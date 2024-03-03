الرياض: أطلقت شركة محمد الحبيب العقارية مشروعها السكني "إيال الأصالة" الذي بدأت عملياته الإنشائية في مجتمع الأصالة بالرياض وأتاحت للمهتمين تسجيل اهتمامهم لحجز الوحدات السكنية.

ويتكون مشروع "إيال الأصالة" من 455 فيلا بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 196 إلى 244 متر مربع تتميز بتصاميم ذكية متميزة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات من خلال استغلال كافة المساحات المتاحة في تصاميم المشروع ومساحات البناء وتحقق نمط حياة متميز في بيئة حيوية متكاملة، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 165,790 متر مربع في مجتمع الأصالة، وهو أحدث مشاريع الشركة التي أطلقتها مؤخراً بعد مشروعي "إيال سدايم" و "إيال رياض هايتس".

وأوضحت شركة محمد الحبيب العقارية أن إطلاق عمليات الحجز يمنح المهتمين فرصةً في حجز ما يناسبهم من وحدات مميزة تتنوع بين ثلاثة أنماط للفلل هي "الهيف" التي تبلغ مساحتها أكثر من 341 م2 و "الضيف" والتي تزيد مساحتها عن 313 م2 و "السيف" والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 300 م 2.

كما أشارت شركة محمد الحبيب العقارية إلى أنه تم اعتماد الطراز السلماني لتصميم المشروع مع الحفاظ على قيمه المميزة من أصالة واستمرارية ومحورية الإنسان وملاءمة العيش والابتكار والاستدامة، لتكون فلل المشروع صديقة للبيئة وبتصاميم مميزة ومساحات متنوعة مع بنية تحتية متكاملة وخيارات متعددة.

ويقع مشروع "إيال الأصالة" الذي تطوره شركة محمد الحبيب العقارية في مجتمع الأصالة أحد المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات العملاء، وتعزز من زيادة المعروض العقاري بمدينة الرياض، وتساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويتميز مجتمع الأصالة الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للإسكان بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدداً من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3715 وحدة سكنية، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 م2 للوحدة.

ويقدم المجتمع بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد ويحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كافة الاحتياجات ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعم ساكنيها بالرفاهية والراحة.

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