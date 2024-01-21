المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عقداً مع تحالف ثلاث شركات متخصصة في البناء والتوريد والتشغيل والصيانة لمجالات التكييف والتبريد المركزي للمناطق - شركة "سيتي كوول" وشركة "جونسون كنترولز العربية/يورك" وشركة "إيه دي سي للطاقة"، حيث يتثمل الهدف الرئيسي من العقد في إنشاء محطة تبريد مركزية للمناطق تعمل بالماء المبرد في مدينة المعرفة الاقتصادية.



وتهدف مدينة المعرفة الاقتصادية من إنشاء المحطة لخدمة المنطقة الواقع بها مشروع ملتقى مدينة المعرفة ويستفيد منها بشكل مباشر المركز التجاري (المول) والبرج الفندقي (الهيلتون) والبرج السكني الذي يضم الشقق السكنية ذات العلامة الفاخرة بما توفره هذه المحطة من طاقة تبريد بمقدار 21 ألف طن تبريد على مرحلتين. وسيتم تأسيس المحطة من خلال عقود "البوت" التي تعمل بمبدأ "البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية" وتتوزع مهام بناء وتشغيل المحطة على التحالف بين الشركات الثلاث ومن ثم نقل الملكية لمدينة المعرفة الاقتصادية بعد انتهاء مدة العقد البالغة 25 سنة. حيث ستتولى شركة "سيتي كوول" عمليات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق للمحطة، وستقوم "شركة جونسون كنترولز العربية يورك" بتجهيز مبردات المشروع، في حين تقوم "شركة إيه دي سي للطاقة" بتقديم الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة تبريد المناطق، وذلك طوال مدة العقد البالغة 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل.



ويعتبر مشروع التبريد المركزي من المشاريع الصديقة للبيئة من خلال تقليل الاعتماد على نماذج التبريد العادي وتقديم كفاءة طاقة عالية من خلال التقنيات الحديثة وحلول معالجة تحديات التبريد التقليدي كالتي توفرها الشركات الثلاث وتساهم في تقليل البصمة الكربونية لجميع المنشآت وتساعد على استدامة الحلول البيئية والجمع بينها وبين كفاءة الطاقة وفقاً للتوجهات العمرانية الحديثة التي تعمل على مبدأ جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف ومخرجات رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات وأهداف مدينة المعرفة الاقتصادية التنموية بصورة عامة ومشروع ملتقى مدينة المعرفة بصورة خاصة والذي تعمل مدينة المعرفة على تطويره ليقدم بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية وليكون وجهة اجتماعية بمكونات متعددة الاستخدامات مثل السوق والشارع التجاري الرئيسي (بوليفارد) ومحلات المقاهي والمطاعم والمنطقة التراثية بجانب قطاع الضيافة والترفيه وحديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية.



شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الأستاذ أمين محمد شاكر قام بالتوقيع عليها الأستاذ محمد آل الشيخ المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية، مع المهندس عبدالسلام المبيّض الرئيس التنفيذي لسيتي كوول، والدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، والسيد إبراهيم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ADC لأنظمة الطاقة. وحضر حفل التوقيع العديد من الموظفين رفيعي المستوى من الكيانات الأربعة، ما يؤكد على التزامهم المشترك بتطوير صناعة التبريد في المملكة العربية السعودية وخارجها.



وصرح محمد آل الشيخ المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية أن هذه الشراكة تمثل أحد استراتيجيات شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لتطوير مشاريعها من خلال تأسيس الشراكات والتحالفات مع الجهات المتخصصة للمساهمة في تطوير مشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية وأن هذا التوقيع مع هذا التحالف جاء تأكيداً على التقدم الكبير لخدمات تبريد المناطق في المملكة العربية السعودية قائلاً:"



نسعى دائما في مدينة المعرفة الاقتصادية الى توفير حلول عمرانية وهندسية من شأنها تحسين جودة الحياة والمساهمة في الجهود المبذولة في المدينة المنورة لدعم التوجه العمراني "أنسنة المدن" من خلال المخطط العام الحديث القائم على توفير ممرات المشاة والمساحات الخضراء والمفتوحة التي تربط عناصر المدينة المختلفة، ومن خلال مشروع التبريد المركزي الذي يوفر أحدث أنظمة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة بتنفيذ العقد الذي تم توقيعه فإننا ندعم التحول في التطوير العمراني المبتكر مع تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030. . وعبر توفير أحدث أنظمة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة



من جهته قال الرئيس التنفيذي لسيتي كوول المهندس/ عبدالسلام المبيّض:"يسرنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية، والعمل على مشروع نموذجي مثالي في المملكة، ومواصلة إسهامنا في تطوير صناعة التبريد في المملكة العربية السعودية وخارجها".



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية الدكتور/ مهند الشيخ: " تلتزم جونسون كنترولز العربية بتقليل الاعتماد على نماذج التبريد التقليدية، وسيعيد نظام تبريد المناطق أو نظام التبريد كخدمة (CaaS)، تشكيل صناعة التبريد وتقديم حلول مؤثرة ومستدامة تعالج تحديات التبريد الحديثة وتساهم في مستقبل أكثر استدامة".



و أكد السيد إبراهيم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركةADC لأنظمة الطاقة على أهمية هذا الشراكة و صرح قائلا "انطلاقاً من موقعنا كقوة محورية في مجال هندسة وبناء وتشكيل أنظمة التبريد المركزي، ستقدم ADC خبراتها في المجالات الهندسية وبناء محطات التبريد. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز مكانتنا والثقة في خبراتنا المتميزة في صناعة التبريد المركزي".



توفر هذه الشراكة خدمات التبريد، التي تحقق أعلى مستويات كفاءة الطاقة. وتعتمد الشركات الثلاثة المنفذة للمشروع ، نموذج مبتكر فعال ومستدام وصديق للبيئة إذ ينتج نظام تبريد المناطق (DCS) المياه المبردة في محطة طاقة مركزية ويوزعها عبر أنابيب تحت الأرض على جميع المباني المتصلة بالنظام ما يوفر لها تبريد وتكييف هواء مثالي وبالتالي يمثل نموذجاً مختلفاً عن نماذج التبريد التقليدية من حيث التكلفة والكفاءة والفعالية والآثار البيئية.



والجدير بالذكر ان مدينة المعرفة الاقتصادية تسعى دائما لاستدامة البيئة العمرانية في مشاريعها عبر مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الذكية. كما نلتزم بالحفاظ على بصمتنا الرائدة بشكل مستمر، وتبني تقنيات أكثر مراعاةً للبيئة، من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة والحد من الأثر البيئي للمملكة.



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