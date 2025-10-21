أطلق مركز الحضانة وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فعالية "يوم بِلد إت للعروض التجريبية" – وهي منصة مخصصة للمطورين والمبتكرين لعرض حلول الذكاء الاصطناعي العاملة أمام منظومة الابتكار في دولة الإمارات. وعلى عكس الفعاليات التقليدية التي تركز على العروض التقديمية، تتمحور فعالية "بِلد إت" حول عرض المنتجات والنماذج الأولية الفعلية قيد التطوير.

تشترط الفعالية على ثلاثة معايير بسيطة:

أن يقدّم المشاركون ما يفخرون بابتكاره، وأن يكون الذكاء الاصطناعي في جوهره (سواء كان نموذجًا أو وكيلاً ذكيًا أو تدفق عمل)، وأن يُقدَّم المشروع في صورة منتج قيد التطوير مثل نموذج أولي أو مقطع فيديو قصير.

من المقرر أن تُقام أول نسخة من فعالية "يوم بِلد إت للعروض التجريبية" في 30 أكتوبر 2025 من الساعة 5 إلى 7 مساءً بتوقيت الخليج القياسي في حديقة مدينة مصدر.

ووقد فُتح باب المشاركة الآن على أساس مستمر أمام طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمهنيين العاملين على تطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وسيحظى المشاركون المختارون بفرصة الانضمام إلى شبكة من أبرز المؤسسات المحلية والعالمية، إلى جانب حزمة متكاملة من الاعتمادات التقنية لدعم رحلتهم القادمة، وتشمل:

رصيد OpenAI بقيمة تصل إلى 2,000 دولار

بقيمة تصل إلى 2,000 دولار رصيد Nvidia بقيمة تصل إلى 120,000 دولار

بقيمة تصل إلى 120,000 دولار رصيد AWS بقيمة 25,000 دولار

بقيمة 25,000 دولار رصيد ElevenLabs بقيمة 50,000 دولار

بقيمة 50,000 دولار رصيد HuggingFace بقيمة تصل إلى 2,000 دولار

بقيمة تصل إلى 2,000 دولار رصيد PostHog بقيمة تصل إلى 50,000 دولار

بقيمة تصل إلى 50,000 دولار رصيد Microsoft Azure بقيمة 5,000 دولار

بقيمة 5,000 دولار خصم بنسبة 90% من HubSpot

علّق هاوشن صن، رئيس مركز الحضانة وريادة الأعمال بالإنابة: "يصل نحو 25% من طلابنا إلى الجامعة وهم يمتلكون فكرة مشروع ناشئ قيد التطوير، في حين يعمل مطورون آخرون في مختلف أنحاء أبوظبي على ابتكاراتهم الخاصة. ومع ذلك، لم يكن هناك منبر يجمع هذه المواهب لعرض أعمالهم في مراحلها الأولى — تلك التي قد تواجه تحديات أثناء العرض، لكنها تمثل فرصًا حقيقية للتعلّم والتطوير من خلال المشاركة والتفاعل بدلًا من العمل في عزلة. ومن هنا جاءت فعالية «يوم بِلد إت للعروض التجريبية» لتكون هذا المنبر. فقد جمعنا شركات عالمية رائدة مثل NVIDIA وMicrosoft وAWS وElevenLabs وغيرها، التي قدّمت دعمًا يتجاوز 200 ألف دولار من أرصدة الاستخدام التقنية، إيمانًا منها بقدرة المبتكرين الأوائل على تحويل التجارب الأولية إلى أفكار قابلة للنمو، والأفكار إلى شركات ناشئة — ونحن نريد أن تُروى هذه القصة من أبوظبي."

وقد ساهمت برامج مركز الحضانة وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ورش ريادة الأعمال ومبادرة المنح، في إنتاج أكثر من 250 عرضًا لمشروعات ناشئة وتقديم أكثر من 400 ساعة من الإرشاد والتدريب على يد قادة من شركات عالمية مثل OpenAI وMicrosoft.

ومنذ إطلاقه في عام 2023، دعم المركز تأسيس 14 شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وساهم في استقطاب استثمارات خارجية كبيرة، وبناء مجتمع ريادي مزدهر يضم أكثر من 2,000 عضو.

التقديم للمشاركة في "يوم بِلد إت للعروض التجريبية" مفتوح على أساس مستمر. للتقديم ومعرفة المزيد، يُرجى زيارة https://buildit.mbzuai.ac.ae. وتُشجَّع المشاركات للانضمام إلى النسخة الأولى من الفعالية التي ستقام في 30 أكتوبر.

نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي أوّل جامعة تكرّس كامل إمكاناتها لدفع عجلة التقدّم العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة إلى تمكين الجيل المقبل من رواد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار واستحداث تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال توفير التعليم عالمي المستوى والبحث متعدد التخصّصات. وفي عام 2025، أطلقت الجامعة برنامجها الأول في مرحلة البكالوريوس، وهو برنامج في مجال الذكاء الاصطناعي يتألف من مسارين متميّزين، هما مسار الأعمال ومسار الهندسة.

-انتهى-

#بياناتشركات