• الاتفاقية تقدم نموذج تصنيع غذائي ريادي نظيف عالي الكفاءة يوفر خيارات غذائية محلية وصحية ومستدامة

• الشراكة تدعم الابتكار لدى مجموعة مزارع العين وتسرع قدرات البحث وتطوير المنتجات والتصنيع المحلي وتحفز وتيرة النمو

العين، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مزارع العين، المزوّد الوطني الأكبر للمنتجات البروتينية والمشروبات في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية استراتيجية مشتركة مع شركة "فود آي كيو" FOODIQ الفنلندية الرائدةعالمياً في التكنولوجيا الغذائية، لتقديم تقنية تصنيع غذائي هي الأحدث من نوعها لأول مرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه الشراكة أولى المبادرات النوعية التي تنجزها مجموعة مزارع العين منذ الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل المجموعة مؤخراً، كما تمثّل انطلاقة نحو مرحلة جديدة تدعم مسيرة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الابتكار الغذائي المستدام. وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة مزارع العين أول شركة على مستوى العالم تطبّق تقنية الطهي متعدد الطبقات (MLC) من شركة FOODIQ على نطاق صناعي خارج فنلندا، مما يمهدلحقبة جديدة من الإنتاج الغذائي المحلي الذكي المستدامعالي الكفاءة.

وقد تم توقيع الاتفاقية رسمياً في منشأة ألبان مرموم بمدينة العين، بحضور عدد من مسؤولي مجموعة مزارع العين، وشركة FOODIQ، وهيئة فنلندا للأعمال "بزنس فنلند"، في تأكيد واضح على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي والابتكار.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "في مجموعة مزارع العين، نؤمن بأن مستقبل الغذاء يبدأ من الجودة والابتكار والاستدامة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية تعزز ريادةدولة الإمارات على الخارطة العالمية لتكنولوجيا الأغذية، وتزيد قدرتنا على الاستجابة للطلب المتنامي على منتجات غذائية نظيفة مصنوعة من مكونات محلية أكثر صحة وأقرب إلى المستهلك".

وتشكل تقنية الطهي متعدد الطبقات نظاماً متطوّراً رائداًومرناً تم تطويره خصيصاً لإنتاج كميات مختلفة الأحجاممن السوائل والمنتجات الغذائية اللزجة، مثل الزبادي، والمشروبات النباتية، والجبن القابل للدهن والعصائر الغنية بالبروتين. وتعمل هذه التقنية من دون أي إضافات صناعية أو مواد حافظة، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة والمياه والوقت مقارنة بالأنظمة التقليدية – ما يُتيح تطوير منتجات نظيفة صحية وأكثر تنوعاً.

من جهته، قال روبرت سافيكو، الرئيس التنفيذي لشركة FOODIQ: "نفخر بتقديم تقنيات منصة الطهي متعدد الطبقات MLC إلى دولة الإمارات بالتعاون مع شريك يتقاسم معنا القيم نفسها. من خلال هذه الشراكة مع مجموعة مزارع العين، نضع معاً معايير جديدة في مجال التصنيع الغذائي النظيف، ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة."

وتأسست فود آي كيو FOODIQ عام 2015، وتُعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول غذائية مرنة ونظيفة للأسواق الحريصة على الصحة وجودة المكونات. وتقدم خدماتها حالياً لعدد من كبار منتجي الأغذية في دول الشمال الأوروبي. ومن خلال شراكتها مع مجموعة مزارع العين، تُدخل FOODIQ هذا الابتكار المتقدم إلى منظومة تكنولوجيا الأغذية المزدهرة في دولة الإمارات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الحياد المناخي 2050، مما يعزز من الدور الريادي لمجموعة مزارع العين في جهود الإنتاج الغذائي المحلي بكفاءة وجاهزية للمستقبل.

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