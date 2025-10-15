أبوظبي:– وقّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير حلول مبتكرة تدعم بناء منظومة نقل ذكية وآمنة في أبوظبي، بما يعزز ريادتها في تبنّي التقنيات الحديثة ودعم توجهات التنقل المستدام.

وجرت مراسم التوقيع بين الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، والدكتور عاطف غريب، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، في إطار الجهود المشتركة لدعم الابتكار وتطوير حلول نوعية في مجال النقل.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع أُطر التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتصميم النماذج الأولية لأنظمة النقل الذكية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات التقنية بين الجانبين لابتكار أجهزة وأنظمة متقدمة. وستركز المبادرات المشتركة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول متقدمة تسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل والسلامة المرورية في الإمارة. وتشمل مجالات التعاون أيضًا إجراء التجارب الميدانية وجمع الملاحظات من الأطراف المعنية لتحسين الخدمات وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة الطرق ومواقف السيارات، كما تنص الاتفاقية على تحديد مهام ومسؤوليات كل من الطرفين بما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

ويتولى مركز النقل المتكامل عمليات الإشراف على سير العمل ومتابعة مخرجات المشاريع المقترحة وتقييم أثرها على منظومة النقل في إمارة أبوظبي، وذلك انطلاقًا من دوره التشريعي والتنظيمي والرقابي المسؤول عن إدارة وتطوير هذا القطاع الحيوي، فيما تلتزم شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا بالمساهمة الفعّالة في إنجاح الشراكة من خلال تقديم البيانات والتحليلات والدعم التقني لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون المستمر لتقديم حلول نقل ذكية ومستدامة، تدعم رؤية إمارة أبوظبي لبناء منظومة نقل متكاملة وعصرية ترتقي بمعايير الأداء والجودة وتواكب متطلبات المستقبل.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

نبذة عن شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا:

تُعد شركة تطوير واحدة من الشركات الرائدة في مجالات هندسة النقل والمرور والطرق، حيث تجمع بين الخبرة الهندسية العميقة والتقنيات الذكية الحديثة لتقديم حلول متكاملة تعزز كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة في المدن. تعتمد تطوير على كوادر مهنية عالية الكفاءة تجمع بين التنوع والخبرة، مما مكّنها من بناء سجل حافل بالمشاريع الناجحة والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة. ومن خلال رؤيتها القائمة على الابتكار والاستدامة، تواصل تطوير ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في قيادة التحول نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، تلبي متطلبات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.

