائدة تركز على جماليات التصميم بما يرسّخ مكانة أبراج بحيرات جميرا باعتبارها أكثر أحياء دبي جاذبية على الإطلاق".

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة لعب دور رئيسي في النهوض بالمشهد التجاري في دبي من خلال ما يوفره من بيئات أعمال فريدة تحفز النمو والازدهار. ويسهم المركز اليوم بـ 11٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

حول إلينغتون العقارية

تسعى شركة إلينغتون العقارية، التي تأسست عام 2014 إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها إلينغتون إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في "قرية جميرا الدائرية". للمزيد من المعلومات حول إلينغتون وللتعرف على مجموعة مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ellingtonproperties.ae/ar