تعيين "إتش كيه إس أركيتيكس" لتطوير المفهوم وتصميم مشروع المنتجع المتكامل الجديد على جزيرة المرجان تحت علامة "وين ريزورتس" في رأس الخيمة بكلفة قدرها مليارات الدولارات بالشراكة مع شركة "مرجان" و"راك للضيافة القابضة" و"وين ريزورتس".

رأس الخيمة: أعلنت شركة "مرجان"، وبالشراكة مع "راك للضيافة القابضة" و"وين ريزورتس"، عن تعيين شركة التصميم العالمية "إتش كيه إس أركيتيكس" مستشاراً للتصميم في مشروع منتجع وين "الجديد والمقرر افتتاحه في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2026.

يقع المشروع الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الصناعية، وهو أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذه شركة "وين ريزورتس"، المطور والمشغل العالمي للمنتجعات الفاخرة والمدرجة في الولايات المتحدة. ويمثل منتجع وين في إمارة رأس الخيمة الذي سيكون المنتجع الشاطئي الأول من نوعه لعلامة "وين ريزورتس" على مستوى العالم، إضافة مهمة لقطاع السياحة في الإمارة، وسيحتضن فندقاً عالمي المستوى والعديد من مناطق الألعاب والترفيه الاستثنائية.

وجزيرة المرجان الاصطناعية هي المشروع الرئيسي لشركة "مرجان"، وتتحول اليوم إلى وجهة سياحية مفضلة لأنماط الحياة العصرية والإقامة في أرقى المنتجعات العالمية من فئة الخمس نجوم والمشاريع السكنية الفاخرة. وسيوفر المنتجع الجديد الذي سيتم تشييده على جزيرة حصرية في جزيرة المرجان، لضيوفه أجواءً تتسم بالأصالة وإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى الشواطئ الرملية والمرسى.

ويشمل مشروع المنتجع الذي سيتم تطويره وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، تشييد فندق يضم أكثر من 1000غرفة، ومنطقة راقية للتسوق، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجع صحي "سبا" حصري، وما يزيد على 10 تجارب لتناول طعام ومقاهٍ، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية وعناصر الجذب الأخرى.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "سيصبح المنتجع الجديد أول وجهة من نوعها في المنطقة ستقدم لزوارها خيارات الإقامة الاستثنائية وتجارب تناول الطعام والترفيه وسط أجواء لا تضاهى. ونتطلع قدماً لتحقيق رؤيتنا للمنتجع الذي يحمل علامة ’وين ريزورتس‘ في رأس الخيمة بجزيرة المرجان بالتعاون مع شركة ’إتش كيه إس أركيتيكس‘، والعمل سوياً للارتقاء بمستوى الضيافة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الجاذبية السياحية لإمارة رأس الخيمة واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم".

وستقوم "وين ريزورتس" بتطوير المنتجع المتكامل من خلال ضخ استثمارات مباشرة. ويعد المنتجع أكبر مشروع من نوعه في قطاع الضيافة الذي يشهد زخماً كبيراً في الإمارة، وسيساهم في خلق قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي من خلال دفع عجلة التنمية السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط نمو القطاعات الأخرى العاملة ذات الصلة.

من جهته، قال كيفن أندروود، مدير التخطيط الرئيسي والتصميم لدى شركة "إتش كيه إس أركيتيكس": "نفخر بالمشاركة في هذا المشروع الضخم والذي سيسهم في توفير فرص واسعة تتخطى قطاع السياحة. وسنحرص من خلال خبراتنا الواسعة في تصميم الفنادق والمنتجعات الفاخرة على ابتكار تصميم استثنائي ومستدام يعكس أحدث توجهات التصميم ويلبي المتطلبات الجديدة للقطاع السياحي من حيث الجودة وتوفير التجارب الفريدة من نوعها".

تعد جزيرة المرجان واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في رأس الخيمة، وتقع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار رأس الخيمة الدولي و45 دقيقة من مطار دبي الدولي. ويستمتع زوار جزيرة المرجان بشواطئ ساحرة خلابة تمتد لأكثر من 7.8 كيلومترات وواجهة بحرية بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً.

#بياناتشركات

- انتهى -