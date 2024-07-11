المشروع يتكون من ثلاثة أبراج على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان تحمل بصمة المصمم العالمي الشهير وتضم مرافق رفيعة المستوى

المشروع السكني الجديد يزيد الجاذبية العالمية لجزيرة المرجان

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مرجان، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إطلاق " لا مير من إيلي صعب "، أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة "إيلي صعب" التجارية في جزيرة المرجان. وستتولى شركة "آرتي ديفيلوبمنتس"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تنفيذ المشروع الأيقوني الواقع على الواجهة البحرية للجزيرة والذي تحمل تصاميمه الداخلية لمسات المصمم العالمي الشهير. ويمتاز هذا المشروع الاستثنائي بموقعه المميز وتصميمه الفريد ومرافقه الفاخرة وإطلالاته الرائعة ليعكس بذلك روح الأناقة والرقي التي تمثلها علامة "إيلي صعب".

وسيوفّر مشروع “لا مير من إيلي صعب " الحصري على جزيرة المرجان والمكوّن من ثلاثة أبراج متصلة بتصميم معقد مع ردهة مزدوجة، ومرافق متعددة، لقاطنيه تجربة إقامة استثنائية ترتقي بأسلوب حياتهم إلى مستويات جديدة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "إيلي صعب اسم مرتبط بالأناقة الخالدة والخدمات الراقية، وهي ذات الخصائص التي تميز المشروع السكني الفاخر الجديد في جزيرة المرجان. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز مجموعة عروضنا الحصرية للمستثمرين والمقيمين الذين اختاروا رأس الخيمة وجهةً متميزة للعيش فيها".

من جانبه، قال إيلي صعب الابن، الرئيس التنفيذي لدار "إيلي صعب": "يسعدنا إطلاق أحدث مشاريعنا العقارية في رأس الخيمة، والذي سيشكّل محطة جديدة في مسار توسع علامتنا التجارية. ويوفر هذا المشروع نمط حياة ’إيلي صعب‘ في منطقة تشهد نمواً ديناميكياً مستمراً، مما يساهم في تشكيل مجتمع مزدهر نابض بالحياة".

بدوره قال لاليت جويل، مدير عام شركة آرتي ديفيلوبمنتس: "ترتكز شراكتنا في تطوير هذا المشروع على قيمنا الأساسية المتمثلة في التميز والجودة ومعايير المعيشة الفاخرة. ونفخر أن يغدو ’ لا مير من إيلي صعب‘ أول مشاريعنا في رأس الخيمة والذي سيسهم بإرساء أسلوب حياة فريداً من نوعه في جزيرة المرجان. ونتطلع إلى تطوير المزيد من المشاريع في السوق الإماراتية".

وقال فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا العقارية: "يسرنا أن نكون شريك المبيعات والتسويق الحصري لشركة ’آرتي ديفيلوبمنتس‘ في أحدث مشروع فاخر على الواجهة البحرية بجزيرة المرجان. وسيشكّل مشروع ’ لا مير من إيلي صعب ‘ الاستثنائي أحد أبرز معالم الجزيرة، وسيضفي تصميمه الفريد حضوراً أنيقاً على الشاطئ. ويساهم هذا التعاون في تعزيز خبراتنا بمجال تقديم العلامات التجارية الفاخرة في سوق العقارات".

يعتبر إطلاق " لا مير من إيلي صعب " في رأس الخيمة جزءاً من استراتيجية "مرجان" لاستقطاب الأسماء العالمية إلى جزيرة المرجان، بما في ذلك المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، وذلك لضمان توفير استثمارات مرموقة عالية الجودة في الجزيرة. وستتولى شركة "أوكتا"، الرائدة في مجال إدارة التطوير العقاري، مهمة المبيعات والتسويق الحصري للأبراج السكنية التي صممتها شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية.

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