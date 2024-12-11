يوفر المشروع إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "مدن" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (MODON) مشروع "نوايف بارك فيوز" السكني للتملك الحر، الذي يطرح للمرة الأولى شققاً سكنية فاخرة في جزيرة الحديريات، وسط مجتمع سكني عصري متكامل يضم أماكن ترفيهية وتجارية ومطاعم فاخرة.

يقع هذا الحي الفاخر بين تلتي نُوايف التي تم بناؤها على ارتفاع يصل إلى 50 و60 متراً، ويتميز المشروع بتصميمه المعماري الفريد الذي استوحي من الفن المعماري المميز في كل من منطقة البحر الأبيض المتوسط. وينفرد المشروع بإطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق أبوظبي.

ويضم المشروع 184 شقة سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم بتصميمات متنوعة، بالإضافة إلى متنزه ومرافق ترفيهية ورياضية ومجتمعية مثل ملاعب "البادل" وكرة السلة وصالات للألعاب الرياضية وحوض سباحة ومنطقة مخصصة لليوغا.

كما يتيح المشروع سهولة الوصول إلى الشاطئ الذي يقع على بُعد مسافة قصيرة مما يوفر فرصاً إضافية للترفيه والاسترخاء، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لممارسة التنزه ورياضة المشي، والكثير من المساحات الخضراء.

كما يجاور هذا المجتمع السكني سوق يوفر للسكان تجربة تسوق من علامات تجارية عالمية ومطاعم قريبة من منازلهم، إضافةً إلى مرافق مخصصة للأطفال تشمل مسبح ونادي ومنطقة للألعاب المائية وأنشطة ترفيهية أخرى.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: : "يُعد إطلاق مشروع "نوايف بارك فيوز" ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة الحديريات خطوة استراتيجية هامة تواكب تطلعات السوق العقاري، وتعكس التزام المجموعة بتقديم مشاريع مبتكرة ترتكز على استدامة التصميم وجودة التنفيذ.

وأضاف" سيساهم المشروع في تنويع العروض السكنية الفاخرة في جزيرة الحديريات، ويقدم وحدات سكنية في بيئة معيشية مثالية يتطلع إليها العديد. كما ينسجم هذا المشروع مع رؤية المجموعة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مجتمعات مبتكرة ترتقي بجودة حياة السكان، وتعزز النمو العمراني المستدام.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية: فخورون بتوسيع محفظة أعمالنا من خلال هذا المجتمع السكني العصري المتميز، الذي يضع معايير جديدة للشقق الفاخرة في الإمارة. يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجيتنا طويلة المدى التي تهدف إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تعزز مكانة جزيرة الحديريات كوجهة رئيسية للمقيمين الباحثين عن تجارب معيشية فاخرة.

مبيعات وحدات "نوايف بارك فيوز" السكنية متاحة لجميع الجنسيات، وبأسعار تبدأ من مليوني درهم.

للتسجيل، يمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.modon.com/ أو الاتصال بـ مُدن على الرقم 800 MODON.

نبذة عن مجموعة مُدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتكاملة.

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