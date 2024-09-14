القاهرة، عقدت مجموعة مكسيم للاستثمار مؤتمرًا صحفيًا احتفالًا بمرور 8 سنوات على افتتاح مكسيم مول بالتجمع الخامس، حيث أعلنت خلاله عن توحيد علامتها التجارية "مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية" لتشمل جميع مراكزها التجارية والإدارية والترفيهية. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مكسيم لتعزيز مكانتها الرائدة في عدة قطاعات استثمارية في مصر، مما يعكس التزام المجموعة بتطوير خدماتها المقدمة لعملائها في هذه القطاعات، وتحقيق النجاح المستدام، إلى جانب البحث المستمر عن فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق أهداف الشركة وتلبية احتياجات العملاء.

في هذا السياق، صرحت نهال عيسى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة مكسيم للاستثمار: "تمثل هذه الفعالية فرصة هامة لاستعراض الإنجازات التي حققتها المجموعة حتى الآن، وتسليط الضوء على خططنا المستقبلية، واستنادًا إلى نتائج دراسة مستفيضة للسوق المحلي على مدار عام كامل، أوصى فريق البحث والتطوير بتوحيد العلامة التجارية لجميع المشروعات التي تقدم خدمات تجارية، إدارية، وترفيهية تحت العلامة الجديدة (مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية). كما نواصل البحث عن فرص استثمارية تعتمد على تعزيز الاستثمار المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق فرص عمل. نؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة والشفافية، وسنستمر في الوفاء بتعهداتنا لتسليم مشروعاتنا في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الكفاءة".

ومن جانبه اضاف مصطفى حسني، الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية: "على مدار السنوات الماضية، حققنا نجاحًا كبيرًا وقدمنا حلولًا مبتكرة في إدارة المراكز التجارية والإدارية والترفيهية. هذا النجاح تم بفضل التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة التي تلبي احتياجات السوق المتنامية. نحن نواصل تعزيز مكانتنا كشريك رئيسي في هذا القطاع الحيوي، ونعمل باستمرار على تحسين تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات لتوفير تجربة استثنائية لعملائنا".

كما اعلنت المجموعة عن عدد من الأنشطة الترفيهية للعملاء والزوار خلال الفترة من الخميس 12 سبتمبر وحتى السبت 14 سبتمبر ، وتتضمن مجموعة من الخصومات الخاصة على منتجات وخدمات متنوعة مقدمة من العلامات التجارية المشاركة، بالإضافة إلى إقامة بازار (الستات ماركت) المملوك للإعلامية مفيدة شيحة.

وتمتلك شركة مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية ثلاثة مشاريع رئيسية وهم: مكسيم مول القاهرة الجديدة، مكسيم رويال ووك في القاهرة الجديدة بالقرب من الطريق الدائري وفندق رويال كمبينسكي، ومكسيم مول شينزو على امتداد محور شينزو آبي الجديد، الذي يخدم مناطق القاهرة الجديدة، المقطم، مدينة نصر، ومصر الجديدة. ويتسع مكسيم مول القاهرة الجديدة 250 متجرًا تقريبا لأشهر العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية وخدمات حكومية مميزة. وتسعى الشركة إلى استقطاب المزيد من العلامات التجارية المرموقة في المستقبل، لتعزيز تجربة التسوق والترفيه لعملائها وتحقيق رؤيتها في تقديم وجهات متكاملة تلبي احتياجات السوق المصري.

نبذة عن مجموعة مكسيم للاستثمار:

تأسست مجموعة مكسيم للاستثمار عام 1980 كأحد أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة بخبرة أكثر من 40 عامًا. وتتضمن المجموعة أكثر من 25 شركة قائمين في أكثر من 8 قطاعات مختلفة أبرزهم: مكسيم للتطوير العقاري، مكسيم للضيافة، مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية، مكسيم للصناعات، مكسيم الطبية، مكسيم للرياضة، مكسيم للاتصالات، مكسيم للنقل، ومؤسسة مكسيم الخيرية. نجحت الشركة على مر السنوات من تقديم خدماتها لأكثر من 10000 عميل بالتعاون أكثر من 4000 موظف، وتمتد محفظة مشروعات المجموعة في أنحاء 4 محافظات; القاهرة، بورسعيد، والإسماعيلية وشرم الشيخ، تمكنت فيهم من إدارة وتطوير العديد من المشروعات البارزة مثل رويال مكسيم كمبنسكي، ومكسيم قنال ريسيدنس، ومكسيم كنترى كلوب، والمنطقة التجارية بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وبحيرة القاهرة.

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