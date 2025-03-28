أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "مدن القابضة" ش.م.خ، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية" المصرية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة مخصصة لخدمة مشروع "رأس الحكمة" الجاري تطويره في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

تقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 10 مليون متر مربع، جنوب طريق الإسكندرية-مطروح السريع، مقابل مشروع "رأس الحكمة"، وستركّز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع "رأس الحكمة"، لتكون داعماً رئيسياً لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، وباستخدام مواد متطورة ومستدامة. كما تتسم المنطقة الصناعية بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية"، التي تعد من الشركات الرائدة في مصر والمنطقة في إنشاء وتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، ومصحوبة بمرافق متكاملة، ومجهزة ببنية متطورة، وخدمات لوجستية، وحلول تشغيلية مستدامة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع؛ وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام "مدن" بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع "رأس الحكمة".

وتعمل كل من "مدن" و"السويدي" في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ويشمل ذلك أيضاً التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية.

وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم لمزاولة مع "مدن" لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع "رأس الحكمة" كلاً من:

"السويدي إليكتريك"، الشركة المصرية الرائدة محلياً وعالمياً في مجال المنتجات الكهربائية وحلول الطاقة والمياه.

"ثري إس للخرسانة الجاهزة"، التابعة لمجموعة "حسن علام"، وهي واحدة من أكبر مزودي الخرسانات الجاهزة في مصر.

"سيراميك رأس الخيمة"، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع السيراميك في العالم، والتي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة.

"هايتك للخرسانات التابعة" لمجموعة ترواجن للإنشاءات "، المزود الرائد لمنتجات الخرسانة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا تقتصر الرؤية طويلة الأمد للمنطقة الصناعية على تلبية متطلبات المرحلة الإنشائية لمشروع "رأس الحكمة"، بل تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية مستدامة تدعم الأنشطة الاقتصادية على مدار العام، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية. كما سترسخ هذه البنية التحتية الاستراتيجية من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التجارة والصناعة، فيما تمثل المنطقة الصناعية الجديدة رافداً حيوياً لدعم المشاريع التنموية على طول الساحل الشمالي، ومرتكزاً للتوسع نحو أسواق تصدير رئيسية مثل ليبيا وأوروبا.

وستساهم هذه الخطوة في ترسيخ موقع "رأس الحكمة" كمركز للابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون مدينة عالمية حيوية تتمتع بأقوى معايير التنافسية في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة ش.م.خ: "تمثل شراكتنا مع ’السويدي للتنمية الصناعية‘ خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع ’رأس الحكمة‘، فمن خلال العمل مع واحدة من أهم الشركات الصناعية في مصر، فإننا نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي نثق بأنه سيحدث نقلة نوعية في القطاع".

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة: "يساهم هذا التعاون في إثراء شبكتنا الواسعة من الشراكات الدولية؛ ونحن على ثقة بأن الاتفاقية الموقعة مع ’السويدي للتنمية الصناعية‘ ستثمر عن دعم ورفد مشروع ’رأس الحكمة‘ بالخبرات المحلية المؤهلة لتنفيذه بأسلوب يضمن تطوير وجهة استثنائية بكل المقاييس، تفوق التوقعات، وتضيف قيمة ملموسة للمجتمعات المحلية".

من جانبه قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: "نحن متحمسون للعمل على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالنا في تطوير المجتمعات الصناعية المتكاملة. منطقة رأس الحكمة الصناعية ستكون نموذجاً للمدن الصناعية الذكية، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضاً من حيث قدرتها على جذب الصناعات الاستراتيجية لمواد البناء والإنشاء ودعم الاقتصاد المحلي من خلال فرص العمل والمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة."

ويغطي مشروع "رأس الحكمة" مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسيكون عند اكتماله وجهة متكاملة ذكية ومستدامة، تستوعب ما يقارب مليوني نسمة. وكانت "القابضة" (ADQ) قد عيّنت "مدن" في عام 2024 مطوراً رئيسياً لهذا المشروع الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية "مدن" الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي، وتعزيز محفظتها من الأراضي قيد التطوير خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذة عن السويدي للتنمية الصناعية

السويدي للتنمية الصناعية إحدى شركات السويدي اليكتريك SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX، هي شركة متخصصة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تلتزم بالتنمية المستدامة لخدمة المجتمع بكفاءة في إطار التزامها بالمسؤولية الأخلاقية. فإن الشركة تعتمد على خبرتها الواسعة في الصناعة لبناء مدن صناعية متكاملة ومستدامة تخدم المصنعين. تشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها السويدي للتنمية الصناعية، وضع المخطط الرئيسي والخدمات الاستشارية وأعمال البنية التحتية وإدارة المجمعات والإرشادات الهندسية والتصميمات، كما توفر الشركة لمستثمريها باقة متكاملة من الخدمات المتطورة للمناطق الصناعية والمرافق الضرورية والبنية التحتية المتميزة ومرافق التصنيع الشاملة. تمتلك الشركة محفظة أراضي شاسعة في مصر وإفريقيا وهي أكبر محفظة أراضي مملوكة لشركة تنمية صناعية في مصر. تتضمن محفظة السويدي للتنمية الصناعية في أفريقيا المدينة الصناعية المصرية (EIC) في دولة تنزانيا، وباقة من المشروعات في السوق المصري مثل "السخنة 360" وهي أول مدينة صناعية متكاملة في المنطقة على مساحة 10 مليون متر مربع، بجانب إندستريا إيست، وإندستريا ويست وإندستريا عاشر في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وإندستريا السخنة، وإندستريا السادات، واندستريا أكتوبر والأولي لتنمية المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر .لمزيد من المعلومات برجاء زيارة https://www.elsewedydevelopment.com

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