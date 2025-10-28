دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرّها دبي، عن دخولها في شراكة حصرية عالمية مع أيقونة الفنون القتالية المختلطة وبطل العالم السابق حبيب نورمحمدوف، لإنشاء منظومة فريدة من نوعها تربط بين عالم المال والرياضة والتكنولوجيا.

وستشهد هذه الشراكة إطلاق مشروع مشترك بقيمة مليارات الدولارات تحت اسم "شركة ملتي بانك حبيب ذ.م.م"، تعكس ريادة المجموعة وتميّزها في قطاع الخدمات الماليّة المنظّمة، ومكانة حبيب نورمحمدوف، البطل الذي يحظى بشعبية واسعة تتجاوز مجال الرياضة ولم يُسبق له أن هُزم داخل الحلبة.

وانطلاقًا من المقر الرئيسي لمجموعة ملتي بانك في دبي، ستعمل الشركة الجديدة على تأسيس شبكة عالمية من المشاريع الرياضية الراقية والأصول الحقيقيّة المرمّزة.

ويجسد هذا المشروع رؤية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، نصر طاهر، في إنشاء مشروع مشترك عالمي، يمنح المجموعة حقوقاً حصرية لتطوير المشاريع وتسويقها تحت العلامة التجارية لحبيب نورمحمدوف، بما في ذلك إنشاء 30 نادياً رياضياً تحمل اسم "حبيب"، إلى جانب علامتي Gameplan وEagle FC.

ويحظى المشروع بدعم كامل من منظومة مجموعة ملتي بانك الرقمية والخاضعة للتنظيم، ويعتمد على رمز المجموعة الأساسي $MBG، بوصفه المحرّك الرئيس لتوسعها المستمر في مجال التقنيات والمبادرات المرتبطة بالأصول الحقيقية.

وقال نصر طاهر: "انطلاقاً من دولة الإمارات، نعمل على تقديم نموذج جديد للأعمال في قطاع الرياضة من خلال الترميز المنظم للأصول الرياضية الحقيقيّة. وبالتعاون مع حبيب نورمحمدوف، ودعم من الرمز الرقمي للمجموعة $MBG، نجمع بين عالمي المال والرياضة ضمن منظومة واحدة قائمة على التكنولوجيا، وترتكز على الثقة والشفافية والابتكار، إلى جانب قوة الإطار المؤسسي لمجموعة ملتي بانك. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الأصول الرقمية وقطاع الرياضة العالمي."

من جانبه، قال حبيب نورمحمدوف: "تستند شراكتنا مع مجموعة ملتي بانك إلى مبادئ وقيم نتشاركها جميعاً وتتمثل بالقوة والاحترام والانضباط. ومن خلال التعاون المشترك، نسعى إلى توفير فرص عالمية جديدة تتجاوز حدود الرياضة، عبر منظومة رقمية مبتكرة تُسهم في تمكين الرياضيين والجماهير على حد سواء، في خطوة أولى نحو مشروع أوسع بكثير".

حول مجموعة ملتي بانك

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، منذ ذلك الحين، تطوّرت لتُصبح واحدة من أكبر وأهم مزوّدي المشتقات المالية وأكثرهم تنظيماً على مستوى العالم. تخدّم المجموعة أكثر من 2 مليون عميل في 100 دولة، ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي لديها أكثر من 35 مليار دولار أمريكي. تتميز المجموعة بتقديم حلول تداول مبتكرة، وامتثالها لأعلى المعايير التنظيمية، بالإضافة إلى تميزها في خدمة العملاء. كما تقدم مجموعة متنوعة من خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول عبر منصات تداول حائزة على جوائز، مع رافعة مالية تصل إلى 500:1، على مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الفوركس والمعادن والأسهم السلع والمؤشرات والعملات الرقمية. تُعد المجموعة من أكثر مؤسسات المشتقات المالية تنظيماً على مستوى العالم بحصولها على تراخيص من قبل أكثر من 17 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. كما حصلّت المجموعة على أكثر من 80 جائزة تقديراً لريادتها في مجال التداول وامتثالها الكامل للمعايير التنظيمية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمجموعة ملتي بانك عبر الرابط: www.multibankgroup.com

