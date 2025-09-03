دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" شراكة استراتيجية مع منتجعات أتلانتس دبي، الوجهة الترفيهية الأبرز في المنطقة، لإدارة العمليات اللوجستية التي تدعم الأنشطة اليومية في منتجع أتلانتس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال، اثنتين من أكثر الوجهات الفاخرة شهرة في الدولة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "دي بي ورلد" تنسيق عمليات تسليم يومية حسب الطلب تشمل المنتجات سريعة التلف والسلع الجافة، بالإضافة إلى المواد المتخصصة وهي البضائع التي تتطلب ترتيبات خاصة للتعامل معها أو تخزينها أو نقلها، مع إدارة ما يقارب 7,000 منصة تحميل ضمن شبكتها اللوجستية. وتشمل الحلول المصممة مرافق يتم التحكم في درجات حرارتها، وأنظمة متقدمة لإدارة المخزون، وتقنيات تتبع فورية للشحنات، بما يضمن رؤية شاملة وموثوقية عالية عبر سلسلة التوريد.

وتأتي هذه الشراكة لدعم العمليات الديناميكية والمعقدة لمنتجعات أتلانتس دبي، التي تدير سلسلة توريد متعددة المستويات تضم أكثر من 60,000 منتج يتم استيرادها من نحو 70 دولة. وتشمل هذه المنتجات مكونات فاخرة، وسلعًا مميزة، واحتياجات يومية أساسية، تُمكّن المنظومة التشغيلية للمنتجعين من خدمة عشرات الآلاف من الضيوف يوميًا وتقديم التجارب الاستثنائية التي اشتهرت بها علامة أتلانتس.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي:

"تُعد سلاسل التوريد في قطاع الضيافة من بين الأكثر تعقيدًا، خصوصًا في فئة الضيافة الفاخرة التي تتطلب أعلى مستويات الجودة والتوقعات. يوفر نموذجنا اللوجستي المرن للفنادق حلولًا تشغيلية متقدمة تمنحها القدرة على التركيز على الضيف وتجربته. ونحن فخورون بشراكتنا مع أتلانتس دبي ضمن رؤيتنا المشتركة لتطوير خدمات لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة."

ومن جانبه، قال بول بيكر، رئيس منتجعات أتلانتس من شركة كيرزنر العالمية:"يساعدنا هذا التعاون على بناء عمليات أكثر ذكاءً ومرونة خلف الكواليس، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. شراكتنا مع "دي بي ورلد" تمنحنا نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتوسع في الخدمات اللوجستية يدعم طموحاتنا للنمو في المنطقة على المدى الطويل."

ورغم أن المرحلة الحالية تركز على تحسين تدفقات التوريد والتخزين، فإن "دي بي ورلد" ومنتجعات أتلانتس دبي تبحثان بالفعل في فرص مستقبلية قد تمتد لتشمل حلولًا أوسع في مجالات المشتريات وسلاسل التوريد، بما يتماشى مع خطط أتلانتس دبي التوسعية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز حضور "دي بي ورلد" المتنامي في قطاع الضيافة، بعد سلسلة من الشراكات الناجحة مع علامات رائدة في المنطقة، مؤكدةً قدراتها المتزايدة على تقديم حلول لوجستية متخصصة مصممة لبيئات تشغيلية معقدة.

نبذة عن منتجعات أتلانتس دبي

يُعد أتلانتس دبي واحدًا من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية الفاخرة على مستوى العالم، إذ يحتضن في قلبه اثنين من أشهر المنتجعات الفندقية العالمية: منتجع أتلانتس، النخلة الأسطوري الذي رسّخ مكانته كرمز للضيافة في دبي منذ افتتاحه، ومنتجع أتلانتس ذا رويال الأيقونة المعمارية الحديثة التي باتت عنوانًا للفخامة المطلقة والتجارب الاستثنائية.

مع أكثر من 2,300 غرفة وجناح مصممة بعناية فائقة لتلبية أعلى معايير الراحة والرفاهية، يقدم أتلانتس دبي خيارات إقامة متنوّعة تدمج بين الفخامة والأناقة العصرية، وتوفّر إطلالات خلّابة على مياه الخليج العربي أو أفق دبي الساحر.

ولعشّاق فنون الطهو، يضم المنتجع ما يزيد عن 50 مطعمًا ووجهة ترفيهية يقودها نخبة من أشهر الطهاة العالميين الحائزين على نجوم ميشلان، لتقدم تجربة ذوقية لا تُضاهى تجمع بين المأكولات العالمية والتجارب المبتكرة.

أما على صعيد الترفيه والمغامرات، فيفخر أتلانتس دبي باحتضان أكوافنتشر وورلد، أكبر مدينة ألعاب مائية في العالم، التي تمنح الزوار لحظات مليئة بالإثارة والتشويق مع مجموعة هائلة من المنزلقات والألعاب المائية التي تناسب جميع الأعمار. إضافةً إلى ذلك، يوفّر المنتجع مجموعة واسعة من الموائل البحرية الفريدة التي تُتيح للضيوف فرصة التفاعل مع الحياة البحرية عن قرب ضمن بيئة آمنة وغامرة، مما يجعل التجربة التعليمية والترفيهية في آنٍ واحد.

وبفضل هذا المزيج الاستثنائي من الضيافة الراقية، والأنشطة الترفيهية المتنوعة، والتجارب الذوقية الرفيعة، يواصل أتلانتس دبي تعزيز مكانته كوجهة متكاملة تقدّم لزوارها إقامة لا تُنسى، وتجارب تُخلّد في الذاكرة كرمز للفخامة والتميّز في قلب مدينة دبي.