مدينة الكويت: أعلن "مركز الكويت للابتكار" و"كيتا" اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق النسخة الأولى من "برنامج كيتا لبيئة ريادة الأعمال"، وهو برنامج يركز على ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويهدف إلى تطوير حلول عملية قائمة على الابتكار التقني لقطاع توصيل الطعام. ويجمع البرنامج بين خبرات "كيتا" التقنية ومنصتها التشغيلية، وإمكانات "مركز الكويت للابتكار" في مجال الابتكار وريادة الأعمال، لدعم ما يصل الى 50 مشارك من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمواهب المحلية، ومعالجة التحديات التشغيلية الواقعية من خلال الإرشاد والتطبيق العملي.

وسيتولى "مركز الكويت للابتكار" تصميم وتنفيذ البرنامج بالتعاون مع "كيتا"، حيث سيعمل المشاركون على تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم ونماذج أعمال قابلة للتوسع، بما يتماشى مع احتياجات منظومة التوصيل الرقمية. ويُطلق البرنامج تحت الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه وطني مشترك يهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار في دولة الكويت، وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الابتكار.

وسيمر البرنامج برحلة منظمة تبدأ بمرحلة التسجيل المفتوح والتواصل المجتمعي، تليها مرحلة اختيار المشاركين، ثم معسكر تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أيام، وصولًا إلى يوم العروض النهائية وحفل التكريم. وخلال البرنامج، سيحصل المشاركون على جلسات إرشاد وتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات الرقمية، والتفكير التصميمي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب الاطلاع على رؤى عملية مستمدة من واقع قطاع توصيل الطعام.

وسيتم تكريم الفرق الفائزة خلال الحفل الختامي، ومنحها جوائز نقدية، مع إتاحة الفرصة لأفضل الحلول لاستكشاف مجالات تعاون مستقبلية وفرص تطبيق محتملة مع "كيتا".

وقال محمد صلاح الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز الكويت للابتكار: "تعكس هذه المبادرة التزام مركز الكويت للابتكار بدعم الابتكار العملي والمرتبط باحتياجات السوق. ومن خلال هذا التعاون مع كيتا، نعمل على توفير منصة تمكّن المواهب المحلية من تحويل أفكارها إلى حلول تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت".

من جانبه، قال ماكس كيو، المدير العام ل "كيتا" في الكويت: "يعكس برنامج "منظومة ريادة الأعمال" تعاونًا راسخًا مع مركز الكويت للابتكار، حيث تسهم خبرتهم العميقة وفهمهم للسياق المحلي في تهيئة البيئة المناسبة أمام المواهب الناشئة للعمل على تحديات حقيقية، فيما تساهم كيتا بخبرتها التشغيلية ومعرفتها بالقطاع لدعم تحويل الأفكار إلى حلول ذات قيمة عملية وقابلة للتطبيق."

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج رسميًا في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يُختتم يوم العروض النهائية وحفل التكريم في نهاية ديسمبر 2025. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عبر القنوات الرسمية لمركز الكويت للابتكار.

نبذة عن مركز الكويت للابتكار:

مركز الكويت للابتكار (KIC) يمكّن المبتكرين والمخترعين من خلال تسريع المشاريع القائمة على التكنولوجيا وتحويلها من الفكرة إلى السوق. ومن خلال البحث والتطوير، والتدريب المتقدم، والبرامج المتخصصة في الابتكار، يزوّد المركز الشباب في الكويت والعالم العربي بالأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة عالية في السوق المحلي. كما يعمل المركز على تنمية المواهب، وإزالة التحديات، وبناء منظومة ابتكار متكاملة، لتمكين الجيل القادم من القادة من النجاح في عالم تكنولوجي سريع التطور.

نبذة عن "كيتا":

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم Keeta بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد Keeta الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

