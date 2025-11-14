إنشاء "مختبرات الابتكار" بالشراكة مع "أليريا" لتوحيد مبادرات المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوكمة ونماذج التشغيل تحت إطار موحد

تمنح الشراكة مع "أليريا" مجموعة ملتيبلاي أولوية الوصول إلى أحدث تقنيات شركة "إنفيديا"

ستحصل الشركات التابعة لكلٍّ من مجموعة ملتيبلاي و"أليريا" على إمكانية الوصول إلى برنامجي NVIDIA Inception و NVIDIA Connect ، واللذين يهدفان إلى دعم الشركات المتقدّمة تقنيًا من خلال الإرشاد التكنولوجي والدعم في التطوير وتوفير موارد الحوسبة .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MULTIPLY) الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي، اليوم عن إطلاق "مختبرات الابتكار" التابعة لها، والتي ستشكّل منصة جديدة لتعزيز النمو الرقمي وتسريع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات المجموعة.

وتم إنشاء "مختبرات الابتكار" التابعة لمجموعة ملتيبلاي لدعم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة تشمل علوم البيانات، وهندسة النماذج، وتطوير المنصات. ومن المنتظر أن تسهم هذه المختبرات في تعزيز النمو الرقمي والابتكار، وفتح مصادر جديدة للإيرادات ضمن المجموعة والشركات التابعة لها.

بالتزامن مع الإطلاق، ترحب مجموعة ملتيبلاي بشركائها العالميين في قطاع التكنولوجيا الذين سيسهمون في تطوير المختبرات، التي ستدار من خلال شركة "أليريا" التي توحد منصتها للذكاء الاصطناعي، وتسرع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر محفظة مجموعة ملتيبلاي، بما يوفر أساسًا قابلًا للتوسّع للأتمتة المؤسسية، واتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار. ومن خلال التعاون مع أليريا، تحظى مجموعة ملتيبلاي بأولوية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات الرائدة عالميًا، وأطر عمل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة البيئية المتكاملة، بما يمكن شركات المحفظة من تصميم وتدريب ونشر حلول ذكاء اصطناعي عالية الأداء بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع.

في إطار مهامها التشغيلية، ستعمل "مختبرات الابتكار" على نحو منهجي على تحديد الابتكارات القادرة على تعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA، ومنحها الأولوية وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يدعم الميزة التنافسية عبر مختلف القطاعات التي تنشط فيها المجموعة. ويأتي ذلك بهدف ترسيخ مكانة «ملتيبلاي» في طليعة الاستثمار والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات المتقدمة لتسريع النمو وتعزيز الكفاءة.

وتتضمن "مختبرات الابتكار" أداة التحقق من جدوى الاستثمارات التنبؤية واستكشاف فرص الاستثمار (PIVOT) التي طوّرتها مجموعة ملتيبلاي والتي تشكل منصة متكاملة لإدارة الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين البيانات اللحظية والتحليلات التنبؤية ومعلومات شاملة عن دورة حياة الاستثمار، بدءًا من مرحلة إنشاء الصفقة وصولاً إلى مرحلة التخارج.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي: "يشكل إطلاق "مختبرات الابتكار" نقطة تحول في مسيرة المجموعة نحو ترسيخ النمو القائم على الذكاء الاصطناعي عبر نماذج ومنصات متقدمة تعزز من قدراتنا التشغيلية وتدعم توجهاتنا الاستراتيجية. ولا شك أن شراكاتنا مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية ستمنحنا سرعة أكبر في اتخاذ القرارات عبر مختلف عملياتنا، كما ستضع أسساََ جديدة للاستثمار الذكي وإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز القيمة من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي."

وقال إيريك لياندري، الرئيس التنفيذي لدى شركة "أليريا": "تسعدنا المشاركة في إطلاق منصة "أليريا" للذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بطرق تفتح آفاقًا جديدة أمام مجموعة ملتيبلاي. ندرك في "أليريا" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود مسيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطلق صممت حلولنا لتمكين الشركات الرائدة في الدولة من تحقيق قيمة أكبر بالاستفادة من هذه التقنيات".

وستعقد "مختبرات الابتكار" شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا عبر مختلف طبقات منظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق قيمة متكاملة تبدأ من البيانات والبنية التحتية للحوسبة وصولًا إلى التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ونتائج الأعمال.

من جانبه، قال سيرج ليموند، المدير الأول في شركة NVIDIA: "نفخر بشراكتنا مع مجموعة ملتيبلاي ودعمنا لمختبر الابتكار ومبادراتهم الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال برنامجنا، سيتمكّن الباحثون والعلماء من الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا المصمّمة لتسريع وتيرة التطوير، وتقليص زمن الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق عائد استثمار أعلى وأكثر استدامة."

في الوقت الراهن، قامت مجموعة ملتيبلاي بتفعيل أكثر من 40 مبادرة للذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية. ويعكس ذلك الزخم الذي تحقق بالفعل، ويؤكد الفرص الواعدة لاستثمار القيمة الكبيرة على المديين القصير والمتوسط.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس والتغليف. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق الانتشار العالمي للمجموعة، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد: تحرير العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.multiply.ae

عن شركة "أليريا"

تُعد "أليريا" شركة رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ويقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف الشركة إلى تقديم نظام تشغيل ذكاء اصطناعي متكامل يتمتع بالسيادة الكاملة، مع ضمان حماية البيانات.

تعمل شركة "أليريا" على دمج الذكاء الاصطناعي كخطوة أساسية في جميع العمليات المؤسسية، لتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات، بدءًا من مجالس الإدارة وصولًا إلى أقسام الشؤون القانونية والمالية والموارد البشرية والإنتاج والعمليات. وتشمل أبرز تطبيقاتها: إدارة البيانات المتكاملة، أتمتة سير العمل، تسجيل الاجتماعات وتلخيصها، التعاون الفوري، وتغذية مركزية للأحداث والمستجدات.

كما توفر شركة "أليريا" خيارات نشر مرنة، سواء عبر السحابة الخاصة ذات السيادة أو على البنية التحتية المحلية (On-Premise)

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.aleria.com

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة ملتيبلاي

وسيم الجردي – مدير الاتصال

wassim@multiply.ae

ويبر شاندويك للعلاقات العامة