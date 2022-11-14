في إطار الجهود لتحسين العمليات التشغيلية لإنتاج الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: طور مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً مبتكراً للتنبؤ بتشكّل الضباب ومراقبته بواسطة الأقمار الاصطناعية. وسيتم دمج النموذج في عمليات التخطيط والعمليات التشغيلية الخاصة بإنتاج الطاقة في الهيئة، بما يسهم في تحسين إدارة وتخطيط إنتاج الطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما يسهم النموذج المتطور في الارتقاء بالعمليات التشغيلية لإنتاج الطاقة من التوربينات الغازية في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستثمر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبنيتها التحتية المتطورة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، حيث سيسهم النموذج المبتكر للتنبؤ بتشكّل الضباب ومراقبته في الارتقاء بالعمليات التشغيلية لإنتاج الطاقة. وسيتم دمج النموذج في عمليات التخطيط والعمليات التشغيلية الخاصة بإنتاج الطاقة في الهيئة، بما يسهم في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. كما نعمل على تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة."

وأضاف معاليه: "يتطلع الباحثون في المركز إلى الاستفادة من الصور عالية الدقة التي سيرسلها قمر الهيئة الاصطناعي النانوي من نوع (6U) "ديوا- سات 2"، لتحسين دقة مراقبة التنبؤ بالضباب باستخدام تطبيق الاستشعار عن بعد والمحطة الأرضية المستقلة في مركز البحوث والتطوير، القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر. وتعتزم الهيئة إطلاق "ديوا- سات 2" في فبراير 2023، ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي). وتأتي الخطوة في إطار عمل مركز البحوث والتطوير ضمن برنامج "سبيس دي" لتطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، بهدف تحسين التخطيط لعمليات إنتاج ونقل الطاقة".

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تسهم البيئة الإيجابية التي توفرها الهيئة في تحفيز الموظفين على الإبداع والابتكار، ليكونوا مساهمين فاعلين في استشراف وصنع المستقبل. ويؤدي مركز البحوث والتطوير دوراً مهماً في دعم جهود الهيئة لتوطين المعرفة ومشاركة المجتمع العلمي بالبحوث العلمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين. ويضم المركز 31 باحثاً وباحثة من بينهم 24 من حملة الدكتوراه والماجستير."

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