أبوظبي: وقّعت مجموعة "إندرا"، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، ومجموعة "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم كخطوة أولية نحو تأسيس مشروع مشترك جديد في إسبانيا مخصص لتطوير وإنتاج وصيانة الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية للأسواق الإسبانية والأوروبية وأخرى دولية مختارة، مع إمكانية التعاون على برامج الدفاع في أوروبا.

وقّع مذكرة التفاهم اليوم أنخيل إسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إندرا"، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة "إندرا"، إلى جانب حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ايدج"، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وتتمثل رؤية المذكرة في دعم القدرات الهندسية والصناعية للمشروع المشترك عبر البصمة الصناعية الواسعة لشركة "إندرا" في إسبانيا، التي تشهد توسعاً هائلاً لتلبية الطلب المتنامي. وفي نفس الوقت، سيستفيد المشروع المشترك من تكنولوجيا "ايدج" وخبراتها الواسعة في مجال الذخائر الجوالة.

وقال أنخيل إسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إندرا": " تُجسّد هذه الشراكة تكاملاً استراتيجياً يجمع بين الخبرات والقدرات والنطاق التجاري في قطاعي الذخائر الحوامة والأسلحة الذكية، لتوفير حلول متقدمة ترتقي إلى المعايير العالمية وتلبّي تطلعات العملاء ".

بينما أكّد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: " نجحت مجموعة إيدج في بناء منظومة صناعية مرنة تُمكّنها من الاستجابة السريعة للفرص الجديدة وتقديم حلول تصديرية عالية الكفاءة. ويُجسد تعاوننا مع مجموعة "إندرا" شراكة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الثقة والطموح المشترك، ويُمثل ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز حضورنا في الأسواق الأوروبية عبر الابتكار والتصنيع المتقدم."

كما صرّح خوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة "إندرا": "من خلال تأسيس قدرات هندسية وإنتاجية في أوروبا، سنضمن السيادة وسنعزز الفرص التجارية في القارة".

ويوفر تطوير الأسلحة الذكية والذخائر الحوامة للقوات العاملة في ميدان المعركة الحديثة مرونة لا تُضاهى، إذ تتيح شن هجمات ضد أهداف مخفية تظهر لفترات قصيرة دون وضع منصات عالية القيمة قرب منطقة الهدف.

ويهدف التعاون الجديد المحتمل إلى تعزيز الشراكة الصناعية والتكنولوجية المتنامية بين دولة الإمارات وإسبانيا، إذ يجمع بين خبرات "إندرا" الراسخة في أنظمة الدفاع ووصولها إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الناتو مع نموذج التطوير السريع لمجموعة "ايدج" وقدراتها الهندسية المتقدمة لتوفير حلول عالية الأداء جاهزة للتصدير للعملاء العالميين.

وستضيف الشراكة زخماً جديداً للتعاون الاستراتيجي بين مجموعتي "إندرا" و"ايدج". ففي عام 2024، أسست الشركتان "بَلس نوفا"، المشروع المشترك الذي يُركز على هندسة وتطوير وتصنيع وتكامل وصيانة أنظمة الرادار الحالية والمقبلة ومكوّناتها، إلى جانب تسويقها في الأسواق عالية الإمكانات وفتح آفاق فرص تجارية دولية جديدة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

حول مجموعة إندرا

تُعد مجموعة "إندرا"‏www.indracompany.com) شركة قابضة تُعزز التقدّم التكنولوجي، وتتكوّن من شركتين رائدتين: "إندرا"، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والمراقبة الجوية والفضاء، و"مينسايتMinsait"، المتخصصة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

تسهم مجموعة "إندرا" في بناء مستقبل أكثر أماناً وترابطاً من خلال حلول مبتكرة، وشراكات موثوقة، واستقطاب أفضل الكفاءات. وتُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها وثقافتها، لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية.

في السنة المالية 2024، سجلت مجموعة "إندرا" إيرادات بلغت 4.843 مليار يورو، ولديها حضور محلي في 49 دولة، وتُدير عملياتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لمجموعة "إندرا"

رافائيل مورينو

rmorenoi@indra.es

+34 696 39 70 40

-انتهى-

#بياناتشركات