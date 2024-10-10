الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الشارقة المستدامة – أول مجتمع سكني مخطط ومستدام بالكامل، والذي تم تطويره من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع دايموند ديفلوبرز، عن شراكتها مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان (FOCP) لزيادة الوعي بسرطان الثدي بين السكان والمجتمع الخارجي.

وفي إطار الحملة الدولية السنوية التي تُقام في أكتوبر من كل عام لزيادة الوعي حول سرطان الثدي، تعاونت مدينة الشارقة المستدامة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان لدعم مبادرتها الرئيسية "القافلة الوردية". كجزء من هذا التعاون، استضافت المدينة فحوصات طبية مجانية للسكان في 9 أكتوبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع قسائم لإجراء فحوصات الماموغرام على النساء المقيمات في المدينة اللواتي يبلغن من العمر 40 عامًا أو أكثر. الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعزيز أهمية الكشف المبكر، مع تزويد المجتمع بالمعلومات والموارد الأساسية التي تعزز من فهمهم لسرطان الثدي.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال السيد يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "تعد الصحة والعافية جزءًا أساسيًا من كل برنامج أو مبادرة لدينا في المدينة، حيث تشكل أحد الركائز الرئيسية للحياة المستدامة. نحن سعداء بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان والمساهمة في هذه الجهود من خلال استضافة القافلة الوردية مجددًا – وهذه المرة لجمهور أوسع، حيث استقبلنا مؤخرًا مزيدًا من السكان بعد تسليم ثلاث مراحل من أصل أربع مراحل للمدينة. أود أن أشكر جمعية أصدقاء مرضى السرطان على دعمهم المتواصل في رحلتنا نحو مدينة سعيدة وصحية ومستدامة بالكامل من خلال تقديم الفحوصات المجانية لسكاننا ومشاركة المعلومات الحيوية حول أهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى معالجة عدد من المخاوف."

في تعليقها على المبادرة، قالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "يسرنا خلال أكتوبر الجاري أن نتعاون مع مدينة الشارقة المستدامة لاستضافة العيادة المتنقلة ضمن حملة القافلة الوردية، حيث نقدم فحوصات مجانية بينما نواصل مهمتنا في زيادة الوعي بالكشف المبكر وتحفيز حركة التغيير. يؤثر سرطان الثدي على عدد لا يحصى من الأرواح، سواء من النساء أو الرجال، والكشف المبكر هو أقوى سلاح في هذا الصدد، حيث تتجاوز معدلات النجاة 90% عندما يتم اكتشافه في مراحله الأولى. من خلال إجراء المحادثات وكسر حواجز الصمت والانطباعات المحيطة بهذا المرض، يمكننا تمكين المجتمع بالمعرفة، مما يقربنا من مستقبل يمكننا فيه الوقاية من السرطان والتغلب عليه بفعالية."

ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، كان سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في 157 دولة من أصل 185 دولة في عام 2022، وهو يحدث في كل بلد من بلدان العالم. علاوة على ذلك، فإن 99% من حالات سرطان الثدي تحدث بين النساء، فيما تتراوح نسبة حدوثه بين الرجال بين 0.5% و 1%ولكن يزيد التشخيص المبكر من فرص الشفاء في 95% من الحالات. مبادرات مثل القافلة الوردية من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي تركز على الكشف المبكر، توفر الأمل وفرصة قيمة لإجراء الفحوصات في وقت مناسب.

ومع استمرار مدينة الشارقة المستدامة في استضافة مئات العائلات، تظل ملتزمة بتعزيز الصحة والعافية إلى جانب الحياة المستدامة. ولدعم هذه الرسالة، تستضيف المدينة بانتظام مجموعة واسعة من البرامج وتُبرم شراكات تهدف إلى بناء مجتمع مستدام يُلهم الآخرين لاتباع النهج ذاته.

نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

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