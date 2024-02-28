أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / سيؤول، جمهورية كوريا: أعلنت اليوم شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة "ووري فينشر بارتنرز"، المملوكة بالكامل لمجموعة ووري فاينانشيال (مجموعة مالية بارزة في جمهورية كوريا)، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إبرام شراكة استراتيجية بينهما.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون وحدة الحلول التابعة لمبادلة كابيتال، وشركة ووري فينشر بارتنرز في البحث عن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أماكن مختلفة من العالم، وإنشاء لجنة مشتركة تكون مهمتها دفع التعاون والحوار بين الشركتين.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي في مبادلة كابيتال: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع ووري فينشر بارتنرز ونتطلع للعمل معاً للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية الرئيسية. وسوف نعمل على استثمار أوجه التقارب بين شركتينا انطلاقاً من نهج الشراكة طويلة الأمد الذي يعتبر من أهم ركائز عملنا."

ومن جانبه، أعرب شانق كيون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة ووري فينشر بارتنرز، عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مبادلة كابيتال التي تدير شبكة استثمارات عالمية مرموقة. وأكد وجود فرص جيدة للنمو المشترك، وجدّد التزامه بتعزيز التعاون بين الشركتين في المستقبل.

يشار إلى أن مبادلة كابيتال أنشأت وحدة الحلول في عام 2022، وتضم ثلاثة أعمال متكاملة تستثمر في محفظة متنوعة من الأصول والقطاعات على مستوى العالم، بما في ذلك محفظة استثمارية متنوعة تركز على الفرص في السوق الخاصة والتي تم تمويلها بمبلغ 2.7 مليار دولار من مبادلة كابيتال، وتتميز بانخفاض التقلبات، وتوفر حماية جيدة من الخسائر، وعائد نقدي جذاب من اليوم الأول، وإمكانية تحقيق ارتفاع قوي في قيمة الأصول مع مرور الوقت.

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نبذة عن "مبادلة كابيتال"

مبادلة كابيتال شركة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار؛ وهي شركة استثمار سيادي عالمية يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي. تتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 22 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، بما في ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وثلاثة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة.

تعمل مبادلة كابيتال من خلال مكاتب في كل من نيو يورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.mubadalacapital.ae

للاستفسارات الإعلامية:

ليلى كردية، مجموعة برنزويك

mubadala@brunswickgroup.com

نبذة عن ووري فينشر بارتنرز

ووري فينشر بارتنرز شركة مملوكة بالكامل لمجموعة ووري المالية، التي يوجد مقرها في سيؤول. وتقف ووري فينشر بارتنرز في صدارة شركات الاستثمار الجريء في كوريا. وتتمتع الشركة بسجل مميز يمتد لأكثر من 40 عاماً. وقد أسست الشركة منذ إنشائها في عام 1981 حضوراً عالمياً من خلال قدرتها على اكتشاف الشركات التي تحمل إمكانات نمو عالية ورعايتها وتطويرها. استثمرت الشركة في أكثر من 2,000 شركة، منها 300 أصبحت شركة عامة. وتركز الشركة على دفع عجلة الابتكار وتعزيز فرص النمو على مستوى العالم.

يوجد المقر الرئيسي لووري فينشر بارتنرز في كوريا ولديها مراكز استثمار خارجية في وادي السليكون وشنغهاي وسنغافورة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة http://woorivp.com/home/en/main/main.do

للاستفسارات الإعلامية:

Chi Hoon Song

s.chihoon@woorivp.com