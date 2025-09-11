تعيين مجموعة "أليك للهندسة والمقاولات" كمقاول رئيسي لمجمّع المكاتب الرئيسي في "راك سنترال"

يدعم المشروع "رؤية رأس الخيمة 2030" التي تستهدف استقبال 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «مرجان»، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن استكمال أعمال البنية التحتية في مشروع «راك سنترال»، وجهتها التجارية متعددة الاستخدامات المرتقبة في الإمارة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين مجموعة "أليك" الرائدة في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط كمقاول رئيسي لمجمّع المكاتب الرئيسي ضمن المشروع، ما يُمثّل محطة أساسية في مسار تطوير مركز الأعمال الجديد في رأس الخيمة، والذي يجمع بين مفاهيم العمل والسكن والترفيه، تماشيًا مع "رؤية رأس الخيمة 2030".

يقوم مشروع «راك سنترال» على مساحة 3.1 مليون قدم مربعة من الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي، حيث ستبلغ المساحة الطابقية الإجمالية 8.37 مليون قدم مربعة. وتُعد هذه الوجهة المتكاملة للحياة والأعمال جاهزة الآن لبدء أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري من قبل المستثمرين وشركات التطوير. وقد أصبحت جميع خدمات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والاتصالات، وإنارة الطرق، جاهزة للتشغيل بالكامل. كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق، ومسارات الدراجات الهوائية، وتنسيق المساحات الخارجية والخضراء المزروعة بمئات الأشجار. ومع استكمال البنية التحتية، من المقرر أن تبدأ شركات التطوير المشاركة بتنفيذ مشاريعها التجارية والسكنية ومرافق التجزئة والضيافة، على أن يكتمل مجمّع «راك سنترال» الرئيسي للمكاتب خلال الربع الأول من عام 2027.

وتعليقًا على تطورات المشروع، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: "يشكّل استكمال أعمال البنية التحتية وانضمام شركات مقاولات عالمية محطة مفصلية في تقدم مشروع «راك سنترال»، الذي انتقل الآن إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ويؤكد دخول عدد من كبار المطورين العقاريين التزامنا بتطوير وجهة عالمية تجمع بين الأعمال ونمط الحياة والسياحة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كخيار مفضل لدى العائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم."

صُمّم مشروع «راك سنترال» ليكون المركز التجاري الحيوي لإمارة رأس الخيمة، ضمن مخطط عمراني دقيق يوفّر مقوّمات استثمارية نادرة تشمل التملك الأجنبي الكامل، والضرائب المنخفضة، والعوائد الاستثمارية المرتفعة. كما يعزز الموقع الاستراتيجي للمشروع وتصميمه الذكي مكانته كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

يقع مشروع «راك سنترال» على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويتمتع بإطلالات خلابة على نادي الحمرا للجولف والخليج العربي، كما يوفّر وصولًا مباشرًا وسهلًا إلى شارع الشيخ محمد بن زايد (E11)، في وقت تشهد فيه المنطقة المحيطة أعمال تطوير تهدف إلى تحسين شبكة الطرق وتعزيز حركة التنقّل. وقد جرى تصميم المشروع ليكون وجهة متكاملة للمستقبل تجمع بين العمل والسكن والترفيه، ويضم مكاتب من الفئة الأولى (Grade A)، ووحدات سكنية، وفنادق، ومتاجر، إلى جانب ساحة مركزية نابضة بالحياة ومرافق راقية. وتحمل مباني المكاتب في «راك سنترال» شهادة الفئة الذهبية من نظام "LEED" للاستدامة، وتوفر خيارات الترخيص المزدوج ونماذج تنظيمية مرنة داعمة للاستثمار، كما ستُدار وفق نموذج تشغيل مستوحى من قطاع الضيافة لضمان جودة حياة عالية للمقيمين والشركات والزوار على حد سواء.

يضم المخطط العام لمشروع «راك سنترال» ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، وأكثر من 4,000 شقة سكنية، إلى جانب أربعة فنادق بطاقة استيعابية تتجاوز 1,000 غرفة. كما يشمل المشروع عددًا من الحدائق والمساحات الخضراء، ومرافق متنوّعة للبيع بالتجزئة والترفيه، إضافة إلى مجموعة من المباني المتصلة التي توفّر أكثر من 1,000 موقف مخصص لزوار المنطقة.

ومع اكتمال البنية التحتية، بات «راك سنترال» متاحًا أمام المستثمرين الدوليين، والشركات، والمقيمين، كأحدث وجهة مزدهرة في إمارة رأس الخيمة.

نبذة عن شركة «مرجان»

تُعد «مرجان» المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع نوعية مثل جزيرة المرجان، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز وجهات السياحة والاستثمار في المنطقة وتتولى «مرجان» مهمة تطوير وجهات متنوعة على الواجهة البحرية، وفي المناطق الحضرية والجبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة إقليميًا ودوليًا. وتعتمد الشركة في رؤيتها على الاستفادة من المزايا الطبيعية التي تتمتع بها رأس الخيمة، ووضع أسس التخطيط العمراني الذي يدعم توسّعها المستقبلي. ومن خلال مجتمعات متكاملة التصميم بمواصفات عالمية، تواصل «مرجان» استقطاب الاستثمارات الأجنبية والزوار الدوليين، بما يعزّز مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للسياحة والاستثمار في المنطقة.

-انتهى-

