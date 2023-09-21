أكد محمود فاروق -رئيس قسم التصميمات والشريك المؤسس لشركة INNOVATION Design Studio – أن فلسفة “wellness architecture” تركز على استحداث منهج متكامل للتصميم المعماري. حيث نأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مثل، الضوء الطبيعي، وجودة الهواء، واستخدام المواد المستدامة ومزج الهندسة المعمارية والتصميمات الداخلية بشكل متكامل مع البيئة المحيطة.

وقال: "نتبنى التركيز على تطوير "عمارة الرفاهية" أو ” Wellness Architecture” بهدف خلق قيمة مضافه لتصميماتنا وإقامة أنظمة ذات وعي اجتماعي تعزز التوازن المتناغم بين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة الطبيعية. لقد رأينا احتياجا للمزج بين تحقيق الكفاءة وخلق تصميمات تعزز الصحة النفسية وتضيف بعد جمالي للمباني على اختلاف انواعها واستخداماتها لذا قمنا بالتركيز واعطاء الاولوية لهذه العناصر في التصميمات الخاصة بمشروعاتنا على مدى العشر سنوات الماضية وهو ما مكننا من تصميم مشروعات سكنية وادارية تعزز الصحة البدنية وتدعم تحقيق التوازن العملي والحياتي معا."

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