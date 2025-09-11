أبرم المركز اتفاقية تاريخية مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات الكورية بهدف حفز نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وتوسُّع الشركات الناشئة انطلاقاً من دبي

جاء الإعلان خلال أحدث جولات المركز الترويجية العالمية تحت شعار "وجد من أجل التجارة" في سيول، والتي استقطبت 130 نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في كوريا

يحتضن المركز أكثر من 110 شركات كورية جنوبية في الإمارات، مما يرسّخ مكانته منصةً مثالية لانطلاق الشركات الكورية نحو أسواق الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، توسيع نطاق حضوره في آسيا من خلال توجه استراتيجي جديد نحو كوريا الجنوبية والذي تُوِّجَ بإبرام شراكة رفيعة المستوى مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA)، والتي وُقِّعَت خلال فعاليات جولته الترويجية العالمية "وجد من أجل التجارة" التي أقيمت في سيول، في خطوة تؤكد عمق الروابط الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى إرساء إطار عمل استراتيجي يتيح لكل من مركز دبي للسلع المتعددة و"الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات" تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تشجيع الشراكات القائمة على الابتكار، وتسريع وتيرة التوسع العالمي للشركات الكورية الناشئة انطلاقاً من دبي، للاستفادة من بيئتها الاقتصادية الحيوية وموقعها الاستراتيجي الفريد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدّم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم اللازم والمصمم خصيصاً للشركات الكورية الجنوبية المؤهلة، حيث يشمل ذلك تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتقديم الإرشادات اللازمة لدخول الأسواق، وضمان اندماجها السلس في منظومته التكنولوجية التي تشهد نمواً متسارعاً، لتمكينها من تحقيق النجاح والازدهار.

وتندرج هذه الخطوة في صميم استراتيجية المركز الأوسع نطاقاً، والتي ترمي إلى توثيق روابطه مع مراكز الابتكار التي تسجل معدلات نمو عالية في جميع أنحاء قارة آسيا، بما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار والأعمال. ومع تنامي سمعة كوريا الجنوبية بوصفها قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، ينظر مركز دبي للسلع المتعددة إلى سيول شريكاً محورياً قادراً على تسريع وتيرة الاستثمارات العابرة للحدود، وتوسُّع الشركات الناشئة، وتفعيل أوجه التعاون في قطاعات محددة، لا سيما في ظل الأطر التجارية الجديدة مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا التي تتيح فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق وتعزز التكامل الإقليمي تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تمثل شراكتنا مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات خطوة محورية لتحفيز تدفقات جديدة لرأس المال بين دولة الإمارات وكوريا، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، ودعم الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد العالمي انطلاقاً من دبي. ويتزامن هذا الإعلان مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا حيز التنفيذ، وهو ما يعزّز ممرات التجارة والاستثمار ويخلق فرصاً تجارية جديدة لكلا الجانبين. ومع احتضان المركز لأكثر من 110 شركات كورية، فإننا الوجهةً المفضلةً في المنطقة للشركات الكورية، وهي مكانة ستسهم هذه الشراكة في تعزيزها وترسيخها، بما يفتح آفاقاً أرحب للنمو والازدهار المتبادل".

ومن جانبه، قال يون كيو بارك، رئيس الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA): "فيما نمضي قدماً نحو عصر الذكاء الاصطناعي، تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية على طريق إرساء شراكة مثمرة تعود بالنفع على بلدينا. فمن خلال هذا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، ستسهم شركاتنا في تلبية الاحتياجات التي تسعى دبي إلى دعمها، في حين ستعمل دبي بدورها على دعمنا في الجوانب التي نواجه فيها بعض التحديات، وبهذه الطريقة سنعزز قدرتنا الجماعية على المنافسة والازدهار على الساحة العالمية، وتحقيق ريادة مشتركة في اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار".

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً ما يزيد على 110 شركات كورية جنوبية، مسجلاً نمواً في أعدادها تجاوز 16% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من جانب الشركات الكورية التي تتطلع إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط عبر بوابة دبي الاستراتيجية، للاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها الإمارة.

وبالنظر إلى مكانة كوريا الجنوبية التي تُصنَّف واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، فإنها تمثل شريكاً طبيعياً لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يواصل بدوره توسيع منظومته التكنولوجية سريعة النمو، والتي تحتضن اليوم قرابة 3,400 شركة متخصصة في هذا المجال الحيوي، مما يخلق فرصاً هائلة للتعاون وتبادل الخبرات التقنية.

وقد أُقيمت نسخة سيول من جولة "وجد من أجل التجارة" بالتعاون مع شركة "اكسيليريتور جي سي سي" (AcceleratorGCC)، وبدعم من الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث استقطبت الجولة 130 من كبار المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعات الصناعية في كوريا، الذين اجتمعوا لاستكشاف آفاق الفرص الواعدة المتاحة، والبناء على القواسم المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية. واطّلع المشاركون خلال الفعالية على الدور الذي تضطلع به المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة في توفير البنية التحتية المتطورة، وتسهيلات الوصول إلى رأس المال، والوضوح التنظيمي اللازم لدعم الشركات الكورية في مساعيها لدخول الأسواق عالية النمو في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتأتي هذه الزيارة إلى سيول ضمن سلسلة جولات المركز الترويجية العالمية، التي يستعرض من خلالها المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي أمام مجتمعات الأعمال في أبرز الأسواق الدولية، وترويج الإمارة وجهةً مثالية للاستثمار وتأسيس الشركات. وبفضل مجتمع أعماله الذي يضم قرابة 26,000 شركة عضو، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة دوره محركاً رئيسياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، إذ يستحوذ على 15% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية للإمارة ويسهم بنسبة 7% في ناتجها المحلي الإجمالي، كما يواصل ترسيخ مكانته واحدة من أكثر المناطق الحرة اتصالاً وتحقيقاً للنمو على مستوى العالم، مؤكداً بذلك على دوره الحيوي في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام في دبي.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

