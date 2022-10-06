دبي: احتلت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول كأفضل مكان للعمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتصنيف "أفضل أماكن العمل للنساء لعام 2022" الذي تضعه مؤسسة "غريت بليس تو وورك". ويشيد تصنيف أفضل 30 مكان عمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي بالمؤسسات التي تبذل جهوداً متميزة لسد الفجوة بين الجنسين من موظفيها وتوفيرها ثقافة أداء متميزة لهم.

هذا وكانت مؤسسة "غريت بليس تو وورك-الشرق الأوسط" قد أجرت استبياناً للرأي شاركت فيه آلاف الموظفات من جميع أنحاء المنطقة، لتحديد أفضل أماكن العمل للنساء لعام 2022™. ويستند فوز مجموعة متروبوليتان بهذا المركز المرموق إلى عملية التدقيق التي أجرتها مؤسسة "غريت بليس تو وورك®" فضلاً عن بيانات مستمدة من استبيان رأي سري يقيّم تجارب الموظفات بشأن الثقة والابتكار وقيم الشركة ورأيهن بالقيادة.

وفي سياق متصل قال إبراهيم مغربل، العضو المنتدب لمؤسسة "غريت بليس تو وورك-الشرق الأوسط" في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان: "نحن سعداء للغاية لهذا الإنجاز الذي حققته مجموعة متروبوليتان باحتلالها المركز الأول على قائمة أفضل أماكن العمل للنساء. وقد أشارت موظفات المجموعة بأنهم يتلقين معاملة عادلة بغض النظر عن المناصب التي يشغلنها، وهذا الأمر يعكس بوضوح الجهود المميزة التي تبذلها المجموعة العقارية لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة. ومن الجدير ذكره أن المزيد من الشركات باتت تدرك القيمة التي تضيفها المرأة إلى أي مكان عمل. ويعد توفير فرص عمل هادفة وذات مغزى أمراً ضرورياً بالنسبة للمرأة، وكان هذا من الأسباب التي دفعت موظفات متروبوليتان للتعبير عن اعتزازهن بالعمل في هذه المجموعة العقارية المميزة".

من جانبه، قال مايك فليت، مدير الأداء والتطوير في مجموعة متروبوليتان: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، لأنه لا يمثل تقديراً مهماً لثقافتنا العامة في المجموعة فحسب، بل لأنه يعتبر أيضاً إشادة بالجهود الدؤوبة التي بذلناها لضمان أن تتمكن موظفاتنا، اللواتي يمثلن 60٪ من عائلة متروبوليتان، من تحقيق الازدهار والتقدم في بيئة العمل المجزية التي نوفرها لهن. وقد ركزت قيادة المجموعة منذ البداية على بناء ثقافة عالية الأداء وبيئة شمولية في مكان العمل، ويسرنا أن نعلن بأن 40٪ من مدراء المجموعة و80٪ من أعضاء الإدارة الوسطى هم من الإناث، ونحن فخورون بنجاح العديد من المبادرات التي أطلقناها في ترك تأثير إيجابي ملموس على النساء في مكان العمل".

وأضافت أنجيليكا نوسيجا، مديرة قسم الموارد البشرية في ميتروبوليتان: "قمنا منذ بداية العام بتعزيز عمليات التوظيف في المجموعة، وفي سياق هذه المساعي فإننا نبحث دائماً عن مواهب نسائية مميزة، إذ يمثل التنوع عاملاً في غاية الأهمية بالنسبة لنا. وتتمتع المجموعة بحضور نسائي ملفت وقوي في مجلس إدارتها، وفي العديد من المناصب العليا، كما تنحدر موظفات المجموعة من 35 جنسية مختلفة يعملن في مخلف أقسامها. ونحن نعمل بشكل متواصل لتكريم المواهب والأداء المتميز في الشركة، وقد بلغ عدد النساء اللواتي تم توظيفهن أو ترقيتهن إلى منصب مدير أو رئيس قسم هذا العام حتى الآن ثماني نساء".

وجدير بالذكر أن متروبوليتان أصبحت في مارس من هذا العام، أول شركة وساطة عقارية على الإطلاق تنضم إلى قائمة أفضل 50 مكان عمل™ في الإمارات العربية المتحدة، وفي شهر أغسطس الماضي، احتلت الشركة مركزاً متقدماً على قائمة أفضل أماكن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أفضل 5 أماكن للعمل عن فئة الشركات متوسطة الحجم. تضم مجموعة متروبوليتان في الإمارات وكالتين عقاريتين متكاملتي الخدمات، متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز في دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ.م.م في أبوظبي. بالإضافة إلى شركة داعمة هي، متروبوليتان كونسلتينج م.م.ح، والتي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل الأماكن للعمل من خلال الرابط: www.greatplacetowork.me.

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حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). بالإضافة إلى شركتين داعمتين: متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة، وشركة بينشمارك بروكرز التي تمثل الاستشارات المستقلة الخاصة بالرهن العقاري داخل الشركة. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

حول Great Place to Work®

مؤسسة غريت بليس تو وورك Great Place to Work® هي المرجع العالمي لثقافة مكان العمل. وقامت المؤسسة منذ عام 1992، باستطلاع آراء أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدمت تلك الرؤى والأفكار لتحديد ما يجعل من مكان العمل مكانًا رائعًا، ألا وهي الثقة. وتعمل منصة المؤسسة الخاصة باستطلاع آراء الموظفين على دعم القادة وتزويدهم بالآراء والتقارير في الوقت الفعلي والأفكار التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المصادر البشرية لديهم. وتنطوي مهمة المؤسسة على بناء عالم أفضل، من خلال مساعدة كل شركة على أن تصبح مكانًا رائعًا للعمل من أجل الجميع.

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ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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