أحمد اهاب: ملتزمون بمواصلة جهودنا المجتمعية لوصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين داخل وخارج مصر

القاهرة: أعلنت شركة مدار للتطوير العقاري عن مشاركتها في حملة "كرتونة البركة" التي تنظمها مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع ألف كرتونة من المواد الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شركة مدار للتطوير العقاري، التي تلتزم فيها بدورها المجتمعي، وتؤكد حرصها المستمر على دعم المبادرات المختلفة، وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا. كما تعكس جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

وفي تعليق له، قال أحمد اهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري: "نحن ملتزمون بالمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع، حيث لا يقتصر دورنا على التطوير العقاري فقط، بل يمتد لدعم المبادرات التي تعزز التضامن والمساعدة المستدامة. هذه الحملة تمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لتحقيق أثر إيجابي ملموس."

وأضاف: "نفتخر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، التي تعتبر من أبرز المؤسسات الخيرية في مصر، لضمان توزيع المواد الغذائية على أكبر عدد من الأسر المستحقة خلال شهر رمضان."

جدير بالذكر أن شركة مدار للتطوير العقاري هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، والتي تتمتع بسجل حافل من النجاحات والمشروعات الفريدة التي تتميز بتصميماتها العصرية والمبتكرة وخدماتها المتكاملة التي تتيح لعملائها حياة تجمع بين الرفاهية والفخامة. تأسست الشركة عام 2015، وتمتلك مشروع أزها العين السخنة و أزها رأس الحكمة، وتسعى الشركة دائمًا إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.

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