بيتكوين مينا 2024 مؤتمراً لتوحيد قادة الفكر العالميين والمستثمرين والشركات الناشئة في مناقشات بيتكوين التحويلية.

احتضان الشركات الناشئة وتمكينها وتطويرها في النظام المالي الرقمي لأبوظبي.

أبوظبي: وقع مركز أبوظبي للبلوكتشين اتفاقاً استراتيجياً مع بيتكوين مينا؛ أكبر علامة تجارية لمؤتمر بيتكوين في العالم، في خطوة ترسخ من مكانة إمارة أبوظبي كمركزاً رائداً للعملات والأصول الرقمية والابتكار المالي في العالم، وسُيطلق الجهد المشترك للطرفين أول مؤتمر بيتكوين مينا 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، من الـ 9 وحتى 10 ديسمبر القادم.

وسيجمع المؤتمر الذي تنظمه مجموعة أدنيك أبوظبي وبيتكوين مينا، أبرز الخبراء والمستثمرين والمهتمين في صناعة العملات الرقمية، والتي ستناقش موضوعات حيوية حول تسريع وتيرة نمو صناعة العملات الرقمية والابتكار، كما يستضيف الشركات الناشئة والمستثمرين، في بيئة مناسبة للمبتكرين الماليين.

فيما ستستفيد هذه الشراكة من خبرة مركز أبوظبي للبلوكتشين في التعليم وإنشاء المشاريع والاستشارات، إلى جانب الخبرة الطويلة لـ "بيتكوين مينا" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كجزء من أكبر علامة تجارية لمؤتمر بيتكوين في العالم. ويسعى الطرفان إلى إنشاء مساحة لاحتضان الشركات الناشئة وتمكينها والاستثمار فيها، وبما يناسب أهداف التوسع الاقتصادي في أبوظبي، والتي تسعى لتعزيز صورتها المستقبلية كمركز ابتكاري تكنولوجي.

وقال عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين، "إن توقيع المركز لهذا الاتفاقية الاستراتيجية، يُبرز أبوظبي كمركز متقدم في تقديم خدمات العملات الرقمية والتقنيات والتكنولوجيا الرقمية على المستوى العالمي. إذ يدعم المركز الشركات الناشئة والمؤسسات بمجموعة كبيرة من الخدمات؛ عبر احتضانها وتطويرها وتمكينها، وبتوفير الموارد الشاملة وإرشاد الخبراء وتمويلها بشكلٍ استراتيجيّ، في عالم حيوي متطور وابتكاري لتكنولوجيا العملات الرقمية." مضيفاً إن "توقيع المركز هذه الشراكة، يدعم رؤية الإمارات بالتنوع الاقتصادي والقيادة العالمية في الاقتصاد الرقمي، وبأن تكون أبوظبي مركزاً عالمياً للتقدم التقني والرقمي".

ومن جانبها أعربت شركة "BTC Inc"، الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، عن حماسها لهذه الشراكة، "إذ تُعّد قفزة للأمام في تعزيز البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى إلى إنشاء منصة مبتكرة تجمع بين الخبرة المحلية العملية للمركز وشبكة بيتكوين مينا العالمية كأشهر علامة تجارية لمؤتمر البيتكوين في العالم. ومعاً نهدف إلى تسريع تبني البيتكوين لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تمهد الطريق لفرص تحويلية تتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للأصول الرقمية. وهذا التعاون هو شهادة على التزام المنطقة بالابتكار، والدفع باتجاه التنوع الاقتصادي."

يُشار إلى أن مؤتمر بيتكوين مينا 2024 سيقدم سلسلة من الفعاليات العالمية تضم متحدثين بارزين من الصناعة، وورش عمل، ومعارض وترفيه، وتُعد هذه الفعاليات منصات حيوية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وهواة البيتكوين للتجمع والتواصل وتبادل الأفكار. إضافة لاستضافته شخصيات بارزة في عالم الأعمال والسياسة، من بينها إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، والأمير فيليب الصربي، وأنتوني سكاراموتشي مؤسس شركة سكاي بريدج كابتيل، وسيتناولوا آفاق تطور البيتكوين في المنطقة والفرص المتاحة ضمن هذا القطاع المتنامي.

وسُيقام المؤتمر في قاعة المارينا بمركز أبوظبي للمعارض "أدنيك"، في مكان صُممَ لتلبية احتياجات المهتمين بالبيتكوين والمستثمرين، كما سيقدم المؤتمر "تجربة حيتان العملات الرقمية" الحصرية للمستخدمين المتقدمين.

حول مؤتمر بيتكوين

يُعد مؤتمر البيتكوين، الذي تنظمه شركة "BTC Inc"، الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، سلسلة فعاليات عالمية تضم متحدثين بارزين من الصناعة، وورش عمل، ومعارض وترفيه وتعد هذه الفعاليات منصات حيوية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وهواة البيتكوين للتجمع والتواصل وتبادل الأفكار. وأُقيم الحدث الرئيسي هذا العام في ناشفيل بولاية تينيسي، ومن المقرر عقده في لاس فيغاس في مايو 2025. وشملت الفعاليات الدولية للبيتكوين الأخرى: مؤتمر البيتكوين آسيا (هونغ كونغ، مايو 2024)، كما سيقام مؤتمر البيتكوين أمستردام (هولندا، أكتوبر 2024)، ومؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبوظبي، ديسمبر 2024).

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