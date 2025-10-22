الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: "يُشكّل هذا الاندماج امتدادًا لأسس راسخة نحو فصل جديد من التقدم والنجاح، ويُمكننا من تقديم وجهات رائدة ونموذجية متجذّرة في هوية رأس الخيمة الفريدة، بما يسهم في إيجاد فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا كمركز للفرص والابتكار."

يُعزز هذا الاندماج التاريخي مكانة رأس الخيمة كوجهة متكاملة رائدة في قطاع العقارات، مما يدفع عجلة الاستثمارات العالمية ونمو السياحة ويحقق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة.

سيُسهم الاندماج في ترسيخ مكانة مرجان كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة مرجان، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وراك للضيافة القابضة، التي بدورها تدير مجموعة متنوعة من أصول الفنادق والضيافة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، عن اندماج استراتيجي تاريخي لتأسيس كيان موحد يعمل تحت مظلة مرجان.

يجمع هذا الاندماج الاستراتيجي بين الخبرات العالمية في قطاع الضيافة والرؤى الطموحة لتطوير الأراضي، لتشكيل مؤسسة ديناميكية جاهزة للمستقبل. وستقوم مرجان بدمج عمليات تطوير العقارات، وأعمال الضيافة، وتجارب الحياة العصرية تحت مظلة واحدة. واستلهاماً من رؤية رأس الخيمة 2030، ستقود مرجان، بصفتها واحدة ضمن أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مسيرة نمو رأس الخيمة لتعزز دورها كمركزٍ عالميٍ للعيش والاستثمار. كما ستدفع عجلة الاستثمارات الكبرى، وتعزز القطاع السياحي، وتحقق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين بصفتها الوجهة المتكاملة والمنصة العقارية الرائدة في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الاندماج، قال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: "تلتزم رأس الخيمة برؤيتها الرامية إلى دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، مع الاحتفاء بتاريخها العريق، والحفاظ على إرثها، وصون هويتها. وقد حدّدت رؤية رأس الخيمة 2030 طموح الإمارة لتكون رائدة في المنطقة من حيث جودة الحياة، ومكانًا تزدهر فيه الفرص. وانطلاقًا من رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة، سيُسهم هذا الاندماج في خلق فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا كمركز للفرص والابتكار. وقد تم قرار الدمج بين الجهتين على أسس راسخة لبدء فصل جديد من التقدم والنجاح، مما يُمكننا من تطوير وجهات رائدة ونموذجية متجذّرة في هوية رأس الخيمة الفريدة. وبجهودنا المشتركة، نحن على أتم الاستعداد لبناء مجمعات نابضة بالحياة تُجسّد رؤية الإمارة الطموحة للازدهار المستدام."

"ستقود مرجان عملية التحول في رأس الخيمة من خلال تطوير مخططات رئيسية طموحة، بما يُعزز تطوير الوجهات السياحية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات ، ستطلق مرجان مشاريع متعددة الاستخدامات، يتم دمجها بسلاسة مع البنية التحتية الأساسية للمجتمعات النابضة بالحياة، والمرافق الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة. وتشمل هذه المشاريع المصممة بعناية جزيرة المرجان، وراك سنترال، وشاطئ مرجان، والمخطط الرئيسي المرتقب لجبل جيس، وهي مصممة للارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تجارب السفر والترفيه للزوار، واستطقاب فرص استثمارية متنوعة."

وبهذه المناسبة، قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "تقود مرجان عملية تطوير رأس الخيمة ووضع المخططات الرئيسية لتحويلها إلى مدينة ذكية وأصيلة ومترابطة في المستقبل، ووجهة مليئة بالحياة يجد فيها الأفراد والشركات والمجتمعات فرصاً للنمو والازدهار. وستُرسّخ مرجان مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل."

بعد الإطلاق الناجح لوجهة شاطئ مرجان، المخطط الرئيسي المتعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية الأكثر تكاملًا في دولة الإمارات، تواصل الإمارة تنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربع. وقد تم تصميم شاطئ مرجان حول ثمانية أحياء متميزة، وستضم 22,000 وحدة سكنية و12,000 غرفة فندقية فاخرة، وتستوعب 74,000 مقيم، و32,000 موظف، وتستقبل ما يصل إلى 180,000 زائر سنويًا.

ويمتد شاطئ مرجان على طول 3 كيلومترات من الخليج العربي، ويشمل 6.5 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء، ما يربط بين تطوير البنية التحتية وإنشاء المساحات العامة المجتمعية التي ستدعم أسلوب حياة أصيلًا يعزز الترابط وسهولة التنقل، مما يُميز رأس الخيمة كمركز مستدام للاستثمار وبوابة سياحية رائدة.

تأكيدًا لدعمها لهدف رؤية رأس الخيمة 2030، تعمل مرجان لاستقطاب 3.5 مليون زائر سنويًا إلى الإمارة، بحيث يشكل الزوار الدوليون نسبة 60% من إجمالي السياح في الإمارة، ستعمل مرجان على توسيع القدرة الاستيعابية الفندقية في رأس الخيمة، من خلال استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك أرقى علامات الضيافة الفاخرة على مستوى العالم.

في إطار التوسع نحو المناطق الجبلية، ستقوم مرجان بتطوير 100 كيلومتر من مسارات المشي وركوب الدراجات خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يُعيد تعريف السياحة الحيوية في المنطقة ويُبرز المناظر الطبيعية الخلابة في رأس الخيمة. وتخطط مرجان لاستقطاب أكثر من 20,000 من جمهور المهرجانات إلى الإمارة من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى.

وفي دعمها لمنظومة الضيافة في رأس الخيمة، ستوفر مرجان مرافق إقامة عالمية المستوى لأكثر من 15,000 من العاملين في قطاع الضيافة، بما يضمن مستويات معيشية استثنائية تجذب وتحافظ على أفضل الكفاءات. كما ستدير مرافق غسيل متطورة تعالج أكثر من 100,000 طن سنويًا باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة، مما يُعزز التميز التشغيلي والاستدامة في مختلف أنحاء هذه الوجهة المتميزة.

يُرسّخ هذا الاندماج مكانة الكيان الجديد كمؤسسة قوية وجاهزة للمستقبل، قادرة على دفع رأس الخيمة نحو فصل جديد من النمو. ويدعم التوسع في أسواق جديدة، ويُعزز تقديم عروض نمط حياة عصرية متميزة، كما سيجذب أفضل الكفاءات والاستثمارات العالمية.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية و دمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل جزيرة المرجان، شاطئ مرجان، راك سنترال، ومشروع منتجع وين جزيرة مرجان، تساهم مرجان في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، و وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. وتضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». وتحتضن جبل جيس - الأعلى في دولة الإمارات - والذي يضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" الأعلى في دولة الإمارات. تتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الأوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم. ويعد اقتصاد رأس الخيمة من ضمن الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث لا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 30%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية فيها. ومنذ 15 عاماً يتم تصنيف الإمارة ائتمانياً عند المستوى"A" بحسب التقارير الصادرة من وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكانها 0.4 مليون نسمة بحسب إحصاءات العام 2023، وتشتهر ببيئتها الساحلية الخلابة والهادئة، وإمكانية العيش فيها على الشاطئ، وجودة الحياة، ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والاستكشاف.

-انتهى-

#بياناتشركات